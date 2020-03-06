 桑德斯宣布退选 拜登笃定挑战特朗普 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

桑德斯宣布退选 拜登笃定挑战特朗普

在民主党内一度气势如虹的桑德斯，在「超级星期二」被对手拜登超前，现在宣布退出初选。桑德斯的退选意味着拜登将会在11月与特朗普角逐总统大位。

USA | Wahlen | Joe Biden und Bernie Sanders (picture-alliance/dpa/AP Photo/E. Vucci)

(德国之声中文网) 美国民主党总统初选候选人桑德斯在4月8日宣布退选。在美国前副总统拜登取得民主党内提名所需的党代表票半数后，桑德斯与竞选团队通电话时做出决定。

桑德斯说，这是一个艰难又痛苦的决定，但现在新冠疫情已经让他的竞选造势活动受到影响，他身为联邦参议员，也需要花更多时间专注对抗病毒。

桑德斯在对家乡佛蒙特州的支持者进行直播时说: 「在这个艰困的时刻，有些重要的事情需要我们所有人的投入，我的良心没办法容许我继续为一场不能获胜的选战分散心力。」

USA Burlington | Bernie Sanders, Bekanntgabe Rücktritt Präsidentschaftskandidatur (Reuters/Bernie Sanders 2020 Campaign)

拜登在直播中向佛蒙特州的支持者宣布，他决定退选

虽然拜登很可能要等到6月才能凑足通过党内提名门槛的党代表票数，但是桑德斯的退出等于让路给拜登: 若没有其他意外，拜登便是在今年11月与特朗普竞争美国总统大位的民主党候选人。

现年78岁的拜登是美国近代史上年纪最大的主要政党候选人。再者，他的大半人生都在华府度过，也让他成为从政资历最丰富的候选人。

拜登在2016年也曾参与过民主党党内初选，一路拼战到6月中党内初选的尾声，才认输支持他的对手希拉里(Hillary Clinton)。

特朗普团队信心满满

特朗普竞选团队的发言人莫陶(Tim Murtaugh)说，对大多数美国选民而言，拜登的自由主义色彩太浓厚，而且他个人的精神状况，以及他儿子在海外的商业活动都富有争议。

特朗普团队认为，拜登代表的是陈旧年老的、持续亲近中国共产党政权的势力，这使得特朗普胜券在握。

特朗普团队甚至认为他们能够赢得桑德斯支持者们的选票。在桑德斯宣布退选之后，特朗普在没有证据的情况下指控民主党内密谋反对桑德斯。

张慈/邹宗翰 (路透社、美联社)

DW.COM

「超级星期二」怎么影响美国总统初选?

美国14州将在3日的「超级星期二」头票选出属意的民主党的总统候选人。目前看起来美国参议员桑德斯遥遥领先。结果会出人意料吗? (03.03.2020)  

民主党会男女搭配：拜登承诺将挑选一位女搭档

拜登承诺如果赢得民主党提名，他将挑选一名女性作为竞选搭档。他的竞争对手桑德斯并未确定承诺，但表示“极有可能”会做同样的选择。 (16.03.2020)  

相关内容

USA Super Tuesday | Elizabeth Warren in Michigan

华伦退出党内初选 民主党成两强相争 06.03.2020

原先十分被看好的女性民主党初选候选人华伦在超级星期二之后，决定退出党内初选。德国之声驻华府记者认为，这是可以预期的结果。

USA Debatte der US-Präsidentschaftskandidaten der Demokraten 2020 l Bloomberg, Warren, Sanders und Biden

「超级星期二」怎么影响美国总统初选? 03.03.2020

美国14州将在3日的「超级星期二」头票选出属意的民主党的总统候选人。目前看起来美国参议员桑德斯遥遥领先。结果会出人意料吗?

USA | Wahlen | Joe Biden und Bernie Sanders

民主党会男女搭配：拜登承诺将挑选一位女搭档 16.03.2020

拜登承诺如果赢得民主党提名，他将挑选一名女性作为竞选搭档。他的竞争对手桑德斯并未确定承诺，但表示“极有可能”会做同样的选择。

广告

媒体看中国

China Wuhan Normalität (picture-alliance/dpa/Hpic)

德语媒体：武汉的"零时刻"

世界经济萧条之下，中国经济果真能够实现全幅度的冷启动吗？现实令人警醒。此外德语媒体还关注了武汉经历巨大封城措施之后的"零时刻"。  