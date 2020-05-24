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梁振英

香港特别行政区第4任行政长官，任期2012-2017

在其特首任内，香港行政长官选举产生方法未能通过，特首选举仍未达至普选，使香港民主化发展停步不前。另外，其奉行强硬政治斗争的路线为人诟病，与泛民主派关系紧张、警民关系恶化、港独思潮冒起。任内又发生反对德育及国民教育科争议、香港免费电视牌照争议、占领中环运动和旺角暴乱等社会事件。

直击香港“524 反恶法”抗议示威现场 24.05.2020

香港度过了中国宣布推出《港版国安法》以来的第一个周末。部分民众举行了游行示威，并与警方发生冲突。同时两届特首露面试图平息民众的担忧情绪。
epa05646494 Chris Patten, former British Governor of Hong Kong, speaks at the Foreign Correspondents' Club in Hong Kong, China, 25 November 2016. Patten spoke disapprovingly of the city's young independence movement, and said that it would dilute support for Hong Kong's peaceful democratic movement. EPA/ALEX HOFFORD +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

彭定康称中国出卖港人 西方应停止自欺欺人 23.05.2020

香港末代总督彭定康批评北京拟议的港版国安法出卖了香港人，西方国家应该停止为了虚幻的经济利益向北京“叩头”。香港亲中派政治家却表示，《国安法》将能稳定社会，有利于香港经商环境。
03.08.2019 *** A Chinese flag floats on the surface it was thrown in the water by protesters during a demonstration in Hong Kong, Saturday, Aug. 3, 2019. Hong Kong protesters ignored police warnings and streamed past the designated endpoint for a rally Saturday in the latest of a series of demonstrations targeting the government of the semi-autonomous Chinese territory. (AP Photo/Vincent Thian)

香港侮辱国旗青年被判200小时社会服务令 31.10.2019

日前，香港特区沙田裁判法院对香港21岁冷气技工学徒罗敏聪侮辱国旗一案做出判决。被告被判200小时社会服务令。前特首梁振英在脸书上怒指，“这判决必定引起全国公愤，既然裁判官表示没有量刑指引，律政司必须上诉”。

香港示威流血第一槍﹕是誰的錯？ 02.10.2019

十一香港示威衝突，警方首次開真槍擊中示威者。事發後隔天，不少學生和成年人為左胸中彈的中五學生聲援。但與此同時，警方堅稱開槍「合法合理」，香港前特首梁振英更加公開呼籲學校開除中槍「暴徒」的學籍。

16.06.2019 +++ A protester holds a flag of Hong Kong as he attends a demonstration demanding Hong Kong's leaders to step down and withdraw the extradition bill, outside Office of the Chief Executive in Hong Kong, China, June 16, 2019. REUTERS/Thomas Peter

四任特首和香港20多年的风风雨雨 17.06.2019

1997年7月1日香港主权回归至今，香港已经经历了4任特首。前三位已卸任的前特首中，一人提前下台，一人锒铛入狱，命运各有不同。
Professor Chung Kim Wah Former Hong Kong leader Leung Chun-ying files libel suit against university professor Chung Kim Wah and online media outlet.

被指“涉黑” 梁振英控告学者“诽谤” 30.08.2018

香港学者钟剑华本月在网媒《立场新闻》撰文，提及全国政协副主席、前特首梁振英的特首竞选团队曾出席有江湖背景的饭局，引起梁振英不满，控告钟和《立场新闻》诽谤。
Hong Kong National Party convenor Andy Chan, disqualified by the Hong Kong government to run in the Legislative Council election, poses in Hong Kong, China August 19, 2016. Picture taken August 19, 2016. Reuters/B. Yip

北京施压香港外国记协 事件持续发酵 10.08.2018

香港外国记者会(FCCHK)原先计划在8月14日邀请宣扬港独的香港民族党召集人陈浩天发表演讲，但是遭到中国外交部方面施压。外国记协方面则表示，不会取消邀请。这起事件持续发酵，香港特首、前特首、末任总督等纷纷发声。
04.09.2016 *** epa05523735 A passer looks on as a supporter of radical electoral candidate Avery Ng of the League of Social Democrats makes an election speech on the hustings in the Kowloon West Geographical Constituency on voting day in the Hong Kong Legislative Council elections 2016, Tai Kok Tsui, Kowloon West, Hong Kong, China, 04 September 2016. EPA/ALEX HOFFORD Copyright: picture-alliance/dpa/A. Hofford

香港“三明治袭警”一案开庭 03.10.2017

10月3日，香港设民联主席吴文远（Avery Ng）作为去年"三明治袭警"事件被告，在庭上为自己进行无罪辩护。
Pro-democracy activists gather in Hong Kong on July 1, 2017. Chinese President Xi Jinping arrived in Hong Kong June 29 to mark 20 years since its return to China by Britain and attended inaugural ceremony of Hong Kong's new Chief Executive Carrie Lam in the morning. There were people holding up flags about Chinese Nobel Peace Prize laureate Liu Xiabo. 61-year-old dissident Liu Xiabo, a human rights activist, has been detained as political prisoner and was granted medical parole after being diagnosed with terminal liver cancer on June 26. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

