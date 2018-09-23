梵蒂冈走近北京  台湾怎么办？

（德国之声中文网）中梵双方签署的这份文件的文本没有对外界公布。迄今的做法是，北京单方面由"中国天主教爱国会"任命的主教自动被罗马教廷逐出教会。但此后，他们将重新被罗马教廷接受，这里涉及到7、8人。另一方面，据悉北京也将承认被梵蒂冈任命的所谓"地下教会"的主教，梵蒂冈任命了36名主教，其中部分没有受到北京的认可。延展阅读：梵蒂冈与中国—从无关系到有关系

对今后而言最重要的是这条约定：主教人选只可由中国的宗教机构推荐，但教宗享有否决权。

根据梵蒂冈方面的说法，以上协议不具政治性质，而是纯宗教的。《法兰克福汇报》援引梵蒂冈国务卿帕罗林（Pietro Paolin）的话写道，为了当地天主教会获得更多自由和自主权，得到教宗以及所在国民事机构认可的主教不可或缺。帕罗林是中梵此项协议最主要的推手，他呼吁，中国天主教会的两大派别之间实施和解。

副总统陈建仁率代表团前往梵蒂冈？

在台湾，人们对这项协议充满忧虑，在台湾仅存的17个邦交国中，梵蒂冈是其中之一。自方济各教宗几年前下令开启梵中谈判以来，一直有人猜测北京会向对方施压同台北断交。

为维持现状，台湾计划今年10月派遣副总统陈建仁率领代表团访问梵蒂冈，参加封圣仪式以及其他纪念活动。陈建仁本人也是一名虔诚的天主教徒。在梵蒂冈，他会受到国宾礼遇，但他无法以副总统身份访问包括德国在内的其他国家，这一现象缘于中国"在政治上孤立台湾"的压力。

梵蒂冈向台湾提供了难得的展现自身的国际政治舞台。2013年时任台湾总统的马英九前往罗马参加方济各的就职仪式，人们看到他同德国总理默克尔交谈的画面。

对于此次中梵协定，台湾政府强调，梵蒂冈清楚地表明，协定既不具外交含义，也不是政治性的，它牵涉的纯粹是信仰问题。

断交不是新鲜事

对台湾人而言，看上去稳固的外交关系突然间断裂已不是什么新鲜事物。自蔡英文2016年上任总统以来，北京已成功地让5个邦交国背台湾而去、同北京建交，最新的一次发生在今年8月，圣萨尔瓦多同台湾断交。

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同其他台湾的邦交国不同，梵蒂冈并不十分注重来自中国的贷款投资。让它不得不采取行动的是中国天主教教徒的人数以及他们的处境。在中国生活着1000万名天主教徒，如果效忠罗马，他们就只能是地下教会的成员，或者效忠北京，那只能拒绝罗马。

而在台湾，信仰天主教的居民大约有30万，再加上几十万菲律宾客籍劳工。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 尼加拉瓜 尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。

台湾还有哪些邦交国？ 洪都拉斯 洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 萨尔瓦多 中美洲国家萨尔瓦多毗邻太平洋，面积2.07万平方公里，人口613万。首都圣萨尔瓦多，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 斯威士兰 斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 瑙鲁 瑙鲁是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 所罗门群岛 所罗门群岛位于南太平洋，在澳大利亚东北方，由近千个岛屿组成，面积2.8万平方公里，人口58万。该国是英联邦成员，于1978年独立，1983年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



台湾主教发出的呼吁

中梵双方的谈判还在进行当中时，台湾有7名主教10年来首次访问梵蒂冈并同教宗举行了会晤。天主教台北总主教洪山川在会晤后向"自由亚洲"表示，他们向教宗发出了保护台湾、而不是伤害台湾的迫切期待。他告诉教宗，如果断交，台湾的天主教徒会受到沉重打击和伤害。"我对教宗说，请在任何情况下，都不要放弃我们。他明确回答，'永远不会'。"洪山川还向教宗发出2019年访台邀请。如果成行，这将是罗马天主教教宗有史以来第一次踏上台湾的土地。不过，随着中梵协定的签署，教宗访台的概率大大降低。

"梵蒂冈真要放弃台湾的话，那也要过一段时间才能实现"，诺丁汉大学中国 - 台湾问题专家萨利文（John Sullivan）这样说道，"但现在签署了协定，会加快这一进程。"他认为，如果中国保持目前的速度，再过几年，台湾就成了"零邦交国"。因此，梵蒂冈的地位意义重大，"它向以天主教为主的中美洲国家发出信号，换边站没有什么不妥。"中华民国所剩的17个邦交国里，有4个在中美洲，1个即巴拉圭在南美洲。

为扩大国际活动空间，台湾也早就不仅仅依赖官方联络渠道，而是更多地在共同的民主价值观上下功夫。它在全球超过50个国家设有非官方代表处，尤其重视同美国国会以及欧洲议会的关系。今年9月中旬，欧洲议会刚刚通过了一项谴责中国对台湾采取咄咄逼人政策的决议，与此同时，呼吁支持台湾更多地参与到国际机构的活动中来。