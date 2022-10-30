梨泰院踩踏事件幸存者：“我差点死了”

（德国之声中文网）韩国首尔梨泰院上周六（10月29日）发生的踩踏事故目前已经造成156人死亡，另外还有超过140人受伤，其中33人重伤。

韩国国务总理韩悳洙周一（31日）承诺，首尔政府将对造成“事故”的原因进行“彻底调查”。

毫无控制

上周六晚间，大量游客涌入首尔最受欢迎的夜店地区梨泰院，参加韩国官方取消新冠疫情防疫限制以来的第一个万圣节庆祝活动。

危机处置官员们判断，当时聚集在事发地点的人数高达10万人，这让狭小的街道变得更为拥挤。

韩国《中央日报》英文版主编史裴斯（Anthony Spaeth）当时也在首尔参加万圣节庆祝活动。他在接受德国之声采访时说，尽管欢庆的人流巨大，但是“完全没有任何控制”。

他说：“我在（梨泰院）里面待了一小会。我离开拥挤的人群大约20分钟之后，开始有人遇难。”

史裴斯当天早些时间与一个朋友约定在那里见面。他试图进入梨泰院一个非常受欢迎的酒吧。他在《中央日报》上发表的文章中描述称，他试着挤出人群的时候“恐慌症险些发作”，不祥的预感让他感到恐慌不已。

在哈密尔顿酒店和一排建筑物之间的窄巷穿行时，他觉得自己在涌动的人流中已经失去支点，他身边的一些女性已经开始哭泣。

最终史裴斯和他的朋友得以逃离人群，找到一条回到主干道的路。

他们还没有意识到他们刚刚离开的街巷正在上演何等规模的悲剧。在便利店门外喝了一些饮料之后，史裴斯回到梨泰院的中央地带，在那里他看到排成排的救护车和忙碌地抢救受伤者的医务人员。

“我差点死了”

一位来自美国名叫丹尼尔的教师说，万圣节逛梨泰院是一种“传统”。但是今年的情形却与往年完全不同。

他说：“我从一开始就想赶紧离开，但是身体却不听使唤，因为我被一堵真正意义上的人墙阻挡了。”

最终他找到一条出路逃了出来。“我离开不过几分钟，踩踏就开始发生了。但是音乐声那么吵，我根本不知道发生了什么。”

两个小时候之后当他回到梨泰院主街的时候才看到一排排的救护车。他一开始以为是不是发生了殴斗或者醉酒事件，直到自己收到询问安全的短信，他才明白到底发生了什么。

他说：“这一切都显得那么超现实。我差点死了。在我身后的那些人，有些人可能已经死了。我说不清楚心里到底是什么感觉，我已经哭了5次了。”

