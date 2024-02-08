 梅西香港缺陣日本復出 延燒成「辱華」風波？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2024

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时政风云

梅西香港缺陣日本復出 延燒成「辱華」風波？

阿根廷球王梅西先在香港友賽缺陣，繼而在日本「復出」，令他和國際邁阿密球會亞洲之行的軒然大波不單沒有平息，更在球場外迅速發酵成公關甚至政治危機，當中來龍去脈是什麼？

球迷批評梅西在香港每每露面時態度不友善

球迷批評梅西在香港每每露面時態度不友善

（德國之聲中文網）足球巨星梅西（香港譯名：美斯）上週末隨美國球會國際邁阿密訪問香港，他與隊友、烏拉圭球星蘇亞雷斯皆報稱不適而缺席週日（2月4日）對陣香港隊的友誼賽。國際邁阿密隨後轉往亞洲之行的最後一站東京，在週三（2月7日）對賽日職聯球隊神戶勝利船，這次梅西和蘇亞雷斯都有參賽，分別上陣大約30和75分鐘。

曾指主辦單位欠球迷一個解釋的港府，在日本的友賽結束後隨即再發聲，指梅西相隔三天在日本「活躍自如上陣比賽」、「作了不短時間的激烈運動」，港人對此有不少疑問，希望主辨和球隊能合理解答。

中國官媒環球時報也在當晚發表題為「梅西在踢一場事關誠信的比賽」的社評，矛頭直指梅西和國際邁阿密球隊。社評形容梅西在日本賽場上「生龍活虎」，比賽情況倍大了外界對他和球隊「搞區別對待」以及其誠信的質疑，影響「已經遠遠超出了體育範疇」。

環球時報批評梅西和國際邁阿密在港缺賽的解釋無法服眾，更指：「外界對背後真實的原因有許多猜測，有一種說法是，其做法有政治動機，香港有意打造盛事經濟，有外部勢力故意要借此讓香港難堪。從事態的發展來看，不能排除這種猜測的可能性。」

環時指他們不能「拍拍屁股走了」，梅西作為公眾人物「如果在起碼的誠信上出現了瑕疵和裂痕，那圍繞他的關注度將引起巨大反噬」，希望他在3月阿根廷國家隊到中國友賽前給外界一個合理交待。社評指「誰要背離這項運動的初心，不管出於什麼動機，都不會有好結果」，並批評部分西方媒體「不失時機地拿這件事來抹黑香港，說影響了香港的國際形象和聲譽，這簡直是胡說八道」。

香港中聯辦控制的《大公報》、《文匯報》則在週四（2月8日）報導，指公開資料顯示國際邁阿密老闆之一——梅西兄弟的父親從古巴逃亡美國後，曾於六十年代加入中情局支援的古巴流亡組織，反對卡斯特羅政權。

梅西香港友谊赛没上场 中港球迷不满

風波擴大 阿根廷隊取消中國之行？

日本友賽當天，梅西和球隊同於開賽前再度解釋試圖為事件降溫。梅西的微博帳戶發文予中國內地和香港球迷，指因腹股溝有傷和傷處發腫痛楚，而未能在香港出場。他稱感到很遺憾，期望有天可再次訪港為球迷傾力比賽，以及盡早到內地分享足球的快樂。

而國際邁阿密回覆港媒查詢稱，理解球迷對梅西和蘇亞雷斯缺陣感到沮喪，球會亦感到遺憾。球隊解釋賽前把兩人列入比賽名單，是希望讓他們作賽，梅西在賽前熱身時仍在更衣室接受健康評估。最終隊醫認為風險太大，所以球隊直到最後一刻才決定根據建議不讓兩人上場。聲明強調球員健康是首要，「事件中沒人犯錯」，如若球迷歡迎該隊渴望再次訪港。

梅西在日本上陣約30分鐘，施展盤球和嘗試射門，蘇亞雷斯更踢了75分鐘，展現「倒掛」射術。對比在香港時，前者全場坐在後備席板櫈，沒有更衣和換上釘鞋；後者僅在球場邊熱身。所有單位都沒有在香港賽場上交代過梅西缺陣，以致賽事尾聲時觀眾席噓聲不斷，甚至一度蓋過球隊班主貝克漢姆（香港譯名：碧咸）的致謝詞，場面尷尬。

