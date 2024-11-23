棋王赛史上首次！亚洲棋手的巅峰对决

现任世界冠军、中国棋手丁立人即将迎战史上最年轻的冠军挑战者、印度棋手古克什。这是138年的国际象棋世界冠军赛历史上，首次由两名亚洲棋手争夺世界棋王头衔。

（德国之声中文网）国际象棋世界冠军赛即将于11月25日至12月13日在新加坡举行。卫冕冠军和挑战者均来自亚洲，这在138年的国际象棋世界冠军赛历史上是第一次。有别于许多以往的卫冕冠军，低调亲和的中国棋手丁立人此次却不太被外界看好。

国际棋联（FIDE）副主席谢军向德国之声介绍：“在过去的一年半时间里，丁立人的竞技状态波动较大，印度的年轻挑战者进步明显，因此一些预测认为印度选手胜算较高。但对抗赛本身就是一场巅峰对决，两名棋手的实力和经验均不容小觑，丁立人和他的对手均有能力在世界冠军赛中展示自己的最佳状态，在实力相当的比赛当中，临场发挥是决定胜负的关键。”

去年4月30日，丁立人以微弱优势赢得一场紧张刺激的比赛，成为国际象棋世界冠军赛史上首位来自中国的棋王。谢军当天在现场见证了这一特别时刻。夺冠后的丁立人向媒体透露，他在赛前因为压力过大而首次求助心理医生。

近两个月前，丁立人向新加坡《联合早报》坦言，在今年参加的四场赛事中自己发挥差强人意，他希望能通过赛事逐渐找回状态：“我也遇到很多高水平的对手，是一次不错的热身吧。我希望把那些没有赢到的棋，到世界冠军赛上去赢。”虽然这名世界冠军的信心不减，但不得不提的是：其目前的世界排名仅在第23位。

“比赛可能会非常有趣”

他的对手则截然不同：古克什（Dommanraju Gukesh）年仅18岁，却几乎包揽了今年所有重要比赛的冠军：上半年的国际象棋世界冠军候选人赛中夺冠，成为国际象棋历史上最年轻的世界冠军挑战者，下半年的国际象棋奥林匹克团体赛中，古克什带领印度国家队首次夺冠。目前，他已攀升至世界排名第5位。

古克什的势头正劲。如果这位自信的计算天才能在新加坡为期三周、14轮的对决中胜出，他将成为历史上最年轻的国际象棋世界冠军。但要走到那一步，仍需经历漫长的考验。

“丁立人对这种局面已经有经验，而古克什却没有。这可能会成为古克什的一个问题，”德国国际象棋国家队教练古斯塔夫松（Magnus Carlsen）如是评价道。作为前世界冠军马格努斯·卡尔森的助手，他非常了解世界冠军赛中的紧张氛围。他补充说：“尽管面临重重困难，丁立人在压力下仍展现出强大的心理韧性。这场比赛可能会非常有趣。”

国际象棋在印度广受欢迎 图像来源: Doreen Fiedler/dpa/picture alliance

印度的国际象棋热潮

在印度，这场冠军争夺战已经成为几周来的体育热点话题。古克什及其同样年轻的同仁——普拉格纳南达（Rameshbabu Praggnanandhaa）和埃里加西（Arjun Erigaisi）——的最新成功，在印度掀起了一场国际象棋热潮。如今，印度国际象棋的顶尖特级大师几乎与板球明星一样受欢迎。

棋迷们希望古克什能追随阿南德（Viswanathan Anand）的脚步。阿南德于2000年成为亚洲首个国际象棋男子世界冠军，此后又四次获得世界冠军殊荣，并为国际象棋运动在印度的蓬勃发展奠定了基础。

而在邻国中国，尽管与两年前相比，媒体有关国际象棋的报道明显增多，即将在新加坡的举行这场赛事并未成为舆论热点。但是，谢军告诉德国之声：“丁立人赢得男子国际象棋世界冠军后，公众对国际象棋赛事的关注有所增强。” 谢军于1991年成为中国首位国际象棋女子世界冠军，四次加冕棋后头衔，并带领中国女队夺得国际象棋奥林匹克团体赛“四连冠”。

国际象棋女子国际特级大师谢军曾多次获得国际象棋女子世界冠军 图像来源: Photoshot/picture alliance

国际象棋在中国仍是小众运动

谢军在其论文“国际象棋项目在中国的发展研究”中介绍，20世纪八九十年代，中国的竞技体育领域存在一种特殊现象，即女子项目在世界赛场的成绩强于男子项目。鉴于此，1988年，时任中国国际象棋集训队领导小组组长的陈祖德提出：中国国际象棋攀登世界高峰分“四步走”的具体设想：先夺得女子个人世界冠军，再夺女子团体世界冠军，随后男子团体进入世界赛前列，最后夺得男子个人世界好名次。随着丁立人去年加冕“世界棋王”，中国的“四步走”战略目标也就此完成。

尽管取得诸多成就，国际象棋在中国依然属于小众运动。谢军向德国之声解释道：“同为智力运动的代名词，中国象棋和围棋起源于中国，拥有更广泛的群众基础。”无论新加坡世界冠军赛的结果如何，有一点让谢军可以肯定的是：“国际象棋的中心逐步向亚洲国家转移。”

这项起源于印度的传统棋盘游戏不仅在中国和印度蓬勃发展，在乌兹别克斯坦、伊朗和哈萨克斯坦，参与国际象棋的人数也在不断增加，而且水平极高。这一趋势吸引了更多赞助商的关注。过去，国际象棋世界冠军赛主要由与俄罗斯关系密切的企业资助，而这种情况可能会发生变化。此次国际象棋世界冠军赛的冠名赞助商是谷歌，这也是历来首次有科技巨擘冠名赞助这项最重要的国际赛事，其总奖金高达250万美元。

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