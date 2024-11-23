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棋王赛史上首次！亚洲棋手的巅峰对决

Holger Hank | Juan Ju
2024年11月23日

现任世界冠军、中国棋手丁立人即将迎战史上最年轻的冠军挑战者、印度棋手古克什。这是138年的国际象棋世界冠军赛历史上，首次由两名亚洲棋手争夺世界棋王头衔。

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卫冕冠军（左）和挑战者均来自亚洲，这在138年的国际象棋世界冠军赛历史上是第一次
卫冕冠军（左）和挑战者均来自亚洲，这在138年的国际象棋世界冠军赛历史上是第一次图像来源: Sergei Fadeichev/TASS/dpa//Andrzej Iwanczuk/NurPhoto/picture alliance

（德国之声中文网）国际象棋世界冠军赛即将于11月25日至12月13日在新加坡举行。卫冕冠军和挑战者均来自亚洲，这在138年的国际象棋世界冠军赛历史上是第一次。有别于许多以往的卫冕冠军，低调亲和的中国棋手丁立人此次却不太被外界看好。

国际棋联（FIDE）副主席谢军向德国之声介绍：“在过去的一年半时间里，丁立人的竞技状态波动较大，印度的年轻挑战者进步明显，因此一些预测认为印度选手胜算较高。但对抗赛本身就是一场巅峰对决，两名棋手的实力和经验均不容小觑，丁立人和他的对手均有能力在世界冠军赛中展示自己的最佳状态，在实力相当的比赛当中，临场发挥是决定胜负的关键。”

去年4月30日，丁立人以微弱优势赢得一场紧张刺激的比赛，成为国际象棋世界冠军赛史上首位来自中国的棋王。谢军当天在现场见证了这一特别时刻。夺冠后的丁立人向媒体透露，他在赛前因为压力过大而首次求助心理医生。

近两个月前，丁立人向新加坡《联合早报》坦言，在今年参加的四场赛事中自己发挥差强人意，他希望能通过赛事逐渐找回状态：“我也遇到很多高水平的对手，是一次不错的热身吧。我希望把那些没有赢到的棋，到世界冠军赛上去赢。”虽然这名世界冠军的信心不减，但不得不提的是：其目前的世界排名仅在第23位。

“比赛可能会非常有趣”

他的对手则截然不同：古克什（Dommanraju Gukesh）年仅18岁，却几乎包揽了今年所有重要比赛的冠军：上半年的国际象棋世界冠军候选人赛中夺冠，成为国际象棋历史上最年轻的世界冠军挑战者，下半年的国际象棋奥林匹克团体赛中，古克什带领印度国家队首次夺冠。目前，他已攀升至世界排名第5位。

古克什的势头正劲。如果这位自信的计算天才能在新加坡为期三周、14轮的对决中胜出，他将成为历史上最年轻的国际象棋世界冠军。但要走到那一步，仍需经历漫长的考验。

“丁立人对这种局面已经有经验，而古克什却没有。这可能会成为古克什的一个问题，”德国国际象棋国家队教练古斯塔夫松（Magnus Carlsen）如是评价道。作为前世界冠军马格努斯·卡尔森的助手，他非常了解世界冠军赛中的紧张氛围。他补充说：“尽管面临重重困难，丁立人在压力下仍展现出强大的心理韧性。这场比赛可能会非常有趣。”

国际象棋在印度广受欢迎
国际象棋在印度广受欢迎图像来源: Doreen Fiedler/dpa/picture alliance

印度的国际象棋热潮

在印度，这场冠军争夺战已经成为几周来的体育热点话题。古克什及其同样年轻的同仁——普拉格纳南达（Rameshbabu Praggnanandhaa）和埃里加西（Arjun Erigaisi）——的最新成功，在印度掀起了一场国际象棋热潮。如今，印度国际象棋的顶尖特级大师几乎与板球明星一样受欢迎。

棋迷们希望古克什能追随阿南德（Viswanathan Anand）的脚步。阿南德于2000年成为亚洲首个国际象棋男子世界冠军，此后又四次获得世界冠军殊荣，并为国际象棋运动在印度的蓬勃发展奠定了基础。

而在邻国中国，尽管与两年前相比，媒体有关国际象棋的报道明显增多，即将在新加坡的举行这场赛事并未成为舆论热点。但是，谢军告诉德国之声：“丁立人赢得男子国际象棋世界冠军后，公众对国际象棋赛事的关注有所增强。” 谢军于1991年成为中国首位国际象棋女子世界冠军，四次加冕棋后头衔，并带领中国女队夺得国际象棋奥林匹克团体赛“四连冠”。

国际象棋女子国际特级大师谢军曾多次获得国际象棋女子世界冠军
国际象棋女子国际特级大师谢军曾多次获得国际象棋女子世界冠军图像来源: Photoshot/picture alliance

国际象棋在中国仍是小众运动

谢军在其论文“国际象棋项目在中国的发展研究”中介绍，20世纪八九十年代，中国的竞技体育领域存在一种特殊现象，即女子项目在世界赛场的成绩强于男子项目。鉴于此，1988年，时任中国国际象棋集训队领导小组组长的陈祖德提出：中国国际象棋攀登世界高峰分“四步走”的具体设想：先夺得女子个人世界冠军，再夺女子团体世界冠军，随后男子团体进入世界赛前列，最后夺得男子个人世界好名次。随着丁立人去年加冕“世界棋王”，中国的“四步走”战略目标也就此完成。

尽管取得诸多成就，国际象棋在中国依然属于小众运动。谢军向德国之声解释道：“同为智力运动的代名词，中国象棋和围棋起源于中国，拥有更广泛的群众基础。”无论新加坡世界冠军赛的结果如何，有一点让谢军可以肯定的是：“国际象棋的中心逐步向亚洲国家转移。”

这项起源于印度的传统棋盘游戏不仅在中国和印度蓬勃发展，在乌兹别克斯坦、伊朗和哈萨克斯坦，参与国际象棋的人数也在不断增加，而且水平极高。这一趋势吸引了更多赞助商的关注。过去，国际象棋世界冠军赛主要由与俄罗斯关系密切的企业资助，而这种情况可能会发生变化。此次国际象棋世界冠军赛的冠名赞助商是谷歌，这也是历来首次有科技巨擘冠名赞助这项最重要的国际赛事，其总奖金高达250万美元。

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