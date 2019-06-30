梅前州森林火灾恐引爆陈年炸药

（德国之声中文网）梅克伦堡-前波莫瑞州环境部长巴克豪斯（Till Backhaus）说，该州正在与有史以来最大规模的森林大火作斗争。即使在民主德国时期，东北地区也从没有发生过如此规模的火灾。现在，大火已经蔓延到一个占地430公顷，并且存放着大量弹药的昔日军事训练基地。直到四年前，这里还一直是弹药回收场地。现在大火距离这个军事训练基地仅有50米之遥。巴克豪斯无法说明这里的地下究竟存放着多少陈年炸药。不过他表示，测试显示可能有45吨弹药。

据县长瑟恩贝格（Stefan Sernberg ）说，起火点周边的一些乡镇村庄已经采取疏散措施。此外，一个假日营地的100名儿童也已经安全撤离。该州内政部长卡菲尔（Lorenz Caffier）说，周日发生火灾之后，已开始对纵火嫌疑展开调查。

州政府请求联邦政府援助

精疲力尽的消防员

梅克伦堡-前波莫瑞州环境部长巴克豪斯和内政部长卡菲尔呼吁联邦政府提供援助。两位部长表示，该州没有足够的灭火技术能力。由于弹药储存在地下，灭火队伍必须站在离大火一千米远的地方。巴克豪斯说，需要保持距离的也包括消防车和灭火飞机。

火灾地升起滚滚浓烟

大火的烟味在柏林都能闻到。柏林消防局建议首都的居民关闭窗户，但不要拨打112火警电话询问。 消防队通过推特短信安抚民心："气味不佳，但是没有危险。"距离火灾地区大约300公里远的萨克森州也能感受到燃烧的气味。莱比锡和德累斯顿的许多居民出于担心拨打消防队电话进行询问。

李京慧/苗子 (德新社、法新社)