"一国两制、骗足廿年"?港人七一再度上街 02.07.2017

2003年以来，香港反对阵营每年七一都会进行示威游行，表达诉求。而在主权移交20年的2017年，数万港人再度走上街头，宣泄不满情绪。
China's President Xi Jinping, right, talks with Hong Kong's outgoing Chief Executive Leung Chun-ying during a meeting at a hotel in Hong Kong Thursday, June 29, 2017. Xi was greeted by supporters waving red Hong Kong and Chinese flags as he arrived Thursday to mark two decades since China took control of the former British colony and to inaugurate new Chief Executive Carrie Lam on July 1. (Dale de la Rey/Pool Photo via AP) |

习近平访港首日:肯定梁振英 "无视"刘晓波 29.06.2017

这是习近平担任中国国家主席以来首次到港，访问第一日他会见了现任政府代表，称梁振英这几年“不容易”。另一方面，民主派人士也准备好要举行各种集会活动，表达政治诉求。
epa04428376 (FILE) A file picture dated 12 March 2014 shows Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying at a press conference in Hong Kong, China. In a statement given 02 October 2014, Leung Chun-ying said he was not stepping down from his post, as called for by pro-democracy protesters outside his office building, but has offered that top officials meet with demonstrators to discuss their demands. EPA/ALEX HOFFORD *** Local Caption *** 51545099

梁振英最后答问：已主动向中央交代 01.06.2017

香港特首梁振英周四出席五年任期内最后一次立法会答问大会，席间火花四浅、火药味浓厚。泛民议员继续狙击UGL事件，被梁振英直斥“政治炒作”。最新港大民调显示，梁振英民调再创5年新低点。
01.01.2017 A protester raises a picture of Chief Executive Leung Chun-ying, left, with devil horns during a protest on the first day of 2017 in Hong Kong, Sunday, Jan. 1, 2017. They protest against Beijing's interpretation of Basic Law and Hong Kong government's bid to ban pro-democracy lawmakers from taking office. They also demand true universal suffrage, which is not happening in the coming chief executive election in March. (AP Photo/Vincent Yu) |

特首梁振英涉嫌干预立会调查引哗然 16.05.2017

香港立法会调查行政长官梁振英UGL事件专责委员会，昨日15日( 周一 ) 爆出特首梁振英涉嫌干预调查风波。身为专责委员会副主席、民建联议员被发现向委员会提交的调查修订文件中，部份修改由特首办作出。事件引起社会一片哗然。
Hong Kong chief executive candidate Carrie Lam smiles during the Hong Kong chief executive election in Hong Kong on March 26, 2017. A mainly pro-China committee began voting for a new leader of Hong Kong on March 26 to take the helm of the deeply divided city, which is fearful Beijing is curtailing its freedoms. / AFP PHOTO / DALE DE LA REY (Photo credit should read DALE DE LA REY/AFP/Getty Images)

林郑月娥胜出 香港迎来第一位女特首 26.03.2017

3月26日，林郑月娥当选香港第五届特区首长。由出身贫寒到成为香港第一位女特首，她的经历也被不少人视为港人努力奋斗、追求向上的写照。但尤其是在政改风波后，林郑民意大幅下挫，可能成为其顺利执政的一大包袱。
Hong Kong chief executive candidates, former Chief Secretary Carrie Lam, center, former Financial Secretary John Tsang Chun-wah, left, and former judge Woo Kwok-hing hold hands during a photo call before a chief executive election debate in Hong Kong, Tuesday, March 14, 2017. Hong Kong is poised to choose its next leader on Sunday March 26 when a 1,194-member panel dominated by pro-Beijing elites will choose among three candidates, in a system that was at the root of massive 2014 pro-democracy protests. (AP Photo/Vincent Yu) |

谁是梁振英“接班人”？香港特首候选人简介 23.03.2017

香港特首选举将于3月26日举行。三位候选人林郑月娥、曾俊华及胡国兴把握最后几天时间，马不停蹄拜访不同团体及社区，社会气氛不断升温，热烈讨论谁会成为新一届特首。德国之声介绍三位候选人的背景及参选历程。
epa04428376 (FILE) A file picture dated 12 March 2014 shows Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying at a press conference in Hong Kong, China. In a statement given 02 October 2014, Leung Chun-ying said he was not stepping down from his post, as called for by pro-democracy protesters outside his office building, but has offered that top officials meet with demonstrators to discuss their demands. EPA/ALEX HOFFORD *** Local Caption *** 51545099

梁振英当选政协副主席 一人“两制”？ 13.03.2017

香港特首梁振英在政协会议上被增选为全国政协副主席，在香港社会引起争议。泛民主派认为，梁振英特首任期尚未结束，出任政协要职将破坏“一国两制”。
12.12.2016+++epa05672287 Hong Kong's Financial Secretary John Tsang speaks during a press conference at the Central Government Offices in Hong Kong, China, 12 December 2016. Tsang has tendered his resignation to chief executive Leung Chun-ying. EPA/JEROME FAVRE +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

香港特首选举：有人正式报名 有人宣布弃选 25.02.2017

前财政司司长曾俊华本周六向选举事务处递交提名，率先正式报名参加特首选举。同一天，香港立法会议员"长毛"梁国雄宣布放弃参选。
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