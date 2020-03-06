桑德斯宣布退选 拜登笃定挑战特朗普

(德国之声中文网) 美国民主党总统初选候选人桑德斯在4月8日宣布退选。在美国前副总统拜登取得民主党内提名所需的党代表票半数后，桑德斯与竞选团队通电话时做出决定。

桑德斯说，这是一个艰难又痛苦的决定，但现在新冠疫情已经让他的竞选造势活动受到影响，他身为联邦参议员，也需要花更多时间专注对抗病毒。

桑德斯在对家乡佛蒙特州的支持者进行直播时说: 「在这个艰困的时刻，有些重要的事情需要我们所有人的投入，我的良心没办法容许我继续为一场不能获胜的选战分散心力。」

虽然拜登很可能要等到6月才能凑足通过党内提名门槛的党代表票数，但是桑德斯的退出等于让路给拜登: 若没有其他意外，拜登便是在今年11月与特朗普竞争美国总统大位的民主党候选人。

现年78岁的拜登是美国近代史上年纪最大的主要政党候选人。再者，他的大半人生都在华府度过，也让他成为从政资历最丰富的候选人。

拜登在2016年也曾参与过民主党党内初选，一路拼战到6月中党内初选的尾声，才认输支持他的对手希拉里(Hillary Clinton)。

特朗普团队信心满满

特朗普竞选团队的发言人莫陶(Tim Murtaugh)说，对大多数美国选民而言，拜登的自由主义色彩太浓厚，而且他个人的精神状况，以及他儿子在海外的商业活动都富有争议。

特朗普团队认为，拜登代表的是陈旧年老的、持续亲近中国共产党政权的势力，这使得特朗普胜券在握。

特朗普团队甚至认为他们能够赢得桑德斯支持者们的选票。在桑德斯宣布退选之后，特朗普在没有证据的情况下指控民主党内密谋反对桑德斯。

张慈/邹宗翰 (路透社、美联社)