《中央日报》发表的一篇社论中指出，“如果警察和消防对可能发生的事情进行充分准备，那么这一灾难原本是可以避免发生的”。社论呼吁韩国政府和地方政府“找到有效的解决方案来防止此类灾难重演”。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 2022年韩国梨泰院万圣节踩踏事故 韩国首尔繁华区域梨泰院10月29日夜间发生严重踩踏事件，导致154死、149伤。意外发生在当地时间10月29日晚上10时20分左右，当时有大量参加万圣节活动的人群聚集。据韩国媒体报道，踩踏事故发生地是一条比较陡而且狭窄的小巷，在不断拥挤和推搡的人群中，有人不慎摔倒，导致周围的人成片跟著摔倒，后面的人群产生了叠加，踩踏事故就此发生，许多人因此窒息死亡。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 2022年印尼足球场惨剧 印尼东爪哇省坎朱鲁汉体育场10月1日一场足球赛事后发生球迷骚乱，导致132人死亡，583人受伤。在印尼超级联赛中阿雷马队以2比3输给对手帕尔斯巴亚队后，数千名愤怒的阿雷马球迷冲进了球场。警方动用催泪瓦斯时已经出现了大规模恐慌，许多受害者显然遭受踩踏而死。这起事件是印尼足球运动史上死亡人数最多的体育场踩踏悲剧。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 2015年的麦加朝觐踩踏事故 2015年的穆斯林麦加朝觐活动期间，圣城麦加发生了大规模踩踏事故。事故地点在麦加举行“掷石拒魔”仪式地点附近--依据传统，信徒们在朝圣第三天要拿着石块，砸一座象徵着恶魔的石柱。据沙特阿拉伯公布的数据，这起事故造成769人丧生，934人受伤；但西方媒体统计的死亡人数与官方数据有极大出入，美联社统计为2411人，路透社和法新社所报道的死亡人数皆超过2000人。沙特政府称，发生踩踏事故的原因是朝圣者不遵守纪律，在同一时间挤入相同地点才发生惨剧。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 2014年上海外滩踩踏事件 2014年上海跨年夜庆祝活动发生踩踏事件，造成36人死亡、49人受伤。事件发生在12月31日夜间，当时距离零点还有半小时左右。根据调查报告对事件发生过程的还原，在外滩陈毅广场东南角北侧人行通道阶梯处，先是因上下人流不断对冲后在阶梯中间形成僵持，继而形成"浪涌"。到23时35分，僵持人流向下压力陡增，造成阶梯底部有人失衡跌倒，继而引发多人摔倒、叠压，致使事件发生。死者大多是年轻人，其中年龄最小的才12岁。这是上海近年来发生的最严重伤亡事件。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 2011年印度萨巴里马拉神庙踩踏事故 2011年1月，印度喀拉拉邦的著名朝圣寺庙萨巴里马拉神庙发生踩踏事故，导致106人死亡，逾400人受伤。事发原因是一辆吉普车突然失控闯入人群，在撞倒几名朝圣者之后，造成人群恐慌，随后引发了这起踩踏事故。据目击者称，大约有20万朝圣者聚集在神庙附近，当时照明情况很差，而且只有为数不多的警察负责安全保卫。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 2010柬埔寨金边送水节 2010年11月：柬埔寨送水节期间，首都金边发生严重踩踏事件，导致至少456人丧生。事故发生在一座桥梁上，有人在桥上因遭到踩踏丧命，有人窒息而死。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 2010年德国杜伊斯堡踩踏事件 2010年7月，德国杜伊斯堡市举行“爱的大游行”电子音乐狂欢节时发生踩踏事件，导致21人丧生，650人受伤。当时有人试图爬上一座墙和一座楼梯，避开两条隧道里拥挤的人群。当有人从高处掉下时，人群陷入恐慌。自1989年开始举办的“爱的大游行”也因为发生踩踏事故，2010年后便停办。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 专家的保命建议 梨泰院事故发生后，不少专家和医疗人员在网上分享遇到踩踏事故的应对方式。逃生专家建议，在参加大型活动时养成确认所有逃生出口及疏散路线的习惯，意识到周围空间不断收缩且令人感到不适时，若还有移动空间应尽快离开现场。此外也要保持冷静切勿推挤，不要在人潮中逆向移动，尽量保持重心站稳脚跟，不要蹲下或弯身，移动时双臂呈拳击姿态护住胸腔，维持稳定呼吸。

踩踏事故层出不穷 如何避免悲剧发生？ 在人潮中倒下该怎么办？ 专家也提醒，避免走向门廊、桥梁等“瓶颈处”，因为这些狭窄的地点虽然通往出口，但人潮也会不断涌入；另外手扶梯、窄巷等人潮移动速度会减缓的地点也容易发生意外。若不幸在拥挤的人潮中跌倒无法站起，医疗人员建议应蜷曲侧躺，双手抱头护住头颈保持呼吸道畅通，膝盖弯曲向上保护身体防止内脏破损，以提高生存的可能性。



尹锡悦：彻查并透明公开事故原因

韩国总统尹锡悦表示，重要的是彻查并透明公开事故原因，基于此制定根本对策，以防类似事件重演。

11月1日，韩国行政安全部长官李祥敏就梨泰院踩踏事故作为主管部门首长正式道歉。他表示，国家对国民的安全负有无限责任。“作为事故主管部门的首长，我在此向国民致以深深的歉意。政府向国民保证，将以此次惨祸为教训，全力做好事故善后和原因调查工作，以防此类大型伤亡事故重演。”

韩国警察厅厅长尹熙根也承认警方在日前发生的首尔梨泰院踩踏事故中处置不力，并向国民致歉。他强调，将成立独立特别机构，透明、严正地查明事故真相。

中国国家主席习近平、美国总统拜登、日本首相岸田文雄均就梨泰院踩踏事故表达了慰问和哀悼。

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