梁天琦获释  低调返家不露面

(德国之声中文网) 香港「本土民主前线」前发言人周三(1月19日)凌晨刑满踏出香港石壁监狱。

香港监狱部门在一封电子邮件中告诉法新社：「惩教署已采取相应措施，安排有关在押人员在凌晨时分离开石壁监狱。」并说这样做是「考虑到在押人员的愿望和安全」。

梁天琦凌晨5点45分左右在官方网页上发布的信息，表示已经与家人团聚了。

他提到自己获释后须遵守监管令，会离开镁光灯的焦点，停用社交媒体，并谢绝传媒访问和探访。

他也说:「睽违四载，我想好好珍惜和家人重聚的宝贵时间，与他们回复正常生活。衷心感激各位的关怀和爱护。」

梁天琦的家人18日则敦促支持者不要去迎接他出狱。

法新社引用当地媒体表示，虽然香港独立运动已经被压制，但梁天琦还是很有可能会被当局监视。

民主呐喊还是港独口号?

回顾2016年，香港独立运动势头强劲，当年26岁的他曾是本土主义的代言人，也是政治舞台上的一颗新星。

但两年后，他在香港旺角事件中因骚乱和袭警而入狱，当时示威者在香港商业区旺角投掷砖块并点燃垃圾。

当梁天琦被关在最严密看守的监狱时，他的竞选口号「光复香港，时代革命」在2019年因民主抗争者将其作为反抗中国专制统治的呼声而变得突出。

「光复香港，时代革命」被港府解读为具有港独、分裂国家，或颠覆国家政权的含意，违反北京在2020年推出的《香港国安法》。2021年。香港高等法院在唐英杰案的判决中，也有相同说法。

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谁是梁天琦?

梁天琦1991年出生于中国武汉，被公认为是香港支持独立运动的早期代表之一。

起初，他因坚定地主张香港独立而受到主流民主支持者的反感。但在2014年为期79天的基本和平的占领运动失败后，他的观点获得更多支持，特别是香港的年轻一代。这些年轻人对于港警在某些情况下挥舞着警棍和胡椒喷雾强行驱赶和平抗议者感到不满。

梁天琦有哲学和政治学专业，加入「本土民主前线」后成为发言人，并在2016年的立法会补选中成为第一位支持独立的候选人。



尽管输了，但他得到了超过6万6千张选票，被认为是对这个曾经处于边缘地位的运动的支持率上升的表现。

但2018年遭关押后，他在狱中基本上保持沉默。除了2019年7月在元朗袭击事件后发表一封公开信，敦促抗议者不要被仇恨蒙蔽。

元朗事件是香港民主运动另一个分水岭，法新社回顾，当时白衣暴徒在元朗车站用砍刀和棍棒攻击数十名乘客。尽管有关人士打了数百通紧急电话，警察过去约40分钟才到现场，引起民众指控警察与亲北京的暴徒勾结。

这个事件加剧了民主抗争者对警察的敌意，预示着政治暴力的急剧增加。到了2020年，《香港国家法》生效，主张香港脱离中国的人将被判处10年至终身监禁。至此，香港独立运动已无任何活动空间。

(法新社等)

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