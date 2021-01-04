梵蒂冈：多位神职人员在中国被捕

（德国之声中文网）据天主教通讯社消息，近日一些天主教教神职人员在中国被逮捕。梵蒂冈新闻社的亚洲新闻Asianews周末报道称， 在仅两天时间内，河北省的警力将新乡宗座监牧区差不多所有教会人员全部带走。

新乡宗座监牧区用了一名天主教徒拥有的小工厂作为培育的地方。5月21日，张维柱主教、七名神父和十名修生被带走。据报道，至少有100名警官参与了持续数日的行动。现年63岁的张维柱于1991年被教廷祝圣为主教，并曾数度入狱。新乡宗座监牧区有十万名信徒。

报道称，新乡宗座监牧区是中国政府不承认的教区。因此，神父、修院和修生的活动，被视为“非法的”。报告称，相关牧师和非专业人员的活动被认为是 "犯罪"。

鉴于警方的庞大部署，有些教友认为，这次突击行动已计划了一段时间。当局可能相信还有修生在逃，并在周围地区寻找他们。

梵蒂冈亚洲新闻报道称：当地公安部门挨家挨户寻找他们。一旦他们发现有属于天主教信仰的标记（十字架、雕像、圣人画像、教宗照片等），将屋主或拥有者处以罚款，并且没收物品及销毁。

在中国,天主教徒被边缘化 国家监控的天主教会 据估计中国有1200万名天主教徒。而中国是一个大部分国民不信教的世俗国家。 1957年，共产党政府成立了“天主教爱国会”（KPV） - 一个由国家控制的官方教会。任何想要在中国信奉天主教的人，都必须加入天主教爱国会（KPV）。

在中国,天主教徒被边缘化 中国与梵蒂冈：持续了几十年的冲突 但中国的天主教徒是分裂的。只有大约一半属于国家控制的天主教爱国会 。其追随者不承认教宗是天主教的最高领袖。而中国的另一部分天主教徒，也就是所谓的地下天主教徒则忠于罗马教宗及其在中国的最高代表贾治国主教（Julius Jia Zhigou ）。他们在所谓的“地下教会”传播其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 谁有权任命主教？ 中国国家承认的天主教爱国会与梵蒂冈之间争议的焦点是应该由谁来任命主教和神父，如鞠瑞彬主教。北京则自己任命主教。但是根据梵蒂冈的教规，主教要由教宗来任命。此外，梵蒂冈与中国之间没有建立外交关系，但却同北京不承认有独立主权的台湾建有外交关系，这给梵蒂冈与北京之间的关系蒙上阴影。

在中国,天主教徒被边缘化 中国天主教的混乱状况 中国北方一个名叫友通村的村庄就充分体现了中国天主教的混乱状况。该村共有5000多村民，其中约有一半是天主教徒。村里有一个国家认可的教会，另外还有两个大型地下教会和许多非正式的小型家庭教会。正式教会的信徒也会在公共场合公开展示其信仰。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法威胁信仰自由 像这样的地下教会一般情况下被容忍，但受到当局的严格监控。家庭教会只要不举行大规模的集会活动通常不被重视。然而，2018年2月一部新的宗教法生效，宗教活动将受到更严格的监控。因此，中国天主教徒担心今后会受到更多的压制。

在中国,天主教徒被边缘化 新宗教法加强对教会的管制 现在，国家教会的宗教事务也开始受到限制。教堂的十字架被拆除。教宗方济各一世显然正在考虑承认中国官方承认的教会主教。作为回报，北京应该在挑选主教方面让教宗拥有发言权。

在中国,天主教徒被边缘化 协议导致不确定性 中国政府和梵蒂冈之间有可能达成的协议让很多天主教徒感到不安。他们担心这会加剧教区的分裂。还有一些人希望能够享有更多的自由。董冠华牧师（图片）认为，这笔交易可能会让更多的人进入像他这样的非官方教会。

在中国,天主教徒被边缘化 真正的信仰何在？ 对于来自友通村的裴资鸣来说，梵蒂冈和北京之间的不同利益是核心的问题。他说：“通过其建筑你就能看出什么才是这个国家真正重要的东西。许多欧洲国家规模最大的建筑是教堂。但是在中国最大的建筑物都是银行和政府机构，因为那才是他们真正的信仰所在。”



中国和梵蒂冈的协议

梵蒂冈曾在2018年与中国缔结了一项关于任命主教的临时协议，并在2020年延长了该协议。批评者认为这是一个错误。据梵蒂冈亚洲新闻报道，自协议签署以来，中原地区的天主教徒的情况已经恶化。特别是对天主教地下教会成员的压力增大。

梵蒂冈亚洲新闻援引观察家的评论在报道中指出：自中国与教廷于2018年签署《临时协议》以来，对天主教徒，特别是非官方的天主教徒的迫害有所增加。该协议只涉及主教任命，但前提是所有有关教会生活的悬而未决的问题都将待命，稍后在双方进一步对话中将得到解决。而如今许多信徒认为：该《协议》已被出卖。

教宗以5月24日的中国教会祈祷日为契机，在周日(5月23日)圣彼得广场的午祷中要求为中国信徒提供精神援助。方济各没有提及最近的逮捕事件，而是鼓励该国的天主教徒成为 "他们祖国正义与和平的建设者"。

(天主教通讯社,梵蒂冈亚洲新闻)

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