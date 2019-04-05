梅致信欧盟请求英国脱欧再次延期

梅周五致信欧盟请求将英国脱欧日期延长至6月30日，并说如果在5月23日之前无法退出，英国将做好参加欧洲议会选举的准备。
（德国之声中文网）英国首相特蕾莎·梅周五致信欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk），请求欧盟将英国脱欧的日期延长至6月30日。
为了在英国议会取得对她的脱欧协议的支持，梅已经请求并获得过一次英国脱欧延期许可，目前定于4月12日。她的脱欧协议在英国议会已经三次被拒。
在写给欧盟的信中，梅要求将脱欧日期推迟到6月30日；如果议会下院在该日期之前同意她的脱欧协议，英国可以提前脱欧；如果在5月23日之前无法退出，英国将做好参加欧洲议会选举的准备。她说："英国政府认为，有协议脱欧是最好的结果。"
在梅请求延期之前，有消息说图斯克正在考虑给于英国更长和更灵活的12个月脱欧延期。资深官员表示，如果英国议会能够批准脱欧协议，它可以在 7月1日离开。
与工党谈判
梅在与反对党领袖杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）举行会谈，试图达成妥协方案，打破脱欧僵局。但是，目前尚不清楚双方是否能够在未来几天内达成协议。
经过两年多的谈判，梅与欧盟达成脱欧协定，却在英国议会三次被拒，导致目前的僵局。在本党内受挫的同时，她向反对党议员求援，以期获得足够的票数，在第四轮投票中通过。
脱欧僵局
英国原定于3月29日离开欧盟。由于担心英国出现无协议脱欧，欧盟领导人同意延期至4月12日。如果英国会议在下周四仍然不能批准脱欧协议，要么再次延期，要么无协议硬脱欧。
本周三，英国议会投票决定拒绝在4月12日无协议脱欧，促使梅请求再次延期。在最近的一系列投票中，议员们拒绝了其它替代性脱欧方案。
接下来，欧盟领导人将于周三在布鲁塞尔举行峰会，讨论是否批准梅的延期请求，或者给英国一个更长的期限。任何延期均需要得到其余27个欧盟成员国的一致批准。
张平/ 苗子（美联社，德新社，法新社，路透社）