 梵蒂冈拟延长梵中协议 陈日君批“致命打击” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.10.2020

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时政风云

梵蒂冈拟延长梵中协议 陈日君批“致命打击”

梵蒂冈高层再次为延长梵中协议的计划辩护称，这将促成中国天主教会的团结。香港荣休主教陈日君则批评教廷对北京姑息逢迎，导致信誉扫地。

Italien Papst Franziskus in der Pilgerstadt Assisi (Divisione Produzione Fotografica/Vatican Media/picture-alliance)

10月3日教宗方济各主持弥撒

（德国之声中文网）梵蒂冈教廷国务卿、枢机主教帕罗林（Pietro Parolin）再次主张教廷延长与中国之间的协议。他周六在米兰参加一次会议时表示，梵中协议对双方"对话结出更多成果是必要的"。

两年前达成的梵中临时协议旨在解决任命中国境内主教的程序问题，7名中国官方任命的主教由此得到了梵蒂冈的认可。据梵蒂冈新闻网报道，帕罗林对协议达成以来取得的结果表达了认可和赞赏，称"长期以来在很多问题上立场分化的中国天主教徒间出现了相互接近的迹象"。

Pietro Parolin Kardinalstaatssekretär Vatikan (picture-alliance/dpa/J. Kaczmarczyk)

教廷国务卿帕罗林枢机主教

这份具体内容迄今保密的协议有效期本月结束。帕罗林主教表示，协议"只是一个出发点"，鉴于中国存在的许多其它问题，到梵中关系完全正常化还有很长一段路。

"数十年来，中国所有的主教第一次同罗马主教（即教宗）站在一起"，帕罗林主教认为这是极为重要的一个成就。他说，从保罗六世到方济各的历任教宗一直致力于达成共识。而前教宗本笃十六世在任期间就已批准了一份协议草案，终于在2018年得以签署。

拱手开出空头支票？

批评教廷同中国接近政策的人士认为，鉴于中国侵犯人权的状况持续得不到改善，梵蒂冈的做法无异于抛弃了其道德权威。本月初到访梵蒂冈的美国国务卿蓬佩奥就曾公开反对延长梵中协议。

Hong Kong Salesian Churn - Kardinal Joseph Zen (DW/V. Wong )

香港荣休主教陈日君

香港荣休枢机主教陈日君也再次批评梵蒂冈延长梵中协议的计划。他在接受《全美天主教纪事报》（NCR）采访时说，这一协议是"对教会的致命打击"（killing the Church）。陈日君认为，由于协议内容保密，"（中国）政府可以借教宗的名义向人们提出任何要求"。

他认为，梵蒂冈总是试图揣测北京的意图，迎合对方，例如去年在香港教区主教杨鸣章去世后任命其继任的问题上。陈日君还批评教宗方济各对中国当局对宗教信徒--包括对新疆维吾尔穆斯林的打压，以及对香港的政治动荡保持沉默，"这种沉默十分可怕，让我们丧失了可信度"。

 

叶宣/文山（德新社、天主教新闻社）

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