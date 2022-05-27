档案揭秘:德中情报合作 六四后亦未停止

（德国之声中文网）对于如今的德国情报机关而言，中国间谍是主要对手之一。近年来，负责境内反间谍任务的联邦宪法保卫局多次发布消息称，和中国有关联的黑客组织发动了针对德国的黑客袭击，德方重点人物在社交网络平台上受到中国特工的针对性"挖角"，中国的间谍刺探德国经济界、科技界、军界的消息，德国的外交、经贸政策领域也遭到了渗透。此外，旅居德国的中国异议人士也是中国情报机关的监视目标。

不过，在30多年前，德中关系远没有如今这般紧张。80年代，当时的西德正在寻求进一步亲近中国，避免在政治、经济甚至情报领域产生摩擦。德广联查阅了德国情报机关的档案后发现，在1981年到1995年间，联邦宪法保卫局的工作报告中压根就没提中国。据信，这个反间谍机关是应德国内政部要求而不对中国作针对性部署。

德广联记者在调查后指出，当年中苏交恶让许多西方国家都寄希望于中国能够成为联合抗击苏联的重要伙伴。不仅仅是德国，当年美国也曾因此积极开展和中国的情报合作。尤其在1979年伊朗伊斯兰革命后，美国失去了一个重要的刺探苏联情报的据点，华盛顿因此将目光转向了刚刚与之正式建交的北京。

美中也曾开展情报合作

当时，美国中央情报局在中国新疆靠近苏联边境的地方设立了两处监听站，美方负责提供技术设备，中国人民解放军的情报人员则接受了美方的相关培训。他们的监视目标是不远处的苏联核导弹试验设施。

德广联在解密档案中还发现，不久后，负责对外情报工作的德国联邦情报局也开始和中国展开了刺探苏联的情报合作。1985年7月，一个德国官方代表团访问中国，时任德国联邦情报局副局长、相关部门主任以及若干名联邦议员也在代表团中。他们相互约定对行程内容保密。他们下榻在北京的一处政府招待所，还为中国方面准备了若干礼物：德国手表、瑞士军刀、圆珠笔……还有德国Minox公司生产的间谍相机。礼物价值总额约为5900西德马克。

这个代表团访华的主要目的就是和中方商讨"帕米尔行动"的细节。德国联邦情报局通过和中国情报机关的该合作项目，向中国提供了价值数百万西德马克的窃听设备。一方面，西德方面想以此来监听苏联军方通信，另一方面也是为了测试一批电子干扰装置。这些装置主要是为德国联邦国防军的战斗机研发的。

德中情报合作至少持续到90年代中期

1989年六四事件发生后，美国方面立即终止了和中方的情报合作，美国中央情报局很快就撤除了设在新疆的监听设备。不过，德国联邦情报局却在六四事件后坚持和中国合作，针对中亚地区的合作监听项目一直持续到90年代中期。

德国Minox公司生产的袖珍相机颇受各国间谍的喜爱

德国情报机关在中国的合作监听站到底运行了多久？今天是否还依然有德中情报合作项目？对于这些问题以及一切有关"帕米尔行动"的问题，德国联邦情报局并没有答复。该部门一发言人对德广联表示：为了保护德国联邦情报局的职能、保护德国的国家利益、保护情报消息源的安全，本部门暂时无法提供信息。

根据德国联邦情报局网站上的公开资料，该机构目前和全球160多个国家的约450个情报机关开展合作。但是该机关是否依然和中国开展合作，则无从得知。负责监管联邦情报局的德国总理府也对此保持沉默。

（德广联）

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