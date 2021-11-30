梅西再获金球奖：怎么又双叒叕是我？

这位阿根廷超级明星击败了拜仁慕尼黑的莱万多夫斯基，获得了他人生中的第七个金球奖，也创下了新的纪录。巴塞罗那的普特拉斯获得了女性金球奖。
（德国之声中文网）本周一，梅西收获了他人生的第七个金球奖，这是法国足球协会为最佳男足运动员颁发的奖项。
梅西击败了拜仁慕尼黑的莱万多夫斯基（Robert Lewandowski），赢得了今年的荣誉。切尔西的若日尼奥在赢得欧洲冠军联赛和2020年欧洲杯后，是获奖的热门人选之一，这次他位居第三。
今年早些时候，梅西赢得了他的第一个国际奖杯，他与阿根廷队一起捧起了美洲杯。还以四个进球成为巴西锦标赛的联合最佳射手。
今年，当他离开他的长期供职的俱乐部巴塞罗那，加入巴黎圣日耳曼时，也成为头条新闻。2021年里，他已经为俱乐部和国家队打进41球，并录得17次助攻。
"再次来到这里，真是不可思议。两年前，我以为这是最后一次了。赢得美洲杯是关键，"梅西在巴黎Chatelet剧院的颁奖现场说。
莱万多夫斯基被评为年度最佳前锋
尽管他错过了最高奖项，但拜仁的超级明星前锋并没有空手离开巴黎。这位波兰人赢得了年度最佳前锋奖--这是金球奖仪式上的一个新奖项。
这一荣誉被授予在一个日历年内进球最多的球员。2021年至今，莱万多夫斯基已经为拜仁慕尼黑和波兰国家队打进了64球。
今年早些时候，他创造了历史，在单一的德甲联赛中打进了41个球，在赛季的最后一天超过了已故的格尔德-穆勒（Gerd Müller）似乎不可战胜的进球数。
这一次，莱万多夫斯基以14个进球领跑德甲，并在欧洲冠军联赛中以9个进球成为联合最佳射手--与阿贾克斯前锋塞巴斯蒂安-哈勒（Sebastien Haller）并列。
莱万多夫斯基去年错过了获得金球奖的机会，颁奖方《法国足球》杂志因冠状病毒大流行而决定不颁发该奖项。
巴塞罗那的普特拉斯赢得女足金球奖
也在同一天，普特拉斯（Alexia Putellas）将女子足球的最大荣誉之一收入囊中，获得了金球奖。
这位巴塞罗那队长带领她的球队获得了女子冠军联赛、西班牙女子甲级联赛和雷纳杯的三连冠。
"我非常激动，这是一个非常特别的时刻，"她通过翻译说。"我想首先感谢我所有的队友，特别是我现在（巴塞罗那）的队友。对我来说，这是一个集体的成功"。
27岁的普特拉斯击败了切尔西的科尔（Sam Kerr）和巴塞罗那的队友赫尔莫索（Jennifer Hermoso），赢得了这个奖项。她是继2018年的黑格博尔格（Ada Hegeberg）和2019年的拉皮诺（Megan Rapinoe）之后，第三位被授予金球奖的女足球员。与男足奖项一样，由于冠状病毒大流行，女足奖项在2020年没有颁发。
普特拉斯短暂地在俱乐部的学院系统中效力后，于2012年重新加入了巴塞罗那。在2017年首次戴上袖标后，她在2018年被永久地任命为俱乐部的第四任队长。
2020-21赛季是她迄今为止最好的赛季，在所有比赛的48场比赛中打进27球，并记录了19次助攻。普特拉斯将这种成功延续到了本赛季--她是西班牙顶级联赛的最佳射手，在10场比赛中打进9球并有10次助攻。
另一位巴塞罗那球员佩德利，作为21岁以下的最佳男性球员，将科帕奖杯捧回家。多纳鲁马（Gianluigi Donnarumma）拿下了最佳门将奖，即亚辛奖杯（Yashin Trophy），而切尔西被评为最佳俱乐部，这是给获得最多奖项提名的俱乐部的新奖项。
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