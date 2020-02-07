桑德斯：假如中国攻打台湾，我不会袖手旁观

美国民主党下届总统候选人内华达州党内初选中，参议员桑德斯在领先。他在接受采访时表示，假如当选总统，他将在必要时“绝对”动用武力，包括不会对中国攻打台湾袖手旁观。
（德国之声中文网）美国民主党参选人桑德斯（Bernie Sanders）表示，如果当选为总统，为了保护美国及其盟国利益，在必要时他将"绝对"动用军队。
他还表示愿意效仿特朗普总统，与朝鲜独裁者金正恩会晤。
桑德斯在民主党提名过程中一直领先。他自称是民主社会主义者，因此他的外交和国家安全政策开始受到越来越多的拷问。但是，他否认自己是和平主义者。
在上周日（2月23日）播出的美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目"60分钟"（60 Minutes）中，这位佛蒙特州参议员被问到，在什么情况下，他作为三军总司令将会调兵遣将。他列出了几条标准： "可以确定的是，当美国人民受到威胁的时候。当我们的盟国受到威胁的时候。我相信北约。我认为，在一切平等的情况下，美国应该与其他国家结盟，而不是单打独斗。"
采访者问假如台湾遭到中国的攻击，他是否会下令采取军事行动，桑德斯回答："是的。我的意思是，我认为我们必须向世界各国表明，我们绝对不会袖手旁观，坐视侵略发生。"
桑德斯周六在内华达州的候选人党内初选中大大领先。他还被问及是否会效仿特朗普与朝鲜领导人会晤。 "是的，我的意思是尽管我对特朗普所做的一切都提出了批评……但是，对我来说，与敌人会晤并不是一件坏事。" 桑德斯补充说，去年在河内与金正恩举行会晤时，特朗普毫无准备，最终不欢而散。他说， "但是我与世界各地的对手坐下来谈判都没有问题。"
延续与金正恩个人外交
在《纽约时报》最近对民主党候选人的调查中，桑德斯和另一名参议员沃伦（Elizabeth Warren）都表示，将延续特朗普与金正恩的私人外交。但是前副总统拜登（Joe Biden）、前纽约市长布隆伯格（Michael Bloomberg）和参议员克洛布查尔（Amy Klobuchar）表示不会那样。
桑德斯、拜登和布隆伯格也表示，对于伊朗或朝鲜的核弹或导弹试验，他们将考虑使用武力先发制人。
桑德斯以呼吁经济公平而著称，尤其是改善美国的贫富差距。但是，随着赢得民主党候选人提名的机会增大，他在其他方面的政策也将受到拷问。在上世纪六十年代到七十年代的喧闹时期，桑德斯是芝加哥大学的学生，加入过几个左翼和反战团体，包括学生非暴力协调委员会。2015年，桑德斯在接受美国政治新闻网站Politico访谈时，被问到在越南战争期间决定登记为良心反对者，他回答说："我不是和平主义者。" 他指出，在2001年"9.11"袭击发生后，"我支持阿富汗战争"。
然而，在1991年，他反对第一次海湾战争。桑德斯告诉Politico记者，他支持克林顿政府在科索沃的军事行动以及奥巴马总统在叙利亚的空袭。但是他接着补充说："我从内心深处相信，只有万不得已才能选择战争。"
张平/凝炼（法新社）