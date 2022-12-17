梅西兩度進球 阿根廷奪世界杯冠軍

（德國之聲中文網）在馬拉多納 (Diego Maradona)率領阿根廷隊在1986年墨西哥世界杯奪冠的36年後，阿根廷再次成為世界杯冠軍，梅西也在這場有史以來最偉大的世界杯決賽中，印上了他的傳奇地位。

這場比賽在常規時間還剩10分鐘時，阿根廷隊仍以2-0領先法國，而加時賽還剩10分鐘時，該隊也仍以3-2領先法國，但阿根廷隊最終需要通過點球，才能擊敗法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）和一支不願認輸的法國隊。

姆巴佩和梅西對決

法國隊有主將姆巴佩，他是梅西在法甲俱樂部巴黎聖日耳曼的隊友，法國隊也有主教練德尚（Didier Deschamps）。但由於法國一些球員未能像四年前在俄羅斯世界杯時那樣挺身而出，德尚換下了登貝萊（Ousmane Dembélé）和吉魯（ Olivier Giroud），並換上圖拉姆（Marcus Thuram-Ulien），和穆亞尼（Randal Kolo Muani）。

這兩人都參與了法國隊最後的反擊，但姆巴佩才是最後的關鍵球員。他先在正規賽還剩下10分鐘時，從點球點附近射門成功，然後在不到兩分鐘之後又凌空抽射，顛覆了比賽結果，並重新樹立了法國人的信念。

法國足球姆巴佩在決賽中踢進三球

隨後在加時賽，梅西奪回控制，將比分改寫為 3-2。不過這場精彩的比賽還有另一個轉折點，姆巴佩射入了他的第三球，成為繼英格蘭隊的赫斯特（Geoff Hurst）之後，史上第二位在世界杯決賽上演帽子戲法的球員。但最後，阿根廷隊在點球大戰中以4-2獲勝。

姆巴佩在世界杯決賽進了三個球，但法國仍然輸了。可他個人憑藉著爆炸性的速度和冷酷無情的射門，已在兩屆世界杯踢進了12 個進球，其中包括在兩次決賽中踢進了4個球，成為本屆世界杯的最佳射手。 分析認為，前德國足球名將克洛澤（Miroslav Klose）在世界杯總共踢進16球的紀錄，未來肯定會被這位來自巴黎郊區的球員打破。

民眾在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯慶祝奪冠

梅西的最佳時刻

這最終是屬於梅西的夜晚。自2003年為巴塞羅那首次亮相以來，梅西創造了無數進球和助攻記錄，打進了太多令人難忘的進球，同時以足球歷史上無人能及的優雅姿態踢球。他在這場決賽中的表現，是他職業生涯的一個縮影。

阿根廷隊在賽後高舉梅西慶祝奪冠

然而，他在身穿阿根廷球衣時經歷了各種情緒。在2014年的世界杯決賽中，被德國隊擊敗讓他流下了眼淚，兩年後阿根廷隊在美洲杯決賽中輸給智利隊後，他正處於退出國家隊的邊緣，但他改變了決定。

「在更衣室裡，我以為國家隊對我來說已經結束了，但事實並非如此」，梅西在確認他會繼續任職後，在2016年說道。他在對陣尼日利亞的比賽中打進一球，短暫地讓阿根廷在2018年的世界杯中看到了希望，但他們的旅程將在16強對陣法國隊時結束。

四年過去，35歲的梅西終於做到了。在這可能是他的最後一場國際比賽中，他贏得了唯一一個與他失之交臂的獎杯，並讓任何說他仍處於馬拉多納陰影下的人閉嘴。唯一遺憾的是，在英年早逝兩年後，馬拉多納本人並沒有親眼目睹阿根廷隊奪冠的一幕。

本屆卡塔爾世界杯最終由阿根廷隊奪冠

（綜合報導）

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