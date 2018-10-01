梵蒂冈邀中国主教与会 北京首度批准

(德国之声中文网) 梵蒂冈确认两位中国主教，郭金才与杨晓亭，即将在教宗方济各的邀请之下，参与世界主教会议。现任世界主教会议秘书长的巴尔迪塞里枢机(Cardinal Lorenzo Baldisseri)在记者会上表示，这是中梵协议签订之后的第一项具体的关系突破。

「将会有两名来自中国的主教。他们是教宗邀请的。」他说: 「我认为他们已经在前往罗马的路上。」

今年的世界主教会议第15届常规会议，主题为「青年、信德和圣召分辨」，从10月3日举行到28日，将近一个月。

「过去，圣座曾邀请中国大陆的教宗，但是他们都无法参加。」巴尔迪塞里枢机说，这是北京政府第一次允许主教离开该国参加梵蒂冈的宗教会议。

曾受绝罚

《法兰克福汇报》近日引述意大利日报La Stampa旗下的新闻网站「梵蒂冈内部通讯」（Vatican Insider）消息称，两名中国主教--杨晓亭和郭金才将参加10月3日在梵蒂冈开幕的以青年为主题的世界主教会议。

文章写道：「郭金才属于忠于政权的『天主教爱国会』，是去年在未经梵蒂冈批准的情况下就职的7名主教之一，后被教宗绝罚（逐出教会）。

上周六（9月22日），梵蒂冈与北京签署有关主教任命的临时协议后，教宗方济各取消了对这些主教的绝罚，此外还承认了2010年由北京单方面成立、此后由郭金才任主教的承德教区。郭金才主教是迄今不被教宗承认的中国主教团的秘书长，也是人大代表。根据（天主教）教会法，主教原本被禁止行使政治职务。」

文章还说：「教宗约翰·保罗二世以及本笃十六世任内，曾于1998年和2005年邀请中国主教前往罗马参加世界主教会议，但当时中国主教未获准出境。此次两名中国主教参加主教会议，在梵蒂冈被评价为与北京协定的第一个成功。方济各在周三发表的一封信中呼吁中国天主教徒团结、和解。同时，他也提醒中国天主教徒和政治领导层向团结进一步迈进，并请求政权『以信任、勇气和远见』继续开始的对话。」

台湾副总统陈建人确定前往梵蒂冈

邦交关系

台湾关切在中梵协议签订之后，台梵关系是否面临危机。

10月2日，台湾总统府确定由副总统陈建仁前往梵蒂冈，出席14日已故教宗望保禄六世的封圣仪式。

在台湾仅存的17个邦交国中，梵蒂冈是其中之一，与台湾已有76年的邦交。

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罗法/王凡(美联社、路透社、法新社)