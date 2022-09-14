梵蒂岡傳試圖安排教宗見習近平 中方婉拒

（德國之聲中文網）梵蒂岡一位消息人士週四（9月15日）向路透社表示，梵蒂岡曾告訴中國，教宗方濟各（Pope Francis）願意在出訪哈薩克斯坦時，與同時也在該國出訪的中國國家主席習近平會面，但中國表示「沒有足夠時間」做相關安排。

路透社報導，該消息人士沒有透露梵蒂岡如何或何時與中國接觸，但梵蒂岡向中國表達教宗有時間舉行會面 ，中國則回覆他們「感謝」梵蒂岡的表態，但習近平行程中沒有空檔時間。

教宗15日在哈薩克舉行的記者會上表示：「他（習近平）來此進行國事訪問，但我沒見到他。」當教宗被記者要求評估中國宗教自由情況時，他補充道：「要理解中國人的心態並不容易，但我們必須尊重它。我尊重它（中國的心態）。」

教宗和習近平本週三（14日）都在哈薩克首都努爾蘇丹。習近平當時正在出訪哈薩克斯坦，教宗則是出席在哈薩克舉辦的世界宗教領袖大會。在13日出訪前往哈薩克時，教宗曾被記者問到是否可能在哈薩克與習近平會面，以及是否準備好出訪中國。他當時表示：「我沒有這方面的消息，但我隨時準備去中國。」

教宗15日也被要求評論天主教香港教區榮休主教陳日君樞機即將受審一事，但他拒絕評論該事，稱他沒有資格評斷中國是否民主。教宗僅表示：「可以確信的是，有些事在我們看來是不民主的。」

但他也重申，梵蒂岡一直有意持續追求與北京對話，並維持一個監督中梵協議的雙邊委員會。教宗說：「這是一件緩慢的事情，但它總是向前邁進。」

美聯社在報導中指出，梵蒂岡與中國預計本月底會續簽中梵協議。教宗方濟各今年7月接受路透社專訪時，承認梵蒂岡與北京秘密簽署的《梵中主教任命臨時協議》並不理想，但仍希望能在10月續簽，教廷會從長計議。該協議簽署於2018年，每兩年更新一次，旨在緩解整個中國大陸忠於教宗的地下教眾與國家支持的官方教會之間的長期分歧。根據該協議，中梵雙方承認教宗是天主教會的最高領導人。

（路透社、美聯社）

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