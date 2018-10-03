梅首相为其脱欧战略辩护 称它是英国的机会

英国保守党伯明翰大会周三结束，党主席、内阁首相梅再度鼓吹她所希望的“软脱欧”。为示强调，她甚至摆动舞腿。明年三月，英国将正式退出欧盟。
（德国之声中文网）周三保守党党代会闭幕之际，特雷萨·梅首相将再度为其退欧计划进行辩护。其提前被披露的讲稿中称，退欧将是"一次难得的机会"，"目前我们已经是万事俱备。"
在党内对手约翰逊对她提出原则性攻击批评后，英国首相梅为自己的脱欧路线作了辩护。在她领导的执政党—保守党伯明翰大会的闭幕讲话中，梅首相表示，她关于同欧盟达成脱欧协议的计划符合国家利益，保守党应在这一问题上团结一致。她强调，反对她与欧盟达成的任何协议的人所关心的只是自己的政治功利，而非国家。不过，她同时表示，她亦准备好了，一旦不能达成对英国而言是好的协议，不惜让英国在没有退出协议的情况下离开欧盟。
梅，“劲舞皇后”
总体上，在伯明翰党代会演说中，梅特意显出满满自信。在阿巴乐队名曲“劲舞皇后”（Dancing Queen）乐曲声中，梅首相踩着舞步登台。对在野党，她也毫不客气，在本党同仁的掌声中，对工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）大加挞伐。
周二，前外交大臣约翰孙在党代会安排的另一个集会上，面对约千名欢呼雀跃的支持者，叱责梅首相的脱欧计划是对选择脱欧的选民们的“背叛”，要求梅首相及其他保守党代表们让英国同欧盟明确决裂。约翰逊在党代会上呼吁废除梅首相提出"契克"退欧计划。因为这份计划在首相乡下庄园"契克"完成，因此也被称为契克计划。与会代表对约翰逊的演说报以热烈掌声，这也更加剧了有关约翰逊有意取代特雷萨·梅成为英国首相的猜测。不过，约翰逊在演说中并没有直接向梅首相发出挑战，而是呼吁党员支持梅首相改变其退欧战略。约翰逊是梅首相退欧路线的坚定反对者，并因此辞去外长职务以示抗议。约翰逊主张以"一刀两断"的方式实现硬脱欧。
距离原定明年三月底的退欧日期只剩下六个月时间了，特雷萨·梅的退欧战略无论是在英国、还是欧盟内部都面临着巨大阻力。梅首相主张，退欧之后英国应同欧盟建立自由贸易区，保留迄今为止同欧盟签署的部分条例，但其中不包括服务业和人员的自由流动。但欧盟方面以英国"挑肥拣瘦"为由，拒绝了这一建议。特雷萨·梅在英国的反对者则则要求"一刀两断"式的硬脱欧，否则他们将阻止脱欧协定。有人担心，如果届时英国不能有序地退出欧盟，将引发政治和经济层面上的混乱。
达扬/苗子(路透社，德新社，法新社）
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