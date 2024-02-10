 梅西风波后续:中国官方取消阿根廷队3月杭州行 | 足坛体坛 | DW | 10.02.2024

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梅西风波后续:中国官方取消阿根廷队3月杭州行

阿根廷球星梅西先在香港表演赛缺阵，继而在日本“复出”的风波不断发酵，舆论逐渐上升到政治层面之后，杭州和北京足协官方先后发布声明，取消原定3月阿根廷中国行的计划。

杭州足协：“鉴于目前众所周知的原因”已取消阿根廷中国行

杭州足协：“鉴于目前众所周知的原因”已取消阿根廷中国行

（德国之声中文网）在梅西访港风波不断发酵之后，杭州体育局宣布，鉴于“众所周知的原因”，今年3月的阿根廷队杭州行取消。

按照之前宣布的计划，阿根廷国家队作为上届世界杯冠军原定于3月18到26日之间访问中国。在此期间，阿根廷队将分别在杭州和北京对阵尼日利亚队和科特迪瓦队。

“杭州体育”微信公众号2月9日晚发布杭州市体育局“关于阿根廷足球队来杭比赛声明”，指出作为商业赛事，前期某公司与阿根廷足球队洽谈于今年3月份来杭州进行友谊赛。声明表示，目前“该赛事举办条件不成熟”，因而决定取消该赛事举办。

所谓“众所周知的原因”，就是指阿根廷球星梅西（Lionel Messi）此前跟随迈阿密国际队到香港参加表演赛，但是全程没有登上赛场，原因是临时出现伤痛。此外他还被指在港期间态度冷淡，以及回避和香港特首李家超握手等。

在香港的表演赛期间，梅西全程坐在替补席

在香港的表演赛期间，梅西全程坐在替补席

很多球迷对于自己花费高价却未能看到梅西上场表示失望甚至愤怒，并要求主办方退款。而就在三日之后，梅西在日本的表演赛中却显然已经恢复并且上场参赛。这使得该风波进一步发酵升级。而梅西和球队以及主办方发布的声明和解释似乎也无法平息争议，反而引起了更多批评。

2月10日，北京足协官方也发布声明：近期许多球迷和网民朋友询问梅西来京比赛信息。据核实，北京目前没有举办梅西参加的相关比赛的计划。

香港表演赛主办方Tatler Asia9日发布声明向对这场比赛感到失望的球迷致歉，并称“不会逃避作为赛事主办方应负的责任”，许诺将会为通过官方渠道购票的公众提供50%退款。有关退款安排的详情将于3月中前作另行通知。

36岁的梅西被视为同年代足球运动员中的球技“天花板”，也是市场价值最高的体育巨星之一。

2023年6月，阿根廷队与澳大利亚队在北京进行了一场友谊赛。那次中国行期间，梅西的一举一动都受到极大关注。球迷把阿根廷队居住的酒店围得水泄不通。在比赛当晚，一位球迷从看台跳下并冲入球场拥抱梅西，后在球场中奔跑，最终被工作人员带离。


客座评论：Messi之亂為何香港人覺得心涼？

（法新社等）

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