林郑月娥胜出 香港迎来第一位女特首

3月26日，林郑月娥当选香港第五届特区首长。由出身贫寒到成为香港第一位女特首，她的经历也被不少人视为港人努力奋斗、追求向上的写照。但尤其是在政改风波后，林郑民意大幅下挫，可能成为其顺利执政的一大包袱。