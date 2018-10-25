 森佐夫是本年度萨哈罗夫奖得主 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2018

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时政风云

森佐夫是本年度萨哈罗夫奖得主

欧盟议会将本年度萨哈罗夫精神自由奖授予乌克兰导演森佐夫。这位因公开反对俄罗斯侵占克里米亚而系狱的艺术家得到国际社会声援。

Russland Oleg Sentsov 2015 (picture-alliance/AP Photo)

森佐夫资料图片

（德国之声中文网）斯特拉斯堡欧盟议会宣布了这一消息。42岁的森佐夫（Oleg Senzow）于2014年因抗议俄罗斯占领克里米亚而被捕，2015年因"策划恐怖主义行动"被判处20年监禁。大赦国际称，在军事法庭进行的审判是不公正的。

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备受争议的克里米亚大桥提前六个月竣工，它将打开俄罗斯南部和克里米亚之间的陆路运输通道，缓解该半岛在被俄罗斯吞并之后陷入的运输困境。俄罗斯总统普京周二出席了通车仪式。 (15.05.2018)

美国共和党总统竞选人特朗普新近对俄罗斯乌克兰政策的表态让增加了人们对他在外交领域能力的质疑。民主党阵营做出强烈反应。 (01.08.2016)

欧盟议会议长塔亚尼（Antonio Tajani）表示，将该奖授予森佐夫是为了表彰他的勇气和决心，也是对他的诉求予以支持。欧盟议会呼吁立即释放森佐夫。

乌克兰总理格罗伊斯曼（Wolodymyr Hroisman）向欧盟议会表示感谢。他在推特上写道，这是致力于让森佐夫重获自由的又一步。

森佐夫出生于克里米亚，先后在基辅和莫斯科就读大学。2012年，他的首部电影Gamer曾在鹿特丹获奖。2013年11月后，他参与了基辅独立广场上的抗议。俄罗斯兼并克里米亚后，他参与了抗议活动。2014年5月，这位导演在家中被捕，关押莫斯科的一座高保安监狱中。

俄罗斯有关部门指责他策划纵火袭击。森佐夫驳斥这一说法，并称俄罗斯调查人员对他进行了刑讯逼供。2015年，森佐夫因"策划袭击"罪名被判处20年监禁。欧盟、欧洲理事会、美国、大赦国际等人权组织均呼吁释放森佐夫。

  • Ein Putin-Bild auf der Wand eines Wohnhauses in Simferopol.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    占领克里米亚

    自从2014年初以来，克里米亚的街头换上了普京的画像。当时，穿军装的人很快占领了政府大楼、议会和乌克兰军营。

  • Einwohner der Krim bei der Stimmabgabe am 16. März 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    公投加入俄罗斯

    管也有抗议，2014年3月16日，一次绕过乌克兰宪法的非法公投决定，克里米亚并入俄罗斯。1954年前苏联将该半岛划归乌克兰管辖的决定不被认可。克里米亚加入俄罗斯联邦。

  • Eine Protestaktion von Krimtataren am 14 März 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    没有权利的克里米亚鞑靼人

    反对加入俄罗斯的人受到迫害，特别是克里米亚鞑靼人。其代表机构民族议会2016年被定性为极端组织。不断发生搜查和逮捕事件。

  • Wladimir Putin auf Fernsehbildschirmen während einer Pressekonferenz im Dezember 2014.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    只有俄罗斯电视频道

    2014年初，乌克兰电视频道在克里米亚被禁播，如今只有俄罗斯电视节目播出。克里米亚鞑靼人的独立频道ATR从基辅播出，支持乌克兰领土主权完整的该频道在克里米亚被禁止。

  • Der Kontrollpunkt Kalantschak an der administrativen Grenze zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    合法前往克里米亚的途径

    根据乌克兰法律，外国人必须获得该国批准方能进入克里米亚，否则将被禁入乌克兰全境。因此，人们必须首先经过克里米亚与乌克兰之间的“行政边界”。

  • Stacheldraht an der administrativen Grenze zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    欧美的制裁措施

    欧美不承认俄罗斯吞并克里米亚，禁止本国公民收购克里米亚的房地产或企业。克里米亚的商品被禁止运往欧美。此外，针对特定的人员、企业和组织还实施了大量制裁。

  • Frauen mit einer russischen Flagge freuen sich über den Anschluss der Krim an Russland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    普京的承诺

    在公投中支持加入俄罗斯的人希望，普京兑现其承诺：修建一座连接俄罗斯本土的桥梁、天然气管道和发电厂。此外，社会问题也亟待解决。但收入赶不上物价的上涨。民众的不满和地方的抗议仅见于社交网络和独立媒体。

  • Der Bau einer Brücke über die Meerenge von Kertsch zum russischen Festland.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    桥梁工程给了普京的朋友

    连接刻赤（Kertsch）与俄罗斯本土的桥梁工程正紧锣密鼓地进行。价值2280亿卢布（约合37亿欧元）的合同由俄罗斯寡头、普京的朋友罗滕贝格（Arkadi Rotenberg）获得。桥梁设计为四车道加两条铁轨，按计划将于2019年底竣工。

  • Ein Reisebüro und ein Friseursalon auf der Krim.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    再分配利于俄罗斯商人

    克里米亚的小企业主数量从2014年的15000家减少至2016年的1000家。在财产再分配的过程中，俄罗斯商人获利。海岸的房地产主业遇到麻烦，他们之前的房屋地契有可能不被法庭承认。

  • Am Strand von Aluschta auf der Krim im Jahr 2016.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    旅游业遭重创

    尽管有美丽的海滩，过去三年，克里米亚的游客人数锐减近三成。铁路中断，飞机票价昂贵。由于欧盟的制裁，邮轮也不再停靠克里米亚。

  • Exponate der Ausstellung der Goldschätze von der Krim.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    历史文物被移交基辅

    中世纪的游牧民族斯基泰人（Skythen）的金饰和武器不会重返克里米亚了。2016年底一家荷兰法院裁决，来自克里米亚博物馆的这550件独一无二的展品将移交基辅。俄罗斯吞并克里米亚之际，这些展品正在西欧巡展。

  • Ein russischer Pass.

    俄罗斯吞并克里米亚三周年

    也有赢家

    克里米亚被吞并后，当地居民仅能凭俄罗斯护照购买手机卡。克里米亚半岛出具的护照不能获得欧美签证。在这一过程中受益的是持俄罗斯护照的退休人员。他们的退休金提高到俄罗斯的水平。女性55岁即可退休，而不再是60岁。

    作者: Natallia Makushyna


欧盟议会称，森佐夫是约70名被俄罗斯在克里米亚的占领势力非法关押、并判处长期监禁的乌克兰人之一。今年5月起，森佐夫在狱中开始绝食抗议。狱方称，他于本月初结束了绝食抗议。

颁奖仪式将于12月12日在斯特拉斯堡举行。奖金5万欧元的萨哈罗夫精神自由奖表彰出众的人权斗士。1988年的首届获奖者是纳尔逊·曼德拉。

 

 

苗子/凝炼（德新社、福音教通讯社）

 

 

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俄罗斯吞并克里米亚三周年

2014年3月，俄罗斯吞并乌克兰半岛克里米亚。那里的生活有怎样的改变？普京的承诺是否兑现？民众权利、媒体自由状况如何？ (17.03.2017)  

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