梅宣布辞职 欧盟反应审慎

(德国之声中文网）德国总理默克尔表示，她以"充满敬意的心情"获悉特雷萨·梅宣布辞职。联邦政府发言人菲茨（Martina Fietz）在柏林表示，默克尔总理同梅首相一直开展着充满信任的合作，在梅首相剩余的任职期内，这种合作还将继续下去。当被问及梅辞职对英国退欧进程会产生什么影响时，这位女发言人拒绝置评。她只是说："联邦政府同英国政府一直有着密切合作，"今后仍将如此。"

布鲁塞尔：欧盟立场不会发生变化

周五早些时候，特雷萨·梅在伦敦宣布，她将在6月7日辞去保守党主席一职。这样一来，她辞去首相一职也将只是时间问题，按照英国传统，首相必须由执政党主席担任。梅同欧盟谈判达成的退欧协议在英国议会三次表决均以失败告终。有鉴于此，特雷萨·梅同欧盟其他成员国领导人就退欧日期推迟至10月31日达成了共识。

欧盟发言人在布鲁塞尔表示，欧委会主席容克会同梅的继任人继续开展相互尊重的合作。欧盟关于英国退欧问题的立场不会因此发生任何变化。爱尔兰政府也表示，新首相就任后，欧盟并不会因此向英国提供新的或更好的退欧条件。爱尔兰外长科维尼表示，欧盟在退欧问题上的耐心已经到了极限。他认为，现在发生无协议脱欧的可能性比以往任何时候都大，但也并非没有避免的可能性。

法国总统马科龙的代表不愿就英国首相辞职对退欧进程可能产生的影响发表评论。他表示，欧盟各机构保持运作能力更为重要。他表示，欧盟必须尽快搞清楚英国接下来会采取怎样的步骤。他表示，现在猜测梅辞职的影响尚为时过早。

工党主席要求重新选举

英国反对党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）再次发出了重新选举的呼吁。他表示，无论是特雷萨·梅，还是她领导下的四分五裂的保守党，都没有能力领导这个国家。他认为，梅辞职是一个正确的决定。"无论是谁担任保守党的新主席，都应当让民主决定国家的未来，因此必须尽快举行议会选举。"脱欧党领袖法拉奇（Nigel Farage）指责梅误判了政局。他说："从政治层面而言，她错误地判断了英国的民心向背以及保守党内的民意。"

达扬 / 乐然 （法新社，德新社，路透社）