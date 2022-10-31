梵蒂冈城国,简称梵蒂冈，是当今世界上最小的国家，是欧洲一个独立的主权国家，天主教教宗为梵蒂冈国家元首。

梵蒂冈是罗马教廷所在地，位于意大利首都罗马城西北角的梵蒂冈高地上，四面都与意大利接壤，是一个“国中国”。领土包括圣彼得广场、圣彼得大教堂、梵蒂冈宫和梵蒂冈博物馆等。由于天主教在全世界拥有的庞大信徒群，梵蒂冈在全世界有重要的政治、文化影响。