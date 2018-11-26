 梅首相赢得信任投票 然后呢？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2018

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时政风云

梅首相赢得信任投票 然后呢？

也许正是因为她「坚定而感人」地说服党友，特蕾莎梅周三没有被不信任投票推翻。暂时的胜利，但更大的难题是，怎样让退欧协议通过议会。

Theresa May (Reuters/T. Melville)

特蕾莎梅在唐宁街10号发表讲话

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英国举行退欧公投两年半后，谈判终于达到了第一个重大的阶段性目标：欧盟27国批准了与伦敦的退欧条约。接下来这一条约还需在英国国会得到通过。 (25.11.2018)

(德国之声中文网)2 00名保守派议员投了特蕾莎梅的信任票，117票反对。而推翻梅首相，至少保守阵营里需要159票对梅表示不信任。对首相的不信任表决一年里只能举行一次。

周三晚表决过后，梅首相立即向各方發出团结一致的呼吁。她在唐宁街10号发表讲话说，现在，各党派政治人士，无论其观点如何，必须走到一起。当下的头等大事，是完成退欧的任务。她承认，有「很大一部分」议员投了她的反对票，而她「倾听了他们的见解」。

退欧派的挫败

表决之前，特蕾莎梅直接在党内做起鼓动工作。一名保守党议员在推特上写到梅首相在闭门会议上的的言行，称「那一时刻，她不仅坚定有力，而且令人感动」。梅对在场的人表示，完成退欧事宜后，她立即下台。

推动不信任投票的是保守派「后排」议员里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg），一名49岁的极端保守派人士，属于退欧强硬派。在他身边，聚集了约80名议员。表决过后，里斯-莫格表示，这一结果非常「可怕」，他要求梅立即辞职。

引發这场英国政坛混战的原因是退欧协定，数周前，英国代表同欧盟方面就英国退欧达成了协议草案。以里斯-莫格为代表的强硬退欧派担心，这项协定会将英国长久性捆绑在欧盟的影响之下。

特蕾莎梅获得喘息之机，但很短暂

赢得了不信任表决，并不意味着能在议会为退欧协议争取到了多数。议会能否通过这一协议，在目前的情况下仍然是个未知数。原本议会于周二对退欧协定举行投票，但梅首相心知肚明，只要目前投票，协议将被拒无疑，于是她做出推迟表决的决定。新的表决日期目前还没有宣布，梅首相只是宣称，不会晚于明年1月21日。

反对党工党领袖科宾（Jeremy Corbyn）發推特写道，非信任投票的结果「没有」改变任何事实，梅首相失去了议会的多数，现在，看她怎样让这个「搞砸了的协议」通过议会。

 

今天（12月13日），欧盟举行峰会，将再次讨论英国退欧议题。梅首相在昨天通过信任表决后说，欧盟会在法律和政治层面，寻求确保爱尔兰和北爱尔兰之间边境开放的契机。

德国总理默克尔同其他欧盟国家首脑，在英国退欧问题上持一致观点，即相关协议已经完成，希望并推动它在英国议会获得多数支持，以免「离婚」出现乱象局面。然而，就目前英国国内的形势看，欧盟方面的想法未免太过天真。不对现有协议进行后续谈判或称重新谈判，恐怕很难通过英国议会这一关。时间紧迫，到明年3月29日，也就是英国正式离开欧盟的那一天，只剩下不到4个月时间。

 

李鱼/夏立民（法新社、美联社、德新社等）

 

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