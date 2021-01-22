检测封锁与歌舞升平：疫情下的"双城记"

（德国之声中文网）张强（音译）谈到自己在封城期间的经历，感觉恍如隔世：快四十岁的他现在坐在家乡武汉一家美国的连锁咖啡店里，周围熙熙攘攘，大多是年轻家庭和情侣。

张强回忆说："1月22日，我正好在半夜醒来，看到手机上的短信显示，第二天早上十点起要开始封城。" 他有幸赶上了从武汉出发的末班车，才到了附近的一个小镇。而在那里，封锁措施也十分严格。"我当时甚至不能出门，门都被锁上了"，他如是说。

"健康比收入更重要"

整整一年前，中国中部城市武汉爆发新冠疫情。一开始试图掩盖疫情的当地政府终于在1月23日采取了严厉的封锁措施。不仅地铁和公交车停运，出武汉的高速公路也被完全封闭。这座千万人口城市的居民被困家中长达76天。

"因为当时是春节，所以我们事先储备了充足的食物。但那三个月里，我几乎没有收入"，一位出租车司机回忆说："然而，当时钱不是最重要的，最重要的是我们的身体健康。"

武汉市民喜迎元旦

抗疫见证物走进博物馆

数月以来，武汉一直被认为是疫情下、世界上最安全的地方之一。一年前，医生疲惫不堪、医院走廊里尸袋未封的视频画面传遍全球。一年后，居民们早已开始在江汉路步行街漫步、出入各大音乐会、在长江岸边放风筝。只有随处可见的口罩会让人们想起疫情。

在市中心以北半小时车程的地方正在举行一个大型展览。按照官方的说法，该展览"全景式再现了英雄城市、英雄人民的英雄壮举"。在展览中，习近平领导的共产党以人民的救星示人。

根据展览上的说明文字：他们在"第一时间"打响疫情防控阻击战。而且，"取得重大战略成果，彰显了中国共产党领导和社会主义制度的显著政治优势"。但是，政府在疫情爆发之初下令销毁病毒样本、提出疫情警告的医生被封口，这些事情丝毫未被提及。在英雄的故事中，并没有自我批评的空间。

此地寂静无声 彼地歌舞升平

中国成功控制新冠疫情以来，感染病例首次明显增多。大约一个星期以来，当局报告的感染病例已经达到三位数。与不少其他国家相比，这些病例微不足道，但对中国来言，却已达到去年夏天以来的最高值。河北省的疫情尤其严重，黑龙江省和北京以及上海的部分地区也出现少数病例。

当局一直在严控疫情。河北省省会石家庄已被宣布封城，上海和北京的部分城区也被封锁。上周五，整个北京市中心几乎随处都能看到排队进行核酸检测的人。这种大规模检测是当局成功抗击新冠病毒的重要手段。周五至周六，北京东城区和西城区约有200万人接受检测。

然而，人们似乎并不太担心新一波疫情的发生。因为即使居民再次戴着口罩上街、商场和小区入口设立检查站，北京很多地方的生活依旧一如往常。即使是在本周五的晚上，仍有不少人在三里屯商圈的酒吧和烧烤店里紧挨彼此、谈笑风生。

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