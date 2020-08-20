 梅拉尼娅现身共和党党代会 为特朗普打气 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2020

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时政风云

梅拉尼娅现身共和党党代会 为特朗普打气

在共和党代表大会上，梅拉尼娅·特朗普直接面向支持者发表讲话。她呼吁美国人民加强凝聚力。谈到其丈夫她满口赞美之词，并称他为对抗新冠危机的斗士。

Washington Weißes Haus Rede Melania Trump vor Parteitag der Republikaner (Reuters/K. Lamarque)

“第一夫人”梅拉尼娅在共和党代表大会上称总统特朗普表里如一： "不管你喜不喜欢，你总是知道他在想什么"

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美国现任总统特朗普周一正式被共和党提名，成为该党角逐2020总统大选的候选人。他的团队於8月23日晚间公布施政纲领，中国议题也是主要一个施政重点。

美国国务卿蓬佩奥7月23日下午发表一场中国政策的演说，提议自由国度组成一个新的民主联盟，并呼吁中国人民加入国际社会改变中国政府行为的行列。他强调，国际社会对抗中国的作法不能只是一味强硬，而是必须与中国人民交流，并赋予他们力量。

（德国之声中文网）第一夫人梅拉尼娅（Melania Trump）对所有还不了解特朗普的人说，特朗普从不掩饰自己的感受和想法。 "不管你喜不喜欢，你总是知道他在想什么。"拿着讲稿发言的第一夫人显得有些紧张，而白宫玫瑰园出现的一些笑声，则令她得到短暂的放松。

梅拉尼娅·特朗普（Melania Trump）对这样的场合有些怯场，但是在党代表大会的第二天晚上，共和党人将她称为明星。特朗普被描述成是一位表里如一、工作勤奋和令人爱戴的总统，梅拉尼娅则应该扮演见证人的角色。

梅拉尼亚承诺为新冠病毒受害者提供帮助

为了证明这一点，梅拉尼娅还谈到对新冠病毒感染者提供帮助的问题。这位现年50岁的第一夫人承诺："唐纳德要对所有受到这一可怕疫情影响的人都给予关照，他才会放心。"梅拉尼娅说，你们并不孤单。她说，美国在新冠疫情期间具有如此凝聚力使她深受感动。

她说，和所有人一样，在过去的几周里，她也思考了奴隶制和种族主义的问题。她说："这是一个严酷的现实，对我们的部分历史我们并不感到自豪。"她敦促美国人团结起来，吸取历史教训，共同展望未来。

梅拉尼亚自写讲稿

白宫此前公布消息说，与4年前共和党提名大会所不同的是，这一次梅拉尼娅的演讲稿全部是她自己撰写的。而4年前一名工作人员为她撰写的演讲稿，与前总统夫人米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）曾经做过的一个演讲有很多惊人相似之处。

昨天（8月25日），特朗普家族其他成员的讲话则少有温情。他们坚定支持共和党的政策。特朗普最小的女儿蒂芙尼（Tiffany）还指责媒体和科技巨头操纵和控制美国人。特朗普的小儿子埃里克（Eric）则将他的父亲描绘成为大多数民众的利益而奋斗的勇士。在其父公司工作的36岁小特朗普说，他的父亲不是因为他需要这份工作而参加竞选，而是因为他知道，勤奋工作的人在这个国家被抛弃了。

USA | Parteitag der Republikaner | Mike Pompeo Rede (Reuters/K. Lamarque)

国务卿蓬佩奥发来视频，称赞特朗普对华政策

国务卿蓬佩奥引发不满

总统本人仅在两个预先录制的视频中亮相。他赦免了被判刑的银行抢劫犯乔恩·庞德（Jon Ponder）。庞德在狱中请求上帝宽恕，之后成立了一个囚犯倡议组织。特朗普说，乔恩的一生是救赎力量的最佳见证。之后，特朗普还协助办理了五位移民的入籍事宜。

在美国国务卿蓬佩奥（ Mike Pompeo）从耶路撒冷发来的一段视频中，蓬佩奥再次批评了中国共产党。他赞扬特朗普打破了中共的面纱，揭露了其咄咄逼人的掠夺本质。

与此同时，蓬佩奥也因为打破不直接参与选战的传统而引发不满。为了不危及其职务的独立性，美国前任国务卿们都明确表示不参与总统竞选。而在蓬佩奥的视频中，他大加赞扬了特朗普外交政策所取得的成就。

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