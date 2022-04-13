梅德韦丘克：普京的乌克兰亲信被捕

（德国之声中文网）"为了这幅图片，我等了多少年！" ——本周二（4月12日），乌克兰电影人森佐夫（Oleg Senzov）在其Facebook个人网页这么写道，此言表达了众多同胞的感受。一网友附言："为了等到这一刻，活得值。" 图片上，一名身着迷彩服的戴手铐男子坐在椅子上，头发散乱，一脸震惊。他就是维克多·梅德韦丘克，亲俄罗斯的反对派人士，有普京在乌克兰的头号人物之称。他曾在基辅被软禁数月，俄罗斯入侵乌克兰后不久逃遁。现在，根据基辅当局所称，他在试图逃出国家时在边境被乌克兰特工部门SBU抓获。

乌克兰总统泽连斯基最先在Facebook上宣布了这一消息。短短数小时内，这一配图短信息获得17多万个赞。此信息颇有 "我们拿下了他 "的味道。鉴于他同克里姆林宫的亲密关系，梅德韦丘克是乌克兰当代政治舞台上的一个被一些人妖魔化了的标志性人物。对他的指控可追溯到苏联时代。

涉嫌与克格勃有染的律师

要清楚梅德丘楚克在乌克兰政治中的角色，必须回瞻20多年。67年前，双亲均为乌克兰人的他在俄罗斯出生。以后，他在基辅上法律专业，成了律师。有人猜测，他和苏联情报机构克格勃有往来。20世纪70、80年代，他在数个著名审判案中任公设辩护人。其中，最臭名昭著的是对乌克兰持不同政见者、诗人、人权活动家瓦西尔·斯图斯（ Wassyl Stus ）的审判。斯图斯被判10年监禁，1985年死于囚室。数年前，梅德韦丘克成功起诉一本非小说类书籍。作者在书中认定，梅德韦丘克对斯图斯获重刑也负有责任。

2004年，时任乌克兰、俄罗斯总统：库奇马和普京

1991年乌克兰独立，梅德韦丘克进入基辅政界上层，当上议员，和多名寡头一起领导一个与政府有最好关系的政党。在职业生涯巅峰时期，梅德韦丘克于2002年至2005年担任国家元首库奇马（Leonid Kuchma）的办公室主任。2004年亲西方的“橘色革命”胜利后，他退出公共政治，转入商界，持有能源、媒体和金属工业的股份。乌克兰版《福布斯》估计，2021年，他坐拥个人财产达6.2亿美元。

普京是梅德韦丘克女儿的洗礼教父

在此期间，他和普京之间的特殊关系日益明显，但其背景，迄今仍不清楚。有人猜测，他与克格勃有共同的过去。事实是，现任俄罗斯总统是梅德韦丘克一个女儿的洗礼教父。2012年，这位克里姆林宫首领在克里米亚的雅尔塔会唔时任乌总统亚努科维奇（ Viktor Janukowitsch ）后，即亲莅正欲再次出山的梅德韦丘克的别墅。他的“乌克兰选择”运动大做宣传，力推乌克兰朝向俄罗斯，呼吁基辅与莫斯科更密切融合。不过，该运动支持者寥寥。项目失败。民调结果显示，梅德韦丘克是乌克兰最不受欢迎的政治家之一。根据乌克兰著名报纸 "Dserkalo Tyshnja "的报道，梅德韦丘克在基辅和莫斯科之间从事影子外交。

2014年克里米亚被吞并后，梅德韦丘克意外成为寻求结束乌克兰东部战争的联络小组成员。他不时前往莫斯科，并让自己与普京一起被拍摄。2018年在接受德国之声的一次采访时，他说："我不认为俄罗斯在这种情况下（指顿巴斯战争）是侵略者" 。在国内，梅德韦丘克声势日强。他被选入议会，并成为亲俄罗斯的反对派集团--“为生活党”的要角之一。

交换乌克兰战俘？

2019年，泽连斯基当选成为乌克兰总统，梅德韦丘克失去影响力，不再是东乌克兰联络小组成员，他控制的一些电视频道也失去许可证。2020年5月，检方立案审查梅德韦丘克涉嫌叛国行为，他被软禁。他并受到另外多项指控，其中包括涉嫌参与同顿巴斯分离主义势力的非法煤炭交易。

历史之讽：梅德韦丘克参与了2014年乌克兰东部地区的囚犯交换。现在，他本人可能被用来交换俄军手中的乌克兰战俘。泽连斯基总统表示有此可能。普京是否愿意，无从知晓。本周三，克里姆林宫发言人佩斯科夫已同梅德韦丘克保持距离。他称，此人非俄罗斯公民，与俄军在乌克兰的 "行动 " 无关。

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