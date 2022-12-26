棄清零後首談疫情 習近平：面臨新形勢新任務

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週一（12月26日）表示，中國當前「新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地開展愛國衛生運動」。這是中國驟然放棄「清零」政策後，習近平首度公開針對疫情發言。

中國自1950年代起開展愛國衛生運動，這項群眾性衛生運動目標為講究衛生，預防、減少甚至消滅疾病，保護並提升民眾健康水準等。

中國官媒新華社新聞稿寫道，在愛國衛生運動70周年之際，「習近平作出重要指示指出」。過去70年來，在中國共產黨黨的領導下，愛國衛生運動「為改變城鄉環境衛生面貌、有效應對重大傳染病疫情、提升社會健康治理水平發揮了重要作用。」

習近平強調，當前，中國新冠疫情防控「面臨新形勢新任務」，要更加有針對性地開展愛國衛生運動，引導人民主動學習健康知識，掌握健康技能，養成良好的個人衛生習慣，踐行文明健康的生活方式，「用千千萬萬個文明健康小環境築牢疫情防控社會大防線」。

此外，中國國務院總理李克強也作出批示。李克強指出，愛國衛生運動70年來卓有成效，「要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持預防為主，創新機制和工作方式，深入推進城鄉環境衛生治理，紮實開展健康教育和促進，為健康中國建設作出新貢獻。」

李克強表示，「當前新冠疫情防控優化調整措施在有序推進落實，要發揮優勢，調動各方面科學防控積極性」，並呼籲各級政府進一步加大工作力度，切實保障群眾就醫和防疫用品需求。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

中國堅持長達3年的「動態清零」政策，是由習近平「親自部署、親自指揮」。12月初，在中國海內外爆發「白紙運動」之後，中國官方幾乎一夜之間轉向，實質上放棄了「清零」政策，並出台「新十條」放鬆嚴格的防控措施。

習近平在放棄「清零」後首度談及疫情不久，同日稍晚，中國官方隨即宣布自1月8日起，取消入境人員隔離及核酸檢測，並將「新冠肺炎」改名為「新型冠狀病毒感染」，由原先的「乙類甲管」調整為「乙類乙管」。該舉措被視為中國朝向重開邊境、進一步「與病毒共存」的重要標誌。

疫情不透明再受質疑

中國正面臨多數國家已走過的大範圍疫情爆發，但由於官方數據不透明、確診死亡定義不包含基礎病症，中國實際疫情情況成為難以精準掌握的「黑洞」。

官方統計數據顯示，中國12月僅記錄了6例新冠死亡病例，使該國的官方死亡人數達到5241人。 這些數字在很大程度上存在爭議。近期，中國多地殯葬館與火葬場皆傳出應接不暇的消息。世界衛生組織的專家本月呼籲，中國應公佈可靠數據，以便掌握疫情變化。

中國外交部26日舉行的例行記者會上，有記者提問，中國國家衛健委已宣布不再發布每日疫情感染和死亡病例數字，中方將如何遵守在疫情上保持透明的承諾？發言人毛寧回應，國家衛健委不再發佈每日疫情訊息後，由中國疾控中心發布相關訊息，「中國疾控中心的網站發布了有關說明，你可以查閱。具體問題建議向中方主管部門了解。」

英國健康數據公司Airfinity估計，中國每天有超過100萬人感染新冠病毒，近5000人死亡。美國華盛頓大學衛生研究所的研究人員則預測，到2023年底，中國可能將有100萬人染疫死亡。

中國官方正試圖推進老年人接種心中疫苗。中國國家衛健委23日表示，全國每天接種疫苗的人數已增加了一倍多，達到350萬，但這與2021年初每日注射的數千萬劑次相比，僅是一小部分而已。考慮到中國國產新冠疫苗的潛在副作用等原因，部分老年人仍然不願意接種新冠疫苗。

北京殡仪馆压力山大

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