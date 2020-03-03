梵蒂冈对外开放教宗庇护十二世秘密档案

（德国之声中文网）梵蒂冈宗座档案馆积累的有关教宗庇护十二世（Pius XII.）的文件达到数百万件，涉及的时间包括二战期间及二战后一些年。在此之前数十年宗座档案馆只允许少数宗教人士接触这些档案，对具有争议的庇护十二世做人物研究。

但是这么多年来，独立历史学者们和公共舆论想知道，教宗庇护十二世是否对二战中发生的犹太大屠杀知情？为什么在二战中，天主教会没有对纳粹屠杀犹太人以及纳粹犯下的其它罪行做出过抗议和谴责？这些问题始终没有得到回答。

现如今梵蒂冈对外开放庇护十二世担任教宗时期的档案（1939-1958）。学者们可以通过阅览档案了解天主教教会在二战期间以及在冷战初期的态度和做法。

德国明斯特大学神学系教授沃尔夫（Hubert Wolf ）也带着一个年轻的研究团队来到梵蒂冈宗座档案馆阅览研究这些新开放的档案。不过在工作的第一天他们就遇到了一些问题。例如，学界非常希望能看到的一些文件不在开放文档之列。1942年庇护十二世发表的圣诞节讲话稿就是其中一例。沃尔夫说："这让我们感到很好奇，这份讲稿去哪里了呢？"但是他也强调，大家需要保持耐心，而且档案馆的工作人员非常配合研究人员的工作。

沃尔夫教授对教宗庇护十二世做过很深的研究。他说，有很多问题现在都等待揭晓答案。例如，"天主教教会为什么没有更明确地同国家社会主义划清界限？比如为什么教会没有禁止信仰天主教的士兵宣誓效忠元首？"

这些年来很多国家的历史学者都要求梵蒂冈开放与庇护十二世相关的档案。人们想清楚地了解，二战结束后，一些纳粹分子利用梵蒂冈发放的护照从欧洲逃亡阿根廷，庇护十二世对这些做法持什么样的观点和态度？庇护十二世对以色列建国的态度是什么？庇护十二世是不是支持一个一体化的欧洲？

教宗庇护十二世出生于1876年3月2日。20世纪20年代他曾出任梵蒂冈派驻慕尼黑和柏林的使节，所以他应该了解纳粹在德国是如何掌权的。回到梵蒂冈后，由于精通德语，他成为梵蒂冈与德国之间一个重要的信息沟通人士。

由于教宗庇护十二世在二战期间没有明确表达反对纳粹而被后人诟病。不过也有些人感谢庇护十二世曾为躲避纳粹迫害的犹太人提供了庇护。

为了公开与教宗庇护十二世相关的档案，梵蒂冈方面花费了14年的时间做准备。教宗本笃十六世时期开始了档案分类整理及数码化的工作，现任教宗方济各则于2019年宣布，允许向研究学者开放档案。

洪沙/达扬 （德新社）