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香港特别行政区第4任行政长官，任期2012-2017
在其特首任内，香港行政长官选举产生方法未能通过，特首选举仍未达至普选，使香港民主化发展停步不前。另外，其奉行强硬政治斗争的路线为人诟病，与泛民主派关系紧张、警民关系恶化、港独思潮冒起。任内又发生反对德育及国民教育科争议、香港免费电视牌照争议、占领中环运动和旺角暴乱等社会事件。
香港度过了中国宣布推出《港版国安法》以来的第一个周末。部分民众举行了游行示威，并与警方发生冲突。同时两届特首露面试图平息民众的担忧情绪。
香港末代总督彭定康批评北京拟议的港版国安法出卖了香港人，西方国家应该停止为了虚幻的经济利益向北京“叩头”。香港亲中派政治家却表示，《国安法》将能稳定社会，有利于香港经商环境。
日前，香港特区沙田裁判法院对香港21岁冷气技工学徒罗敏聪侮辱国旗一案做出判决。被告被判200小时社会服务令。前特首梁振英在脸书上怒指，“这判决必定引起全国公愤，既然裁判官表示没有量刑指引，律政司必须上诉”。
十一香港示威衝突，警方首次開真槍擊中示威者。事發後隔天，不少學生和成年人為左胸中彈的中五學生聲援。但與此同時，警方堅稱開槍「合法合理」，香港前特首梁振英更加公開呼籲學校開除中槍「暴徒」的學籍。
1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。
香港学者钟剑华本月在网媒《立场新闻》撰文，提及全国政协副主席、前特首梁振英的特首竞选团队曾出席有江湖背景的饭局，引起梁振英不满，控告钟和《立场新闻》诽谤。
香港外国记者会(FCCHK)原先计划在8月14日邀请宣扬港独的香港民族党召集人陈浩天发表演讲，但是遭到中国外交部方面施压。外国记协方面则表示，不会取消邀请。这起事件持续发酵，香港特首、前特首、末任总督等纷纷发声。
10月3日，香港设民联主席吴文远（Avery Ng）作为去年"三明治袭警"事件被告，在庭上为自己进行无罪辩护。
2003年以来，香港反对阵营每年七一都会进行示威游行，表达诉求。而在主权移交20年的2017年，数万港人再度走上街头，宣泄不满情绪。
这是习近平担任中国国家主席以来首次到港，访问第一日他会见了现任政府代表，称梁振英这几年“不容易”。另一方面，民主派人士也准备好要举行各种集会活动，表达政治诉求。
香港特首梁振英周四出席五年任期内最后一次立法会答问大会，席间火花四浅、火药味浓厚。泛民议员继续狙击UGL事件，被梁振英直斥“政治炒作”。最新港大民调显示，梁振英民调再创5年新低点。
香港立法会调查行政长官梁振英UGL事件专责委员会，昨日15日( 周一 ) 爆出特首梁振英涉嫌干预调查风波。身为专责委员会副主席、民建联议员被发现向委员会提交的调查修订文件中，部份修改由特首办作出。事件引起社会一片哗然。
3月26日，林郑月娥当选香港第五届特区首长。由出身贫寒到成为香港第一位女特首，她的经历也被不少人视为港人努力奋斗、追求向上的写照。但尤其是在政改风波后，林郑民意大幅下挫，可能成为其顺利执政的一大包袱。
香港特首选举将于3月26日举行。三位候选人林郑月娥、曾俊华及胡国兴把握最后几天时间，马不停蹄拜访不同团体及社区，社会气氛不断升温，热烈讨论谁会成为新一届特首。德国之声介绍三位候选人的背景及参选历程。
香港特首梁振英在政协会议上被增选为全国政协副主席，在香港社会引起争议。泛民主派认为，梁振英特首任期尚未结束，出任政协要职将破坏“一国两制”。
前财政司司长曾俊华本周六向选举事务处递交提名，率先正式报名参加特首选举。同一天，香港立法会议员"长毛"梁国雄宣布放弃参选。
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