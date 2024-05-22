梵蒂冈国务卿、枢机主教帕罗林表示，梵蒂冈希望在中国设立常设办事处。中国外交部回应表示：“我们愿同梵方共同努力，推动中梵关系不断改善。”这一消息也引发台湾与梵蒂冈邦交不稳的担忧。

（德国之声中文网）据路透社报道，梵蒂冈国务卿、枢机主教帕罗林（Pietro Parolin）周二（5月21日）表示，梵蒂冈希望在中国设立常设办事处，这将是梵蒂冈与北京外交关系的重大升级。

梵蒂冈与中国之间的关系历来充满矛盾，但是教宗方济各以实现两国关系正常化作为首要任务。2018年梵蒂冈和北京之间达成了具有里程碑意义的主教任命协议。

帕罗林说：“长期以来我们一直希望能够在中国拥有稳定的存在。”他补充说，梵蒂冈可以考虑为此制定新的外交方案。

去年梵蒂冈获准在越南派驻常驻代表。共产党统治的越南与梵蒂冈也没有建立外交关系。帕罗林建议，向中国派驻常驻代表可以使用不同的头衔。

他说：“形式可以不同，我们没必要拘泥于一种方式。”

枢机主教帕罗林说，梵蒂冈承认中方认可的中国主教理事会也被列入讨论议程，并且是“正在进行的工作”。

就梵蒂冈提出希望在中国设立常设办事处一事，中国外交部发言人汪文斌在22日举行外交部例行记者会上回应表示，“近年来，中国和梵蒂冈保持接触，就双边关系和国际热点问题深入沟通，不断增进了解与互信。我们愿同梵方共同努力，推动中梵关系不断改善”。

梵蒂冈与中国之间的关系历来充满矛盾，但是教宗方济各以实现两国关系正常化作为首要任务。 图像来源: Vatican Media/Catholic Press/picture alliance

梵蒂冈举办中国天主教会会议

枢机主教帕罗林也在梵蒂冈本周主办的中国天主教会会议上发表了讲话，路透社指出，该会议为双方高层会谈提供了罕见的平台。

此外，与会者之一是在没有与梵蒂冈协商之下，由中国单方面任命的天主教上海教区主教沈斌。这一做法有违于中梵双方在2018年达成的主教任命协议。尽管如此，教宗方济各去年还是追溯性地批准了中方的任命。

保守派天主教徒批评主教任命协议是向中国的自我出卖，但梵蒂冈辩称，为了所有中国天主教徒的利益，应该与北京当局进行某种形式的对话，虽然方式也许并不完美。

据估算，中国国内天主教徒人数大约在1000万到1200万。

中国社会科学院世界宗教研究所所长郑筱筠称赞方济各和中国的接触，并表示宗教自由在中国得到充分保障。

不过外界观察人士对这种说法存疑。天主教援助组织在其最新发表的宗教自由报告中称，在中国“随着镇压和迫害继续下去，宗教自由的前景依然黯淡，而且随着监控技术工具的日益先进，这些手段将变得越来越具有侵入性和普遍性”。

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台湾外交部：与梵蒂冈邦谊深厚

梵蒂冈是台湾在欧洲的唯一邦交国。梵蒂冈有意在中国设立常设办事处的消息引发梵台外交生变的担忧。台湾外交部今天回应表示，“台梵互动良好，邦谊深厚，了解教廷盼促进中国天主教徒拥信仰自由与权利，外交部将密切关注梵中互动，也呼吁各国应共同促使中国停止侵害宗教自由及基本人权的行径”。

自1971年中华民国退出联合国后，梵蒂冈方面仅派代办常驻于台北的大使馆。今年5月20日，教宗方济各指派教廷驻菲律宾大使布朗总主教（Archbishop Charles John Brown）担任特使，参加了赖清德总统的宣誓就职典礼并与赖清德举行会面。有看法认为，梵蒂冈委派出席台湾总统就职仪式的官员级别较低，也成为台梵邦交不稳的迹象。

（路透社）

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