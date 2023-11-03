梅西本月中国行为何取消 ？

（德国之声中文网）梅西效力的球队迈阿密国际上月宣布，他们将分别于11月5日和8日在中国参加两场比赛。计划在中国举行的两次赛事，原计划会有十万球迷现场观战。

本周一，阿根廷电视台TyC Sports报道了梅西取消中国之行的消息。而迈阿密国际直到周三才证实上述消息。

国际迈阿密表示，取消中国之行的原因是“出现了无法预见的情况”。迈阿密国际发表的声明中称：“主办方NSN向迈阿密国际通报了中国赛事被取消的消息，理由是中国发生了不可预见的事情。”声明称：“迈阿密国际会一如既往地为世界各国球迷踢球，以扩大球队的全球影响力。为此目的，本俱乐部将会继续同NSN保持沟通。”

而赛事主办方NSN则表示，取消赛事是为了表达对中国前总理李克强去世的尊重。一周前突然去世的李克强曾是中国权力架构中的第二号人物，曾长年主导中国经济政策。

本次中国之行，本来是迈阿密国际的首次国际循环赛，同时也可以作为梅西代表阿根廷参加两场世界杯预选赛前的热身。

梅西和迈阿密国际股东之一的贝肯汉姆在中国和亚洲拥有众多球迷，也在亚洲签署了一系列代言合约。同阿根廷队获得世界杯冠军、以及本人八次获得金球奖的梅西，此前曾八次前往中国访问。今年六月，梅西就曾前往中国参加比赛，当时他刚出人意料地宣布将同迈阿密国际签约。6月15日，在北京举行的阿根廷对阵澳大利亚的一场比赛中，梅西上场不到一分钟，就射门成功。2008年阿根廷夺得北京奥运会足球冠军，梅西也立下了汗马功劳。

中国一些媒体也报道了迈阿密国际因“意外情况”取消中国行的决定，但并未提及取消赛事是否同前总理李克强去世有关。新浪微博“快科技”11月2日报道称：“梅西&迈阿密国际原计划在11月来到中国，分别与成都蓉城、青岛海牛交手。有知情人士对此表示，本次活动的国内主办方迈伽体育为了此次中国行，给迈阿密国际支付了300万美元定金，但因为时间太过紧急，没能成功申请审批，活动无法举办。”



（综合报道）

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