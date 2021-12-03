梅根指责小报: “你们制造谎言 使人们变得残忍”

（德国之声中文网）英国一家法院周四（12月2日）维持了此前梅根胜诉的裁决。这是梅根与英国老牌报业集团“联合报业公司”（Associated Newspapers）对簿公堂后取得的第二场胜利。此前，法院已经判决该报业集团侵犯了梅根的隐私，该报业集团不服上诉，但遭到驳回。

梅根也在官司取得胜利后表示，希望这一裁决会鼓舞其他人也敢于向小报问责，从而激起变革。

她在一份声明中表示，这一胜利不仅对她自己有意义，也对“任何曾经感到害怕、害怕为本是正确的事情站出来的人”有意义。

这位萨塞克斯公爵夫人还表示，“这一胜利开创了先河，但最重要的是我们都更有勇气来重塑小报行业，目前的这个行业让人们变得残忍，并从其制造的谎言和痛苦中获利”。

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梅根信件“不涉及正当公共利益”

今年2月，英国一家高等法院的法官裁定，拥有英国小报《每日邮报》、《星期日邮报》的联合报业公司非法刊登了梅根在2018年发给她父亲的一封私人信件的部分内容。该报业集团被要求在头版刊登道歉信，并支付梅根相关的诉讼费用。

不过，联合报业公司对于该裁决提出上诉。三位上诉法院的法官在周四维持了原判，表示这封信是“个人的、隐私的，并不涉及正当公共利益”。

梅根是在与哈里王子结婚后不久写的这封信，她在信中要求父亲停止在接受小报采访时对她进行虚假陈述。《星期日邮报》刊登并评论了此信。

联合报业公司之前争辩称，梅根应该已经提前预计到信件内容可能被泄露。不过，法院不同意这种看法。

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梅根王妃原名梅根·马克尔（Meghan Markle），曾是一名美国女演员。她在2018年5月与哈里王子结婚。

针对这起官司，哈里王子2019年曾在自己的网站发声明声援妻子。他表示，妻子成了英国小报的“最新一位受害者”，他不希望看到历史重复。哈里王子的母亲戴安娜王妃及其伴侣1997年在试图躲避狗仔队追踪时发生车祸丧生。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 悼念母亲 这是2021年7月1日的图片。这天是戴安娜王妃（简称“戴妃”）60岁冥诞，她的两个儿子英国剑桥公爵威廉王子与萨塞克斯公爵哈里王子为亡母的这座塑像揭幕，他们说，“每天，我们都希望她仍然和我们在一起”。此时距离戴安娜车祸去世已经过去近24年了。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 葬礼上的那一幕 两位王子为戴妃雕像揭幕的图片，让人回想起1997年9月6日戴妃葬礼上的这一幕。图中是当时15岁的威廉王子和12岁的哈里王子。多年后威廉回忆说，与母亲最后一次通话时，兄弟俩正在女王苏格兰的度假城堡与堂兄弟姊妹玩耍，没有同远在巴黎的戴安娜多聊。而数小时后，母亲就遭遇车祸，这件事"或许我一辈子都会后悔"，哈里王子说。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 少女时代的戴安娜 1961年7月1日，戴安娜出生于英格兰东部一个英国贵族家庭，是家中的第四个孩子。她父亲1975年继承了斯潘塞伯爵的爵位，戴安娜因此成为戴安娜·斯潘塞女爵（Lady Diana Spencer）。少女时代的戴安娜美丽动人，擅长跳舞、音乐和多项运动。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 王妃的理想人选 1977年的一场派对上，戴安娜与查尔斯相识。作为英国主要贵族家庭之一，斯宾塞家族的女孩被看作是王妃的理想选择。1980年7月，戴安娜和查尔斯开始交往。1980年9月，英国小报《太阳报》开始用“Lady Di”称呼她。1981年2月，查尔斯在温莎城堡向戴安娜求婚。这篇照片是在两人订婚后的1981年5月。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 童话般的婚礼 1981年7月29日，32岁的查尔斯与年仅20岁的戴安娜举行了婚礼。这场世纪婚礼在伦敦圣保罗教堂举行。身着象牙白婚纱、略带羞涩的戴安娜成为全世界的焦点，据称全球超过7.5亿人收看了这场童话般的婚礼。当天也被英国宣布为国家假日，成千上万的民众挤满了伦敦街道欢呼。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 作为母亲的戴安娜 1982年6月21日，戴安娜生下了第一个儿子威廉王子。两年后的1984年9月15日，生下了哈里王子。多年后，威廉和哈里曾回忆儿时往事，谈起童年和母亲相处的时光。哈里说，戴安娜是一个风趣幽默的人，童心未泯，和她在一起总是充满快乐。“她的一个座右铭是你尽可以顽皮，但不要被抓到。”威廉也说，母亲不拘泥王室礼节，热爱生活。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 感情出现裂痕 不过，随着时间推移，戴安娜与查尔斯的婚姻开始出现裂痕。戴妃是媒体、小报的关注焦点和收视保障，围绕着她甚至形成了一个依靠抢拍、捕捉其私生活秘闻而生存的产业。同时也不断传出她与王室不和等消息。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 热衷慈善与公益 与此同时，戴妃逐渐发现了自己的新角色，开始更多致力于公益和慈善。1987年，她与艾滋病人握手的图片传播全球，改变了很多人对这一被污名化病症的看法，也展现了她的爱心和共情能力。也是从那时起，她慢慢从“威尔士王妃”转变为“人民的王妃”。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 婚姻彻底破裂 戴妃在1995年11月接受了BBC电视节目《广角镜》（Panorama）的采访，语出惊人地表示，“这段婚姻中有三个人，所以太拥挤”。这是戴妃首次公开谈论自己的婚姻触礁，坦诚与丈夫查尔斯王子之间存在第三者。这段发言重创英国王室形象，也导致她与查尔斯的关系彻底破裂。1996年8月，两人正式离婚。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 车祸悲剧 离婚后，戴安娜被获准保留“威尔士王妃”头衔，但移除殿下的尊称。1997年，她与埃及男友多迪·法耶兹的关系曝光，得到了舆论极大关注。1997年8月30日夜间，她与男友乘车出行时，遭遇狗仔队追拍，导致轿车失控撞向隧道的石墙，戴安娜和多迪均在车祸中身亡。

戴安娜王妃——永远的英伦玫瑰 永远的王妃 尽管去世多年，但戴安娜并没有被遗忘，在世界不少地方，她虔诚的粉丝和崇拜者们仍然会定期为她举办纪念活动。图中是2021年7月1日戴安娜60岁冥诞时的伦敦肯辛顿宫前。1999年，时代杂志将戴安娜列入二十世纪100位最重要的人物；2002年，戴安娜在BBC的调查中名列“最伟大的100名英国人”第三位，高于所有其他英国王室成员。



（法新社，美联社）

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