梅西所屬的阿根廷國家隊原訂於3月到中國，與尼日利亞和科特迪瓦進行友賽，兩場比賽分別在杭州和北京舉行。阿根廷在1月底確認了賽事，但是在梅西缺陣風波爆出後，外界關注會否在壓力下告吹。目前中國足協未有進一步公佈。

不久前，葡萄牙足球巨星C羅（香港譯名：C朗拿度）本來隨沙烏地阿拉伯球隊到深圳友賽，結果因傷而押後賽事，並向球迷退款道歉。
 
從公關危機到「辱華」

而在球場外，事件迅速發酵成公關危機和政治爭議。香港消費者委員會至今已接到過千宗投訴，不滿球賽貨不對辦、主辦方售票時有誤導之嫌。有議員表示或會組織苦主入稟追討賠償。

行政會議召集人葉劉淑儀週三（2月7日）在X上猛批：「香港人憎恨梅西、國際邁阿密和他們背後的黑手，刻意和有計謀地冷落香港。」她直指梅西從此不應再被允許來港，「他的謊言和虛偽令人作嘔」。立法會議員何君堯在臉書上批評梅西「辱華」，並在香港頒獎禮上刻意迴避李家超「侮辱特區政府」。


國際邁阿密YouTube直播日本賽事，湧現大量質疑梅西狀況和要求就香港場次退款的留言，也有簡體中文留言呼籲中國抵制梅西。有人在小紅書上貼出剪破梅西球衣的影片，不滿梅西沒有作賽之餘，。

在網絡上，有意見認為梅西在東京球場上的表現再次「打臉」香港，把他在香港沒有跟特首李家超握手、站到後排合照等解讀為「不合作」或「抵制」舉動。也有人重提數年前巴塞隆拿球會向已故諾貝爾獎和平獎得主劉曉波，寄出梅西簽名照片一事。

事實上，這次場賽票價創下香港史上新高，售880至4880港元。門票迅速售罄，有超過3.8萬人入場，單計門票收益已經過億港元。相較之下，日本場的最貴門票比香港便宜一半，入場人數也不及香港，僅2.8萬多人。

香港主辦單位Tatler Asia是成立於瑞士的時尚媒體集團，主要經營奢華生活雜誌和上流社交活動，沒有舉辦大型體育賽事經驗。事件後，公司僅稱與球隊協議列明一眾著名球星「若非受傷否則都會作賽」，但沒有披露交易細節和酬金。公司說在賽事下半場才知梅西無法作賽，有請梅西在賽後公開講話但失敗。

「盛事經濟」頭炮滑鐵盧

梅西及其球隊訪港被港府宣傳為本年力推「盛事經濟」的頭炮，活動被冠以政府的大型體育活動「M品牌」頭銜。主辦方Tatler Asia本來按此項目可獲1600萬港元公帑贊助，最終因為梅西失場而主動撤回申請。

雖然如此，港府被抨擊事前監管不力，在批出「M品牌」官方認可前沒有詳細審視主辦方與球隊的合約條款，以致事發後追究無門。在主辦方放棄申請贊助的現況下，政府沒有太多實際拍斧向其問責。官員承認批准資助時不掌握合約中的商業敏感資料，李家超則表示會認真檢討資助機制。

「M品牌」成立於2004年，是旨在推動大型體育活動「盛事化」的計劃。合資格項目需符合矚目賽事、有助推動本地體育經濟發展、包含受公眾歡迎的世界頂級運動員等條件，獲批後可以向政府申請最多1500萬港元配對撥款，以及100萬港元場地補助，全新活動首年更可申請100萬港元資助市場推廣。

為了透過「盛事經濟」挽回經濟低迷下的旅遊業和香港國際形象等，港府去年放寬了申請團體資格，從以往只限體育總會擴闊至私人機構。去年便有13個項目獲批「M品牌」，總共獲得1.49億港元政府資助，包括香港國際七人欖球賽、世界女排聯賽、渣打馬拉松等。

其中，去年11月舉行的國際汽聯世界場地越野車錦標賽（World RX），獲得最高1700萬港元贊助，卻因工程問題而要縮短賽道、刪減賽事，是放寬申請門檻後另一出現失誤的活動。

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