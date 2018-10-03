梅首相为其脱欧战略辩护 称它是英国的机会

（德国之声中文网）周三保守党党代会闭幕之际，特雷萨·梅首相将再度为其退欧计划进行辩护。其提前被披露的讲稿中称，退欧将是"一次难得的机会"，"目前我们已经是万事俱备。"

在党内对手约翰逊对她提出原则性攻击批评后，英国首相梅为自己的脱欧路线作了辩护。在她领导的执政党—保守党伯明翰大会的闭幕讲话中，梅首相表示，她关于同欧盟达成脱欧协议的计划符合国家利益，保守党应在这一问题上团结一致。她强调，反对她与欧盟达成的任何协议的人所关心的只是自己的政治功利，而非国家。不过，她同时表示，她亦准备好了，一旦不能达成对英国而言是好的协议，不惜让英国在没有退出协议的情况下离开欧盟。

梅，“劲舞皇后”

总体上，在伯明翰党代会演说中，梅特意显出满满自信。在阿巴乐队名曲“劲舞皇后”（Dancing Queen）乐曲声中，梅首相踩着舞步登台。对在野党，她也毫不客气，在本党同仁的掌声中，对工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）大加挞伐。

周二，前外交大臣约翰孙在党代会安排的另一个集会上，面对约千名欢呼雀跃的支持者，叱责梅首相的脱欧计划是对选择脱欧的选民们的“背叛”，要求梅首相及其他保守党代表们让英国同欧盟明确决裂。约翰逊在党代会上呼吁废除梅首相提出"契克"退欧计划。因为这份计划在首相乡下庄园"契克"完成，因此也被称为契克计划。与会代表对约翰逊的演说报以热烈掌声，这也更加剧了有关约翰逊有意取代特雷萨·梅成为英国首相的猜测。不过，约翰逊在演说中并没有直接向梅首相发出挑战，而是呼吁党员支持梅首相改变其退欧战略。约翰逊是梅首相退欧路线的坚定反对者，并因此辞去外长职务以示抗议。约翰逊主张以"一刀两断"的方式实现硬脱欧。

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距离原定明年三月底的退欧日期只剩下六个月时间了，特雷萨·梅的退欧战略无论是在英国、还是欧盟内部都面临着巨大阻力。梅首相主张，退欧之后英国应同欧盟建立自由贸易区，保留迄今为止同欧盟签署的部分条例，但其中不包括服务业和人员的自由流动。但欧盟方面以英国"挑肥拣瘦"为由，拒绝了这一建议。特雷萨·梅在英国的反对者则则要求"一刀两断"式的硬脱欧，否则他们将阻止脱欧协定。有人担心，如果届时英国不能有序地退出欧盟，将引发政治和经济层面上的混乱。

英国脱欧谈判谈什么？ 统一市场准入 在6月的英国大选前，首相特雷莎·梅暗示英国将离开欧洲统一市场，即欧盟自由贸易区。但是，基于大选后地位衰弱，保守党政府不得不重新考虑自己的立场。而对欧盟而言，进入统一市场也意味着接受欧盟27国劳工进入英国的市场，没有价钱可讲。

英国脱欧谈判谈什么？ 公民权利 欧盟表示，英国退盟谈判的首要议题是欧盟公民在英国的权利。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）指出，在所有成员国确信自己的公民在英国将受到“公正和人道”的待遇前，不会进行谈判。英国生活着约300万欧盟其它国家的公民，生活在欧洲大陆的英国人约110万。

英国脱欧谈判谈什么？ 移民 特雷莎·梅誓言退欧后将控制来自欧洲的移民。但是，英国议员们也深知，移民人数骤减将导致包括健康、社会保障和建筑业在内的重要领域人手短缺。布鲁塞尔方面坚持要求，如果英国想保留进入欧盟统一市场的准入资格，就必须接受自由的劳工流动。

英国脱欧谈判谈什么？ 安全问题 持续的安全合作符合英国和欧盟双方的利益。伦敦6月恐袭后，双方再次强调了合作的必要性。不过，参与欧洲刑警组织活动、发放欧洲逮捕令等目前都必须遵守欧盟法规。梅首相正在推动所谓的“大废除法案”，将欧盟现行法律全部写入英国法律。

英国脱欧谈判谈什么？ 离婚费 布鲁塞尔方面坚持英国必须继续向欧盟支付预算以确保养老金款项，并且有义务参与欧盟贷款和其它项目。而英国的谈判处境很艰难。它与欧盟的关系很大程度取决于分手费的解决，怎样兑现对退盟派停止向布鲁塞尔付钱的许诺，将十分棘手。

英国脱欧谈判谈什么？ 欧洲法律 梅首相曾发誓要结束欧洲法院在英国的管辖权。但是，英国政府的立场正在软化。特雷莎·梅的“大废除法案”意味着英国公司可以向欧洲伙伴使用的规则看齐。欧盟目前表示，希望欧洲法院可以保障英国退盟后，欧盟公民在英国受到良好对待。

英国脱欧谈判谈什么？ 爱尔兰边界 爱尔兰在英国退盟后的地位是脱欧谈判最敏感的议题之一。双方都表示希望避免爱尔兰共和国和北爱之间重现“硬边界”状态。但是，梅在大选后的劣势迫使其与北爱统一党联合执政，该党传统上和爱尔兰关系不佳。 作者: David Martin



达扬/苗子(路透社，德新社，法新社）