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梵蒂冈城国,简称梵蒂冈，是当今世界上最小的国家，是欧洲一个独立的主权国家，天主教教宗为梵蒂冈国家元首。
梵蒂冈是罗马教廷所在地，位于意大利首都罗马城西北角的梵蒂冈高地上，四面都与意大利接壤，是一个“国中国”。领土包括圣彼得广场、圣彼得大教堂、梵蒂冈宫和梵蒂冈博物馆等。由于天主教在全世界拥有的庞大信徒群，梵蒂冈在全世界有重要的政治、文化影响。
86岁高龄的教宗方济各近日访问蒙古时向中国大陆发表简短演讲，并公开称呼中国民众为“高贵的中国人民”。德国汉学家吕恒君指出，该称呼出乎意料，特别是在当今中西方日益“脱钩”的时代氛围之下。
教宗方济各在接受媒体采访时证实，教廷特使将访问北京，这是梵蒂冈为调停乌克兰战争进行和平外交的一个组成部分。
教宗方济各本周六对中国单方面任命上海新主教一事做出让步，正式承认北京政府在三个月前任命的上海新主教沈斌。不过，梵蒂冈也批评中国单方面的人事决定是「无视对话与合作精神」。
教宗方济各宣布擢升21名新枢机主教，其中包括 64岁的香港主教周守仁。周守仁曾建议当局，对2019年香港抗议运动部分被捕者宽大处理。他在周一再次表示，希望这座城市能有更多的和解。
近日访问北京的天主教香港教区主教周守仁表示，他已邀请北京教区主教和神父访问香港。在主持弥撒时周守仁也提到，人们应该「爱国家、爱教会」。
天主教香港教区主教周守仁应北京教区主教李山邀请，于4月17日抵达北京，开始为期５天的访问。这是时隔将近40年后香港教区主教再次访问北京。
中國上海教區迎來新主教，但梵蒂岡此前並不知情。有媒體稱這是中國單方面的行動，並未獲教廷同意。
台灣總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各，強調兩岸兵戎相見絕非選項。她也呼籲，中國應該尊重台灣人民對自由民主和主權的堅持。
香港教区荣休主教陈日君和台湾前副总统陈建仁周三在梵蒂冈出席前教宗本笃十六世的葬礼。美联社指出，这凸显了梵蒂冈与北京政府之间不稳定的关系。
以敢言著称的香港荣休主教陈日君曾在去年5月因涉嫌“勾结外国势力”而被捕。现在，他离开香港前往梵蒂冈出席前教宗本笃十六世葬礼的申请已获批准。
2014年被教宗方济各委任为余江教区主教的彭卫照，11月24日被中国天主教主教团任命为“江西教区”的辅理主教。然而，“江西教区”并未获罗马教廷承认。梵蒂冈发表声明，对此表示“惊讶和遗憾”。
德国总理肖尔茨访华前，媒体持续讨论怎样构建新形势下的德中关系，热度不减。另外，饱受争议的中梵协定不久前再被延长两年，也成为媒体关注的话题。
梵蒂冈周六发布公告称，再次延长与中国签订的关于主教任命的临时协议。该项协议内容保密，自2018年签订以来饱受批评。
本周一，罗马天主教会亚洲最资深神职人员之一的陈日君枢机和其他5名民主人士在香港法院受审，罪名是其基金为2019年香港抗议活动的参与者提供支持。
多家媒體報導，梵蒂岡本週曾在教宗出訪哈薩克斯坦時，向中國表態願促成教宗與中國國家主席習近平會面，但卻遭到中國以時間不足為由婉拒。教宗週四（9月15日）證實，自己未與習近平會面。
台湾前副总统陈建仁将作为特使，率团前往梵蒂冈出席先教宗若望保禄一世的宣福礼。台湾总统蔡英文期盼透过此行，持续深化台梵邦谊、持续守护台梵共同信仰的普世价值。
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