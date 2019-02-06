梵蒂冈召开峰会制止性侵

（德国之声中文网）在梵蒂冈保护儿童峰会的开幕式上，教宗方济各呼吁教会必须拿出"具体且行之有效的措施"，同性侵行为作彻底的斗争。他说，上帝的臣民不希望只看到"敷衍了事和老调重弹的谴责"，"让我们倾听要求得到公正的孩子们的呐喊"。教宗向与会的各地大主教重申了他们各自的职责，要求他们"拿出勇气以及具体措施。"

与会的德国天主教主教大会主席、枢机主教马克斯（Reinhard Marx）周四（2月21日）早晨在罗马表示，他希望峰会发出主教同心协力铲除性侵的明确信号，为国际社会做出榜样。

压力增大

梵蒂冈峰会期待找到今后阻止娈童丑闻继续发生的途径。会议精神之一是，世界上每一地区的主教都应该知道，揭露性侵行为以及将肇事者绳之以法是他的分内之事。

对教会的期待很高，教宗必须找到走出危机的道路。自上世纪八十年代以来，不断有神职人员的性侵行为被揭露出来。最近几年里，在德国、爱尔兰、智利以及美国的教会性侵丑闻纷纷曝光后，天主教会和教宗为此承受了很大压力，很多教徒退出了教会。

超过110位主教大会主席参加本次危机峰会。教宗呼吁他们在会议开始前会晤性侵受害者。方济各表示，对性暴力采取"零容忍"的态度。大会召开前几天，教宗取消了美国枢机主教麦克卡里克（Theodore McCarrick）的神职，而对其性侵的指责已持续了很长一段时间。

周日，教宗计划以反性侵做一次原则性讲话。但在本次由大约190人参加的峰会期间，不会产生有约束性的决议。各大洲的性侵受害者也参加这次会议。

德国天主教中央委员会主席施泰因贝格（Thomas Sternberg）认为不要对会议期待过高，他对德国媒体说，"我们不可以要求这样的会议迈出巨大的改革步伐。"但这名非神职人员的代表仍然对会议评价颇高："开过会后，没有人可以再声称，有国家或者地区没有出现教会性侵的现象。"

他希望，各国的主教大会应加强其地位，只有这样，才能在发生性侵丑闻时采取一致性对策。目前，德国各教区在处理性侵问题上各自为政，没有统一行动。

德国保护受害者联盟的成员卡其（Matthias Katsch）说，仅说"安慰话"的时代过去了，教宗必须下令贯彻"零容忍"政策。有娈童癖的神职人员不能担当神父一职，教会法也要做出相应的更改。会议前夕，筹备委员会同受害者代表进行了会面，卡其对教宗没有出席这次会晤深感遗憾，他说，"会晤本身令人失望，因为组织方说不清楚会议的宗旨究竟是什么。"

建议成立一个中立委员会

德莱辛（Harald Dreßing）是应德国主教大会之邀撰写性侵调研报告的作者之一，他呼吁教会成立一个旨在进行澄清工作的委员会。德莱辛是曼海姆心灵健康中央研究所法医心理分部的主任，他对德国之声表示，"在这个研究中，我们只能使用匿名数据。现在，应有一个中立委员会来阅读案卷，而且直话直说。这并不是为了满足报复心理。"

曾受到一名神父性侵的前修女瓦格纳（Doris Wagner）认为，如果召开一个由全部主教参加的大会也不为过分，她说，"很显然，教会内部对这场危机的规模还没有认清，而这一状况足以成为召开主教全体大会的理由。"

李鱼/叶宣（德新社、天主教通讯社等）