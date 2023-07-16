梵蒂冈批准上海主教任命 称中国无视合作

（德国之声中文网）梵蒂冈7月15日发布声明称，教宗方济各（Pope Francis）已批准北京对上海教区新主教沈斌的任命。今年4月，北京当局单方面宣布由沈斌调任上海教区正权主教。据悉，此职位自上任主教金鲁贤2013年辞世后已悬缺10年。曾被视为接班人的马达钦神父在辞去所有中国官方爱国会职务后，一度被软禁。

梵蒂冈在每日午间公告中说，教宗方济各已任命沈斌为上海主教，将他从江苏省的海门教区调离。此前，梵蒂冈曾于4月表示，他们对于中方任命沈斌一事也是从媒体报导得知的。

批中方有违合作精神

美联社引用了梵蒂冈国务卿帕罗林枢机（Pietro Parolin）的话，称教宗决定接受中国人事任命，是为了上海教区的益处及与中国当局的对话。但帕罗林也表示，中国的举动有违2018年罗马教廷与中国政府就主教任命达成协议中概述的「合作精神」。

在向「梵蒂冈新闻网」解释教宗的决定时，帕罗林说，从去年中国天主教主教团任命彭卫照为「江西教区」的辅理主教，以及这次上海教区的事件，这两次调任中方都没有让教宗参与，「这种进行方式似乎无视梵蒂冈与中方多年建立的对话与合作精神」。

帕罗林提到：「圣座不反对在中国的主教调动。但如果是未取得共识就予以实行，就会是个问题。」他也强调：「重要的是，在中国的所有主教任命，包括调任在内，都应依照已商定好的、在有共识的情况下进行，积极保持双方对话的精神。我们必须一起预防不和谐的局面，这种局面甚至在天主教会团体内部制造不和及误解。」

自1951年共产党掌权并驱逐外国牧师后，中国和梵蒂冈一直没有外交关系。梵蒂冈近年来一直寻求开放接触、减少摩擦，特别是在主教任命问题上。

中梵协议以来情况如何？

去年10月，梵蒂冈再度将与中国的主教任命临时协议延长了两年。该协议最早于2018年10月生效，并在2020年首次延长两年。自协议生效起至2022年10月止，有六位主教的任命获得教宗和中国当局同意。但该协议措辞也因为一直处于保密状态，引来争议与批评。

今年1月，教宗方济各接受媒体专访时曾表示，对待中国要保持耐心，并称中国官方「有时有些保守，有时则不然」，但认为与北京保持对话有其必要。

自中梵中断外交联系以来，中国天主教徒被划分为国家认可的官方教会--中国天主教爱国会和忠于教宗的地下教会。据估计，中国天主教徒的总人数在600万到1200万之间。有部分人士认为「中梵协议」没有改善中国天主教徒的处境，也让所谓地下教会的成员更加被边缘化。

陳日君：《中梵協議》是骯髒勾當

（美联社、梵蒂冈新闻网）

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