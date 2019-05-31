梅拉尼娅木雕：形似不如神似

（德国之声中文网）"如果这座纪念碑是为了达到滑稽模仿的效果，那么艺术家成功了。"24岁的尼卡（Nika)这样说道。这位建筑系的女学生来自美国第一夫人梅拉尼娅的家乡塞夫尼察（Sevnica）。撇开雕像不说，对于梅拉尼娅·特兰普本人，尼卡也并无好感。"她的名声很糟"，尼卡说。

给梅拉尼娅塑像的想法来自39岁的美国装置艺术家布莱德·道尼（Brad Downey）。雕像模仿的是梅拉尼娅在出席特朗普就职典礼上的姿势，而这将是她的第一座纪念碑。道尼请了当地的艺术工匠阿勒斯·祖佩维奇(Ales Zupevc)来实施他的想法。祖佩维奇用电锯在一棵椴树上完成了雕像，作为雕像底座的椴树桩绿叶缠绕，富有生机。祖佩维奇和梅拉尼娅不仅同一年出生，还诞生在同一家医院。

生活在柏林的布莱德·道尼表示，这个作品反映了美国的政治现状：梅拉尼娅自己就是移民，而她的丈夫特朗普却要减少移民人数。

自从特朗普当了总统后，原本默默无闻的小镇塞夫尼察就吸引了无数游客前来找寻第一夫人梅拉尼娅的足迹。当地人也看到了商机，纷纷推出打着梅拉尼娅旗号的各种商品，比如梅拉尼娅蛋糕、蜂蜜，还有梅拉尼娅拖鞋等等。

66岁卡塔琳娜来自附近的罗兹诺村（Rozno)。她觉得给梅拉尼娅立雕塑是个好主意，因为她是"斯洛文尼亚的英雄，在美国获得了最高地位。"不过，雕塑落成后显然让许多人大跌眼镜。落成典礼上有人散发了一个传单，上面写道："艺术虽然是说不清道不明的，但这难道不是一个笑话--谁知道呢？"

在社交媒体上，有网友写道，看起来一点儿不像梅拉尼娅，而像蓝妹妹。"有人则评论说，"真正的梅拉尼娅比木雕还要木讷。"不知梅拉尼娅本人对这尊雕像又有何感想？

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乐然/雨涵 (法新社）