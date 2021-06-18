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梵蒂冈城国,简称梵蒂冈，是当今世界上最小的国家，是欧洲一个独立的主权国家，天主教教宗为梵蒂冈国家元首。
梵蒂冈是罗马教廷所在地，位于意大利首都罗马城西北角的梵蒂冈高地上，四面都与意大利接壤，是一个“国中国”。领土包括圣彼得广场、圣彼得大教堂、梵蒂冈宫和梵蒂冈博物馆等。由于天主教在全世界拥有的庞大信徒群，梵蒂冈在全世界有重要的政治、文化影响。
来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。
据梵蒂冈方面的消息，近日有多名中国河北省的天主教神职人员被警方强行逮捕。包括该地区的主教本人和多名神父。
梵蒂冈正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区下一任主教。这一任命受到外界关注，被看作是试图修补北京与香港两派撕裂的做法。周守仁本人也曾表示愿“担当桥梁角色”。
虽然梵蒂冈不愿祝福同性结合，但德国各地约有100间天主教堂为同性伴侣举行证婚仪式。一些神父认为，教会需要改变对性伦理的观念。
在2021年复活主日，教宗方济各发表了复活节文告，降福罗马城和全世界，颁赐全大赦。鉴于新冠疫情现状，教宗特别指出，复活的宣告“所彰显的并非海市蜃楼，所启示的并非神奇的配方，所指出的并非一条逃生之路”，而是永不落空的希望。他也称赞缅甸的青年懂得“仇恨只能用爱来驱散”。
梵蒂冈禁止教会为同性婚姻祝福的禁令引起了德国等地天主教会的不满和失望。
天主教罗马教皇方济各称，延长与中国关于主教任命的临时协议是梵蒂冈去年最重要外交事件之一。
新冠疫情下，教宗方济各周四（12月24日）低调举行平安夜弥撒。这是84岁的方济各担任教宗时主持的第8次圣诞节庆祝活动。周五（12月25日），有别于以往他在圣彼得广场的中央阳台上宣读"Urbi et Orbi"「给城市和世界的信息」，今年的讲话改在梵蒂冈室内大厅举行。许多人因为封锁无法到现场，而是在电视上或网上听教宗讲话。
教宗方济各24日传出在新书中形容维吾尔人为「被迫害的族群」，而中国外交部同日批评教宗的说法毫无根据。然而，中国外交部的公开纪录中，却省略了这段言论。
《中梵協議》續簽兩年，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機形容是一樁「骯髒的勾當」，又批評教廷對華綏靖，採取曾在歐洲失敗的「東方政策（Ostpolitik）」，是在重複歷史錯誤，將進一步令中國地下教會陷入困境。
不顾美国方面和中国天主教地下教会的反对声音，梵蒂冈还是和中国续签了2018年达成的一份秘密协议。赞成声音认为，这是解决天主教在中国所面临一系列问题的第一步。批评人士称，这是为了取悦中共而出卖天主教会的价值观。
中国官媒《环球时报》报导，中国与梵蒂冈将於22日签署延续《中梵协议》。意大利媒体则报导蓬佩奥公开批评梵蒂冈与教宗的做法，是促成中国与梵蒂冈续签条约的关键。
两年前梵蒂冈同北京签署的一项协议将在本月内到期。梵蒂冈希望延长这项协定，北京尚未公开回应之际，华盛顿却表达了明确的反对意见。
在极富争议的中梵协定是否延长的关键时刻，香港荣休主教陈日君为表示反对，亲自赶往罗马，但没有受到教宗的接见。他以往写给教宗的信函，也未得到回应。在接受教会媒体采访时，陈日君提出严辞批评。
在中梵协议即将到期之际，教廷外长加拉格尔透露，若没有中梵协议，教廷在中国的处境会更艰难，因此即便会被批评，延长中梵协议仍是值得的。
梵蒂冈与北京的渐行渐近，让中国很多效忠教宗的地下教会成员深感不安。近日福建闽东教区辅理主教郭希锦宣布离任，并退出教区管理组织。郭希锦在两年前中梵签订临时协议后被降职。
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