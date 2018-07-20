检控特首标准不一？曾荫权﹕不比较免生怨愤

(德国之声中文网) 香港前行政长官曾荫权週三 (1月15日) 刑满释放，早前因身体不适送院的他步出医院，开口第一句首先感谢传媒﹕「这二十几年来都不离不弃，很多谢你们，好难得。」

现年74岁的他因公职人员行为失当罪，被判入狱20个月，去年上诉减刑至12个月，是第一个被定罪的前特首。控罪指他在任行政长官审批雄涛广播公司的牌照申请时，没有申报他正讨论向大股东黄楚标租用豪宅，构成利益冲突。同案的前政务司司长许仕仁贪污罪成，入狱7年半。

他的继任人、前行政长官梁振英，也涉嫌没有申报收授澳洲企业UGL五千万元而被廉正公署调查，但香港律政司上月决定不提出起诉，引起香港社会和法律界连番质疑。

被问及如何看待两宗案件的差别待遇，曾荫权说﹕「我不会做这些比较，因为这会牵起我以前心裡一些愤怒和怨恨。我在好几个月前，花了很大努力才全部扫除，靠读经和上天保佑，所以我现在已经没有这些思维了。」

不放棄上訴

已经完成服刑的曾荫权仍在寻求上诉，希望推翻定罪﹕「作为香港人，在香港法治环境，寻求公义和清白是要坚持的，这不可放弃。」终审法院已经批准上诉，将于今年五月开审。

身为天主教徒的曾荫权说此刻心中只有一件事，就是感恩。他希望恢復过去几十年每天到教堂望弥撒的习惯，与太太过宁静的退休生活，现在除了想跟太太好好聊天，最想的就是「喝一杯久违的咖啡」。

曾荫权在六十年代加入政府，由中层公务员做起，及后成为港英政府首位华人财政司司长。他2005年接替辞职的董建华，成为第二任行政长官。

李芊/杨威廉 (综合报导)