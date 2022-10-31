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梵蒂冈城国,简称梵蒂冈，是当今世界上最小的国家，是欧洲一个独立的主权国家，天主教教宗为梵蒂冈国家元首。
梵蒂冈是罗马教廷所在地，位于意大利首都罗马城西北角的梵蒂冈高地上，四面都与意大利接壤，是一个“国中国”。领土包括圣彼得广场、圣彼得大教堂、梵蒂冈宫和梵蒂冈博物馆等。由于天主教在全世界拥有的庞大信徒群，梵蒂冈在全世界有重要的政治、文化影响。
德国总理肖尔茨访华前，媒体持续讨论怎样构建新形势下的德中关系，热度不减。另外，饱受争议的中梵协定不久前再被延长两年，也成为媒体关注的话题。
梵蒂冈周六发布公告称，再次延长与中国签订的关于主教任命的临时协议。该项协议内容保密，自2018年签订以来饱受批评。
奥尔特加政府在禁止美国新任大使入境之后，又宣布与荷兰断交、宣布欧盟驻尼加拉瓜大使为不受欢迎的人并将其驱逐出境。今年3月，梵蒂冈驻尼加拉瓜大使也曾遭驱逐。
本周一，罗马天主教会亚洲最资深神职人员之一的陈日君枢机和其他5名民主人士在香港法院受审，罪名是其基金为2019年香港抗议活动的参与者提供支持。
多家媒體報導，梵蒂岡本週曾在教宗出訪哈薩克斯坦時，向中國表態願促成教宗與中國國家主席習近平會面，但卻遭到中國以時間不足為由婉拒。教宗週四（9月15日）證實，自己未與習近平會面。
台湾前副总统陈建仁将作为特使，率团前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世的宣福礼。台湾总统蔡英文期盼透过此行，持续深化台梵邦谊、持续守护台梵共同信仰的普世价值。
教宗方濟各日前接受路透社專訪時承認，《梵中協議》並「不理想」，但仍希望北京能盡快續簽。這番話卻引發反對者擔憂，認為中國宗教迫害並未因這項秘密協議而改善。此前，據稱梵蒂岡駐香港前代辦也曾表示，要為香港宗教自由終結做好準備。
香港荣休主教陈日君被逮捕的事件发生后，罗马教宗方济各本周日为中国信徒进行了祈祷。陈日君本人已经在被捕数天后获得假释。
有评论认为，疫情促进了大家对于公共生活的关注，但也带来集体焦虑。“小粉红”也会政治抑郁，因为他们的受教育经历和成长经历让他们想不明白，为什么有的人就是会和自己想的不一样。
去年三月，梵蒂冈曾重申，同性恋关系不符合上帝旨意。现在，125 名德国非异性恋天主教会人士竟公开“出柜”。
德国一家法律事务所发表调查报告指出，天主教前教宗本笃十六世曾对神职人员性侵儿童案知情而不作为。梵蒂冈教廷对此表示羞耻及悔恨。现任教宗方济各表示将会为教会性侵受害者 "伸张正义"。慕尼黑检察官宣布对天主教会主要成员性侵案件展开调查。
天主教香港教区荣休主教陈日君枢机今年1月13日度过90岁生日，他一直以来支持社会运动，也数度对中国政府和教廷提出批评。
香港教区12月4日为新任主教周守仁举行晋牧礼仪。周守仁表示，教会愿成为沟通平台，协助社会修补撕裂。
来自韩国的俞兴植主教日前被任命担任梵蒂冈要职后，希望能促成教宗访问朝鲜。有分析人士警告，教宗若成行，意味着认可平壤政权的合法性。
据梵蒂冈方面的消息，近日有多名中国河北省的天主教神职人员被警方强行逮捕。包括该地区的主教本人和多名神父。
梵蒂冈正式委任耶稣会中华省会长、华仁书院校监周守仁神父为天主教香港教区下一任主教。这一任命受到外界关注，被看作是试图修补北京与香港两派撕裂的做法。周守仁本人也曾表示愿“担当桥梁角色”。
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