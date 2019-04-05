梅致信欧盟请求英国脱欧再次延期

（德国之声中文网）英国首相特蕾莎·梅周五致信欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk），请求欧盟将英国脱欧的日期延长至6月30日。

为了在英国议会取得对她的脱欧协议的支持，梅已经请求并获得过一次英国脱欧延期许可，目前定于4月12日。她的脱欧协议在英国议会已经三次被拒。

在写给欧盟的信中，梅要求将脱欧日期推迟到6月30日；如果议会下院在该日期之前同意她的脱欧协议，英国可以提前脱欧；如果在5月23日之前无法退出，英国将做好参加欧洲议会选举的准备。她说："英国政府认为，有协议脱欧是最好的结果。"

在梅请求延期之前，有消息说图斯克正在考虑给于英国更长和更灵活的12个月脱欧延期。资深官员表示，如果英国议会能够批准脱欧协议，它可以在 7月1日离开。

与工党谈判

梅在与反对党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）举行会谈，试图达成妥协方案，打破脱欧僵局。但是，目前尚不清楚双方是否能够在未来几天内达成协议。

经过两年多的谈判，梅与欧盟达成脱欧协定，却在英国议会三次被拒，导致目前的僵局。在本党内受挫的同时，她向反对党议员求援，以期获得足够的票数，在第四轮投票中通过。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧支持者 英国首相特雷莎·梅的退欧协议一直获得大多数保守党人的支持。在其执政党内至少有150名忠诚的党员做其后盾。然而这远远不够。为了保证其退欧协议获得通过，这位女首相至少要在议会赢得320张赞成票。然而很多议员拒绝投票支持，这其中有着各种各样的原因。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧强硬派 自己阵营中的脱欧强硬派令特雷莎·梅很头痛。以前外交大臣鲍里斯·约翰逊和前英国脱欧大臣大卫·戴维斯为首的强硬派反对特雷莎·梅与欧盟谈判达成的温和脱欧方案，并在StandUp4Brexit网站上公开发泄对首相梅的不满。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 工党“忠诚派” 工党主席科尔宾（Jeremy Corbyn）主张在脱欧协议未获通过的情况下重新举行选举。脱欧之后则建立一个关税联盟，使英国与欧盟保持更紧密的关系。在首相梅遭受重挫之后，他指责反对派说：“这个协议太糟糕，连政府都拒绝投票。”

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 脱欧反对派 工党内部“后院起火”，一部分人主张重新放弃脱欧。他们与其它政党的政治家一起联合上书要求举行第二次脱欧全民公投，并为此征集了超过100万支持者的签名。但是首相特雷莎·梅坚决反对。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ “Backstop”保障措施的反对派 所谓的北爱尔兰边境保障（Backstop）是脱欧协议的争议焦点。该条款要求无限期地保障欧盟国家与英属北爱尔兰之间的边界开放。批评人士担心，如果不及时澄清英国与北爱尔兰的边界问题，英国将会长期受到欧盟的制约。北爱尔兰民主统一党（DUP）抵制“Backstop”边界保障措施。

英国脱欧协议 各方到底在争什么？ 欧盟的耐心受到“考验” 在欧洲议会，越来越多的议员对脱欧协议在英国议会迟迟未获得通过的状况“忍无可忍”。原则上来说欧盟不会再次就脱欧协议进行谈判。欧盟委员会主席荣克（Jean-Claude Juncker ）说：“所有人都应该清楚，撤回脱欧协议是不可能的。”



脱欧僵局

英国原定于3月29日离开欧盟。由于担心英国出现无协议脱欧，欧盟领导人同意延期至4月12日。如果英国会议在下周四仍然不能批准脱欧协议，要么再次延期，要么无协议硬脱欧。

本周三，英国议会投票决定拒绝在4月12日无协议脱欧，促使梅请求再次延期。在最近的一系列投票中，议员们拒绝了其它替代性脱欧方案。

接下来，欧盟领导人将于周三在布鲁塞尔举行峰会，讨论是否批准梅的延期请求，或者给英国一个更长的期限。任何延期均需要得到其余27个欧盟成员国的一致批准。

张平/ 苗子（美联社，德新社，法新社，路透社）