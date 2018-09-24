梵蒂冈与中国—从无关系到有关系

（德国之声中文网）1949-1958: 随着共产党夺取政权，教会完全被国家控制。1950年，当局下令镇压"反革命"，基督徒受残酷迫害，传教士遭驱逐。至1960年，所有牧师传习班均遭取缔。

1957年: 北京断绝与梵蒂冈外交关系，并建立受政府控制的"中国天主教爱国会"，所有天主教徒被严禁与梵蒂冈有任何联系。一个忠于罗马的地下教会逐渐形成。

1966-1976: 文化大革命期间，人们不得有任何公开的信仰表示；宗教建筑不是被毁坏就是被挪作他用；大批主教、神甫和教徒被集中关押。西方几乎得不到有关中国教徒处境的任何信息。

1976年: 随着毛泽东逝世和邓小平领导下出现"回暖天气"，教会生活慢慢重现。

1982年: 新宪法允许宗教复萌。随后数年，梵蒂冈寻求一条正式的统一路线，以求既能容纳官办教会人士，也能囊括地下教会的独立代表。

1989年11月: 不顾梵蒂冈的顾虑，多名地下教会主教组建起效忠于罗马的主教大会。随后数月，多数创建人被逮捕。对教会的迫害进入新阶段。

1992年: 在中国天主教第5次全国大会上，官方教会改组成为两个组织，并获政府许可：一是"中国主教大会"，一是中国天主教爱国会。梵蒂冈越来越多地承认了"爱国"主教。

1995年: 当局规定，天主教徒必须加入"爱国会"。地下教会一再遭到打击和迫害，当局手段中包括逮捕、虐待以及没收教堂。

2000年夏：围绕对120名中国殉难者宣圣，梵中关系出现紧张。当局加大对中国天主教徒施压。大批地下教会神父被逮捕。

2005年：随着本笃十六世接替保罗二世成为教宗，出现梵中相互接近信号。作为先决条件，北京要求梵蒂冈断绝与台湾外交关系，并放弃"干涉（中国）内部事务"。

2006年：未获教宗认可的多个主教任命引梵蒂冈不满。数年来，罗马和北京之间在多数任命上有着事实上的默契。

2007年：在梵蒂冈举行的一次峰会确认，"今天，中国的几乎所有主教和神父都与教宗处于一个共同体内" 。本笃十六世向中国天主教徒发出一封牧涵。之后，梵中关系明显改善。不过，自2010/11年起，一再发生不经与梵蒂冈协商即任命主教事件。复交动议降温。

2013年：耶稣会士方济各成为教宗。中国事务专家期待双方重新接近。相关谈判再度强化。

2014年：方济各教宗一再表达访华意愿。访问韩国期间，他曾向中、越、朝等共产党治下国家伸出橄榄枝，表示愿与之进行"不仅是政治的、亦是兄弟般的对话"。他称，基督徒不是以"占领者"的身份去那里，而是尊重各民族、各文化之认同。

2015年：香港退休枢机主教陈日君指责梵蒂冈对中国专制者态度幼稚。

观看视频 02:51 直播 02:51 分钟 分享 专访台湾主教洪山川 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Qzone Weibo Renren Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/2ya54 专访台湾主教洪山川

2016年：梵蒂冈接受台湾驻教廷大使国书，-对北京而言乃为大逆不道。方济各教宗随后接受《亚洲时报》采访，对华示好。北京称，对实现一种建构性合作关系有兴趣。 梵蒂冈方面，枢机国务秘书帕罗林（Pietro Parolin）主要负责对华关系进展事务。有关方济各愿重新认可多个被褫夺名分的主教的报道增加。

2018年年初：媒体报道称，梵蒂冈有意认可多名忠于当局、未经教廷同意便上任的主教；同时，梵蒂冈敦请两名地下教会主教辞职，让位于两名北京中意的候选人。陈日君枢机主教为此严厉抨击梵蒂冈，称此是"出卖"、是"错估"。

2018年9月22日：梵蒂冈通报说，就主教任命的争议性问题达成了一份"临时协议"。陈日君枢机主教表示，这是一种"背叛"。他评价协议是梵蒂冈"创新能力的惊人表现，言多却无物"。

凝炼/乐然（天主教通讯社）