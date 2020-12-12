 梁颂恒呼吁美国加强制裁 港府发回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2020

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时政风云

梁颂恒呼吁美国加强制裁 港府发回应

香港前立法会议员梁颂恒表示，不打算处理拖欠约500多万港元的立法会薪津及讼费。他呼吁美国对华进一步施加制裁，包括对香港金融系统制裁后，港府发出回应。

Hongkong | Baggio Leung - Unabhängiger Kandidat der Youngspiration political party

梁颂恒周五在其脸书网页发文称：“ 本人梁颂恒谨此宣布，与香港的家人断绝一切关系，并辞去青年新政的一切职务。从今以后，本人之言行与他们全无关系。”

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壹传媒集团创办人黎智英被加控国安罪行一案出现新的进展。同时，法官对香港民族党前召集人陈浩天的涉袭警案作出裁决。另外，前立法会议员梁颂恒表示将在美国寻求庇护。

因立法会宣誓风波被裁定丧失议席的香港青年新政游蕙祯和梁颂恒，本周五被终审法院拒纳上诉申诉，指上诉并无合理争拗之处。至此宣誓案终极上诉失败，两人需支付讼费。

（德国之声中文网）香港前立法会议员梁颂恒在记者会上表示，他呼吁美国对北京加强制裁措施，包括对香港金融系统进行制裁施压，香港政府发出回应。《香港01》原因援引一名港府发言人表示，根据香港国安法第29条，请求外国或者境外机构等实施条文所列的任何行为，包括对香港特区或者中国执行法律进行严重阻挠、并可能造成严重后果，或进行制裁、封锁或采取其他敌对行动等，均属犯罪，警方会依法追究违反法例人士。

2016年10月，“青年新政”成员梁颂恒和游蕙祯在宣誓就职立法会议员时改动誓词，加入侮辱性措辞，还展示了写有”香港不是中国“英语字样的标语，遭立法会秘书长拒绝宣誓，两人未能就职。

本周末，梁颂恒宣布已经离开香港抵达美国华盛顿，他将在美国寻求政治庇护。《明报》报道，他在新闻发布会上表示，他还表示，自己没有刑事控罪在身，早前已服刑的非法集結案正上诉。他不打算处理拖欠薪津及讼费，包括被立法會追薪，欠政府诉费，合约500多万港元。

  • Hong Kong Legislativrat - Protest gegen China (Reuters/B. Yip)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    "立法会宣誓门"缘起

    2016年10月12日，“青年新政”成员梁颂恒和游蕙祯（图）在宣誓就职立法会议员时改动誓词，加入侮辱性措辞，还展示了写有”香港不是中国“英语字样的标语，遭立法会秘书长拒绝宣誓，两人未能就职。

  • China Honkgong Gesetzgebender Rat (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    建制派"流会"抵制

    10月19日，立法会再次举行宣誓仪式，建制派议员集体立场抗议，触发”流会“，建制派議員集體離場抗議，觸發立法會流會，导致梁颂恒、游蕙祯以及另一名宣誓被宣布无效的议员刘小丽无法再次宣誓。

  • China Honkgong Gesetzgebender Rat Proteste (picture-alliance/dpa/J. Favre)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    亲中派抗议声浪

    梁颂恒和游蕙祯两人被部分亲北京阵营人士视为”港独汉奸“，并在立法会门外举行示威抗议，要求取消他们的议员资格。

  • China Sixtus Leung und Yau Wai ching LEGICO Hong Kong (picture-alliance/ZumaPress/Liau Chung Ren)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    港府提出司法复核

    10月18日，香港律政司向高等法院提出申请，要求对是否应允许候选议员梁颂恒（中）、游蕙祯（右）重新宣誓进行司法复核。司法复核案件于11月3日开审。

  • China Tausende demonstrieren in Hongkong gegen Einmischung aus Peking (Reuters/B. Yip)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    人大释法引发抗争

    11月1日，香港特首官梁振英表示“不排除”全国人大常委会就宣誓事件进行“释法”，这一表态引发民主派质疑。批评者认为这将破坏香港司法独立，是对“司法权”的干涉和破坏。11月6日晚间，近万香港民众上街游行抗议“释法”。

  • China Tausende demonstrieren in Hongkong gegen Einmischung aus Peking (picture alliance/AP Photo/K. Cheung)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    抗议场面激化

    组织者称有一万多人参加了周日的示威活动，警方统计人数为8000人。游行队伍途径香港高等法院和中国中央政府驻港联络办公室（中联办）。抗议活动在晚间激化，部分示威民众与警方爆发冲突。

  • China Tausende demonstrieren in Hongkong gegen Einmischung aus Peking (picture alliance/dpa/A. Hofford)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    又见"雨伞"

    香港电台报道称，警方部署700名警力应付中联办外的示威民众，而且首次出动了“胡椒球弹射器”，但并未真正投入使用。也消息称，有两名警察在行动中受伤，四人被捕接受调查，警方不排除有进一步拘捕行动。

  • China Tausende demonstrieren in Hongkong gegen Einmischung aus Peking (picture alliance/dpa/A. Hofford)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    抗议到凌晨

    发起前往中联办游行活动的四个民主派组织在当地时间11月7日凌晨7点宣布行动结束，梁颂恒和游蕙祯所属的青年新政也呼吁人群向中环方向移动，警方最终在凌晨3点之前驱散大部分示威者。

  • China Tausende demonstrieren in Hongkong gegen Einmischung aus Peking (picture alliance/dpa/A. Hofford)

    香港立法会“宣誓门” 人大释法引发抗议

    北京："释法"效力等同法律

    11月7日，中国人大常委会宣布“释法”结果，事实上解除了两名"独派"当选议员进入议会的资格。而香港高法虽然尚未公布复核结果，但全国人大常委会副秘书长李飞已经表示，人大“释法”等同法律，特区行政、立法和司法机构必须执行。

    作者: 石涛


行政会议非官守成员、资深大律师汤家骅接受《香港01》采访时表示，梁颂恒离港后，本地法庭无法向他颁令破产。汤家骅指港府现时对梁拖欠薪津及法院讼费束手无策，认为合共约500万元的公帑是付诸流水。

人在美国的梁颂恒表示，他将和拜登的过渡团队联络，期望圣诞节假期前后可作初步交流。《香港01》报道，他还表示，过去与美国国会议员及政府官员的会面反应正面。

 

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