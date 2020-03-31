 桑德斯表态 力挺拜登选总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.04.2020

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时政风云

桑德斯表态 力挺拜登选总统

美国国会议员桑德斯在宣布退选后不到一周，就公开支持前副总统拜登竞选总统，呼吁民主党内团结一致击败特朗普。

USA Biden und Sanders ARCHIV (picture-alliance/dpa/E. Vucci)

（德国之声中文网）上週宣布退出民主党2020年总统党内初选的桑德斯（Bernie Sanders），周一（13日）表态支持前副总统拜登（Joe Biden）代表民主党参选总统。

受新冠疫情影响，二人举行联合綫上直播。桑德斯在镜头前呼吁所有美国民众丶民主党人丶无党派人士丶以及衆多共和党人，在这场战役团结一致，力挺拜登挑战「美国史上最危险的总统」特朗普。

退选一周内表态支持

2016年桑德斯在争取提名时败给前国务卿希拉蕊(Hillary Clinton)，但在败选后他卻迟迟未表态支持希拉蕊，這被视爲民主党内分裂，最终导致希拉蕊败给特朗普的关键因素。为免重蹈覆彻，桑德斯上周三宣布退选，且在一星期内就迅速表态支持拜登。

USA Biden und Sanders (Imago-Images/UPI Photo)

受新冠疫情影响，桑德斯和拜登改用线上直播进行对话

拜登对桑德斯的支持「深表感谢」，指桑德斯「对於建立一个公平丶公义的美国，向来是最有力的声音」。他說: 「我很需要你，不只爲了赢得竞选，还有往後的管治」。

78岁的桑德斯主张全民医保丶免费大学教育等进取社会政策，赢得大量年轻进步派选民支持，77岁拜登的主要支持者则是民主党内较保守的年长人士。两人曾在初选中就全民医保等问题唇枪舌剑。

桑德斯在直播中承认，与拜登在理念上存在分歧，但目前最重要是在11月选举中打败特朗普。他說: 「我们必须让特朗普成为一任总统，我们需要你入主白宫，我会竭尽所能实现这个目标。」

李澄欣（路透社丶美联社）

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