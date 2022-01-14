 梁天琦获释  低调返家不露面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.01.2022

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时政风云

梁天琦获释  低调返家不露面

香港独立运动人士梁天琦在服刑近4年后获释。他喊出的「光复香港，时代革命」是2019年香港社会运动的口号。不过几年过去，口号遭禁，他也完全失去活动的空间。

Hong Kong | Edward Leung

图为2016年7月27日，梁天琦在高等法院外会见媒体。当时他与其他泛民主派的候选人向高等法院提出司法审查，质疑选委会政治筛选。选委会表示是依《基本法》解释要求他们签署声明，包括承认香港是中国不可分割的一部分。

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港版国安法实施后，对于哪些口号会犯分裂国家或颠覆国家政权罪，人大常委、警方、律政司及法律界各有说法。而香港特区政府晚间发表声明，认定“光复香港 时代革命”口号具有港独乃至颠覆国家政权的含义。

2016年香港旺角骚乱，27岁的本土民主前线前发言人梁天琦因暴动和袭警罪判囚6年，同案另一名被告判入狱7年，是旺角骚乱迄今判刑最重的案例。

香港立法会参选人、本土民主前线梁天琦被选管会取消参选资格。目前已经有数人被取消参选资格。

一部在港台影坛接连得奖的香港纪录片，却无法登上香港主流影院大银幕。片中主角梁天琦也未有机会观看，主张港独的他曾被视为政坛新星，现在却在羁押中面临可能数以年计的刑期。这部作品记录了他内心的高低跌宕，也恰恰侧写香港政局变迁。

(德国之声中文网)  香港「本土民主前线」前发言人周三(1月19日)凌晨刑满踏出香港石壁监狱。

香港监狱部门在一封电子邮件中告诉法新社：「惩教署已采取相应措施，安排有关在押人员在凌晨时分离开石壁监狱。」并说这样做是「考虑到在押人员的愿望和安全」。

梁天琦凌晨5点45分左右在官方网页上发布的信息，表示已经与家人团聚了。

他提到自己获释后须遵守监管令，会离开镁光灯的焦点，停用社交媒体，并谢绝传媒访问和探访。

他也说:「睽违四载，我想好好珍惜和家人重聚的宝贵时间，与他们回复正常生活。衷心感激各位的关怀和爱护。」

梁天琦的家人18日则敦促支持者不要去迎接他出狱。

法新社引用当地媒体表示，虽然香港独立运动已经被压制，但梁天琦还是很有可能会被当局监视。

民主呐喊还是港独口号?

回顾2016年，香港独立运动势头强劲，当年26岁的他曾是本土主义的代言人，也是政治舞台上的一颗新星。

但两年后，他在香港旺角事件中因骚乱和袭警而入狱，当时示威者在香港商业区旺角投掷砖块并点燃垃圾。

当梁天琦被关在最严密看守的监狱时，他的竞选口号「光复香港，时代革命」在2019年因民主抗争者将其作为反抗中国专制统治的呼声而变得突出。

「光复香港，时代革命」被港府解读为具有港独、分裂国家，或颠覆国家政权的含意，违反北京在2020年推出的《香港国安法》。2021年。香港高等法院在唐英杰案的判决中，也有相同说法。

观看视频 03:55

"政治环境很黑暗,但人性本质是可爱的"

谁是梁天琦?

梁天琦1991年出生于中国武汉，被公认为是香港支持独立运动的早期代表之一。

起初，他因坚定地主张香港独立而受到主流民主支持者的反感。但在2014年为期79天的基本和平的占领运动失败后，他的观点获得更多支持，特别是香港的年轻一代。这些年轻人对于港警在某些情况下挥舞着警棍和胡椒喷雾强行驱赶和平抗议者感到不满。

梁天琦有哲学和政治学专业，加入「本土民主前线」后成为发言人，并在2016年的立法会补选中成为第一位支持独立的候选人。
 
尽管输了，但他得到了超过6万6千张选票，被认为是对这个曾经处于边缘地位的运动的支持率上升的表现。

但2018年遭关押后，他在狱中基本上保持沉默。除了2019年7月在元朗袭击事件后发表一封公开信，敦促抗议者不要被仇恨蒙蔽。

元朗事件是香港民主运动另一个分水岭，法新社回顾，当时白衣暴徒在元朗车站用砍刀和棍棒攻击数十名乘客。尽管有关人士打了数百通紧急电话，警察过去约40分钟才到现场，引起民众指控警察与亲北京的暴徒勾结。

这个事件加剧了民主抗争者对警察的敌意，预示着政治暴力的急剧增加。到了2020年，《香港国家法》生效，主张香港脱离中国的人将被判处10年至终身监禁。至此，香港独立运动已无任何活动空间。

(法新社等)

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