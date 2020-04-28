森喜朗性别歧视风波请辞 点名更老男人接任

（德国之声中文网）东京奥运组委会主席森喜朗因性别歧视言论饱受抨击，宣布在周五(2月12日)请辞。奧運會距今只剩下5个月就要开幕，由誰來接替森喜朗的位置，卻意外地曝露了日本社會長久以來男女不平等的問題。

今年高龄83岁的森喜朗曾任日本首相，在2月3日日本奥会考虑将女性理事提高到40%的目标时一度语出惊人，说女性「话多」，如果不限制女性发言时间将让会议无法结束。

此番言论引起日本民众不满，民调显示逾六成民众认为森喜朗不适任，知名女性政治人物东京都知事小池百合子也扬言退出本月的东奥四方会谈。丰田汽车（Toyota）作为奥运主要资方之一，平时不评论政治，其社长丰田章男却也罕见表示不赞同森喜朗言论。

面对多方舆论挞伐，先前只道歉不请辞的森喜朗，在2月11日接受日本北国新闻社采访时透露将在周五请辞。

川渊三郎：忍不住哭了起来

路透社报导，日本足球协会主席川渊三郎被指派填补森喜朗辞职后空缺。川渊三郎说: 「森喜朗先生直接切入正题，说『现在发生这样的事，我希望你接手。』...我想到他有多难受就忍不住哭了起来。」川渊三郎说希望森喜朗辞职后仍能担任顾问协助奥运筹办。

2月12日，日本媒体《富士电视台》报导，日本政府将试图阻止川渊三郎接任森喜朗职务。

川渊三郎现年84岁，年纪比森喜朗还大1岁。他曾在1964年代表日本参加奥运足球赛，也是前任日本足球协会会长。

川渊三郎可能接任的消息再度引爆性別不平等的討論，日本各界质疑为何森喜朗的空缺不是由女性接任，媒体甚至立即列出三名女性适任者: 1988年奥运柔道铜牌得主山口香、1988年奥运花式游泳双人与团体铜牌得主小谷实可子、2000年奥运马拉松金牌得主高桥尚子。三人都曾代表日本参与奥运比赛，而且至少比川渊三郎年轻一轮。

马拉松好手高桥尚子现年48岁

日本由「一帮老男人」运作

森喜朗失言风波将日本长期存在的性别不平等现象拉到镁光灯下。在世界经济论坛的《全球性别差距报告》中，日本在153个国家中排名121位。

尽管日本民间广泛批评森喜朗发言，但大部份决策者如日本首相菅义伟，却仅是言语谴责而无实质作为。

东京上智大学政治科学家中野晃一认为，日本是一个仍由「一帮老男人」运作的国家。但他认为森喜朗事件将是新时代滥觞。他在回复美联社的信件中写道: 「社会规范正在改变...多数日本民众很清楚地认定森喜朗的发言令人无法接受，所以问题应该更与女性在领导阶层缺席有关。这起尴尬事件可能会发挥影响力，提倡领导阶层增加性别平等和多样背景。」

日本东京奥运将在今年7月23日举行，预计将有1.1万名运动员参与。在奥运之后一个月，残障奥运也将登场，约4400名运动员参与。日本新冠疫情尚未过去，近日民调指出八成民众希望东京奥运延期或取消，仅15%民众明确支持东奥举行。

张慈/李澄欣(路透社、美联社)

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