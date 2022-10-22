梵蒂冈指责中国违反主教任命协议

（德国之声中文网）梵蒂冈周六（11月26日）指责中国违反了关于主教任命的双边协议，在一个不被罗马教廷承认的教区设置主教。

在周六发表的一份声明，梵蒂冈表示“惊讶和遗憾”地获悉， 2014 年被教宗方济各委任为余江教区主教的彭卫照，在11月24日被任命为“江西教区”辅理主教。

这份声明说，中国当局设置的“江西教区”未获梵蒂冈承认，这一任命不“符合”双方在2018年商定的“对话精神”。

梵蒂冈的声明还说， 这次任命是在“地方当局的强大压力”之下进行的，但是没有说明详情。梵蒂冈表示期待中国当局对此作出解释，并希望“类似的事件不再发生”。

中国外交部没有立即对于此事做出回应。

这一未经梵蒂冈授权的任命被认为严重违反了梵蒂冈和北京在2018年达成的关于任命主教的临时协议。该协议有效期为两年，最新一次更新是在今年9月。

对于中梵协议一直存在争议。一些天主教信徒谴责该协议向中共当局出卖了天主教。该协议的细节仍然处于保密状态。

（路透社）

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