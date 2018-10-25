森佐夫是本年度萨哈罗夫奖得主

（德国之声中文网）斯特拉斯堡欧盟议会宣布了这一消息。42岁的森佐夫（Oleg Senzow）于2014年因抗议俄罗斯占领克里米亚而被捕，2015年因"策划恐怖主义行动"被判处20年监禁。大赦国际称，在军事法庭进行的审判是不公正的。

欧盟议会议长塔亚尼（Antonio Tajani）表示，将该奖授予森佐夫是为了表彰他的勇气和决心，也是对他的诉求予以支持。欧盟议会呼吁立即释放森佐夫。

乌克兰总理格罗伊斯曼（Wolodymyr Hroisman）向欧盟议会表示感谢。他在推特上写道，这是致力于让森佐夫重获自由的又一步。

森佐夫出生于克里米亚，先后在基辅和莫斯科就读大学。2012年，他的首部电影Gamer曾在鹿特丹获奖。2013年11月后，他参与了基辅独立广场上的抗议。俄罗斯兼并克里米亚后，他参与了抗议活动。2014年5月，这位导演在家中被捕，关押莫斯科的一座高保安监狱中。

俄罗斯有关部门指责他策划纵火袭击。森佐夫驳斥这一说法，并称俄罗斯调查人员对他进行了刑讯逼供。2015年，森佐夫因"策划袭击"罪名被判处20年监禁。欧盟、欧洲理事会、美国、大赦国际等人权组织均呼吁释放森佐夫。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 占领克里米亚 自从2014年初以来，克里米亚的街头换上了普京的画像。当时，穿军装的人很快占领了政府大楼、议会和乌克兰军营。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 公投加入俄罗斯 管也有抗议，2014年3月16日，一次绕过乌克兰宪法的非法公投决定，克里米亚并入俄罗斯。1954年前苏联将该半岛划归乌克兰管辖的决定不被认可。克里米亚加入俄罗斯联邦。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 没有权利的克里米亚鞑靼人 反对加入俄罗斯的人受到迫害，特别是克里米亚鞑靼人。其代表机构民族议会2016年被定性为极端组织。不断发生搜查和逮捕事件。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 只有俄罗斯电视频道 2014年初，乌克兰电视频道在克里米亚被禁播，如今只有俄罗斯电视节目播出。克里米亚鞑靼人的独立频道ATR从基辅播出，支持乌克兰领土主权完整的该频道在克里米亚被禁止。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 合法前往克里米亚的途径 根据乌克兰法律，外国人必须获得该国批准方能进入克里米亚，否则将被禁入乌克兰全境。因此，人们必须首先经过克里米亚与乌克兰之间的“行政边界”。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 欧美的制裁措施 欧美不承认俄罗斯吞并克里米亚，禁止本国公民收购克里米亚的房地产或企业。克里米亚的商品被禁止运往欧美。此外，针对特定的人员、企业和组织还实施了大量制裁。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 普京的承诺 在公投中支持加入俄罗斯的人希望，普京兑现其承诺：修建一座连接俄罗斯本土的桥梁、天然气管道和发电厂。此外，社会问题也亟待解决。但收入赶不上物价的上涨。民众的不满和地方的抗议仅见于社交网络和独立媒体。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 桥梁工程给了普京的朋友 连接刻赤（Kertsch）与俄罗斯本土的桥梁工程正紧锣密鼓地进行。价值2280亿卢布（约合37亿欧元）的合同由俄罗斯寡头、普京的朋友罗滕贝格（Arkadi Rotenberg）获得。桥梁设计为四车道加两条铁轨，按计划将于2019年底竣工。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 再分配利于俄罗斯商人 克里米亚的小企业主数量从2014年的15000家减少至2016年的1000家。在财产再分配的过程中，俄罗斯商人获利。海岸的房地产主业遇到麻烦，他们之前的房屋地契有可能不被法庭承认。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 旅游业遭重创 尽管有美丽的海滩，过去三年，克里米亚的游客人数锐减近三成。铁路中断，飞机票价昂贵。由于欧盟的制裁，邮轮也不再停靠克里米亚。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 历史文物被移交基辅 中世纪的游牧民族斯基泰人（Skythen）的金饰和武器不会重返克里米亚了。2016年底一家荷兰法院裁决，来自克里米亚博物馆的这550件独一无二的展品将移交基辅。俄罗斯吞并克里米亚之际，这些展品正在西欧巡展。

俄罗斯吞并克里米亚三周年 也有赢家 克里米亚被吞并后，当地居民仅能凭俄罗斯护照购买手机卡。克里米亚半岛出具的护照不能获得欧美签证。在这一过程中受益的是持俄罗斯护照的退休人员。他们的退休金提高到俄罗斯的水平。女性55岁即可退休，而不再是60岁。 作者: Natallia Makushyna



欧盟议会称，森佐夫是约70名被俄罗斯在克里米亚的占领势力非法关押、并判处长期监禁的乌克兰人之一。今年5月起，森佐夫在狱中开始绝食抗议。狱方称，他于本月初结束了绝食抗议。

颁奖仪式将于12月12日在斯特拉斯堡举行。奖金5万欧元的萨哈罗夫精神自由奖表彰出众的人权斗士。1988年的首届获奖者是纳尔逊·曼德拉。

苗子/凝炼（德新社、福音教通讯社）