梅洛尼会晤习近平 称北京为“重要对话方”

意大利总理梅洛尼周一与中国领导人习近平会晤，称北京是应对国际紧张局势的“重要对话方”。此前，梅洛尼承诺将重启对华关系。意大利去年底退出了北京的一带一路倡议。

（德国之声中文网）意大利总理梅洛尼周一（7月29日）与中国国家主席习近平会晤时表示，中国是管理全球紧张情势的“重要对话方”。

梅洛尼与习近平在北京钓鱼台国宾馆举行会晤。她向习近平表示：“在国际层面，不安全情势再增加。我认为，中国不可避免地是应对这一切动向非常重要的对话方。”

她说，两国必须“共同思考如何保障稳定与和平”。

她对习近平表示：“我们最需要的是一套我们在其中运作的规则体系，以维系稳定。”

中国国家主席则称赞北京与罗马之间“长期建立的友好”关系。他表示，双方秉持包容、相互信任与尊重，选择自身发展道路。

梅洛尼：中国是重要对话方 图像来源: Vincent Thian/REUTERS

梅洛尼会见李强 强调重启合作

梅洛尼周六抵达北京，开始任总理近两年来首次访华行程。

周日，与中国总理李强会晤之际，她表示，此行将“重启我们的双边合作”。

二人之后签署了一份为期三年的意-中联合行动计划，并强调“确保商业关系平衡、互利”的重要性。该行动计划的具体内容尚不清楚。

该文件称，这意味着，企业将本着公平竞争和自由贸易的精神，在平等的条件下合作。

据意大利安莎通讯社报道，梅洛尼还表示，希望对华贸易关系“更公平”。去年，意大利对中国的贸易逆差增至400多亿欧元。

在会谈中，李强表示，北京愿意朝着“更成熟和稳定的方向”推动与意大利的关系。

习近平称赞与意大利“长期建立的友好”关系 图像来源: Vincent Thian/REUTERS

意大利去年底退出一带一路

去年12月，梅洛尼政府宣布从中国一带一路倡议中退出。此前意大利是G7国家中唯一签署该合作协议的国家。

就任总理前，梅洛尼曾表示，加入这一倡议——习近平扩大中国在海外影响力的重要支柱项目——是个“错误”。

意大利此前与中国达成的加入一带一路的无约束力谅解备忘录包含广泛的合作领域，从物流、基建到金融、环境。

但具体细节很少以及缺乏透明度，引发意大利盟国的不信任。

此后，梅洛尼政府寻求修复对华关系。中国是意大利第二大非欧盟贸易伙伴，仅次于美国。

梅洛尼此行强调重启对华关系 图像来源: Vincent Thian/Getty Images

意中工业合作备忘录包含电动汽车和可再生能源

周日，在一个意大利-中国商业论坛上，梅洛尼与李强共同致辞。梅洛尼表示，希望确保“我们的商业关系对各方都更加公平和有利。” 她说，双方投资存在不平衡：“中国在意大利的投资仅为意大利在华投资的三分之一。”

在该商业论坛上，梅洛尼表示，意大利与中国签署的工业合作备忘录“包含战略工业领域，如电动汽车和可再生能源”。她表示，这些领域“中国已有一段时间处于技术的前沿……并正在与伙伴分享新的前沿知识。”

受邀参加该论坛的意大利企业包括轮胎制造商倍耐力（Pirelli）、能源企业埃尼（ENI）、防务安全企业列奥纳多（Leonardo）、多家葡萄酒生产商以及多个服装奢侈品牌如杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）等。

超过1600家意大利企业在华运作，特别是在纺织、机械工程、医药、能源和重工业领域。

自7月起，欧委会对中国产电动汽车征收最高37.6%的临时特别关税，意大利对此持支持立场。

旗下拥有菲亚特的意大利主要汽车制造商Stellantis五月宣布，已与中国电动汽车初创企业零跑组建合资企业，将在欧洲销售电动汽车。

（法新社、路透社、美联社、德新社）

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