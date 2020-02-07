桑德斯：假如中国攻打台湾，我不会袖手旁观

（德国之声中文网）美国民主党参选人桑德斯（Bernie Sanders）表示，如果当选为总统，为了保护美国及其盟国利益，在必要时他将"绝对"动用军队。

他还表示愿意效仿特朗普总统，与朝鲜独裁者金正恩会晤。

桑德斯在民主党提名过程中一直领先。他自称是民主社会主义者，因此他的外交和国家安全政策开始受到越来越多的拷问。但是，他否认自己是和平主义者。

在上周日（2月23日）播出的美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目"60分钟"（60 Minutes）中，这位佛蒙特州参议员被问到，在什么情况下，他作为三军总司令将会调兵遣将。他列出了几条标准： "可以确定的是，当美国人民受到威胁的时候。当我们的盟国受到威胁的时候。我相信北约。我认为，在一切平等的情况下，美国应该与其他国家结盟，而不是单打独斗。"

采访者问假如台湾遭到中国的攻击，他是否会下令采取军事行动，桑德斯回答："是的。我的意思是，我认为我们必须向世界各国表明，我们绝对不会袖手旁观，坐视侵略发生。"

桑德斯周六在内华达州的候选人党内初选中大大领先。他还被问及是否会效仿特朗普与朝鲜领导人会晤。 "是的，我的意思是尽管我对特朗普所做的一切都提出了批评……但是，对我来说，与敌人会晤并不是一件坏事。" 桑德斯补充说，去年在河内与金正恩举行会晤时，特朗普毫无准备，最终不欢而散。他说， "但是我与世界各地的对手坐下来谈判都没有问题。"

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 中国 2018年3月的中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。当时特朗普已经宣布同意与金正恩会晤，而这位朝鲜领导人选择先前往中国拜访习近平。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，金正恩也把访问中国作为开启他出国访问的外交"首秀"。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今四访习近平 此后，金正恩又于2018年5月、6月以及2019年1月访华，交通工具也从火车发展到飞机，来访从神秘到半公开。其中一次还在中国度过了35岁（或者36岁）生日。从照片上来看，他与习近平的关系也颇亲密。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 跨过三八线的握手 2018年4月27日，金正恩跨越北纬38度的朝韩军事分界线，与韩国总统文在寅握手。他也成为朝韩停战65年后首位踏上韩国领土的朝鲜领导人。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 板门店其乐融融 跨过“三八线”当天，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为二人参加正式晚宴，看起来其乐融融。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今三次“文金会” 跨越“三八线”后，金正恩又分别在朝韩边境地区和平壤会晤文在寅。在平壤，两人热情相拥、十指紧扣。金正恩还表示，希望在2019年访问首尔。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 新加坡一见特朗普 2018年6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的朝美首脑会议。在这次会晤中，金正恩许诺要实现"去核化"，但没有确定具体的去核进程以及监督措施。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 河内二见特朗普 2019年2月底，美朝峰会进入第二回合：金正恩和特朗普抵达河内举行会谈。两人在河内大都会饭店短暂谈话，此后并肩散步。外界看到，这次峰会不欢而散，双方原定共同进行的午餐会取消，峰会提前结束。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 出访俄罗斯会普京 2019年4月24日，金正恩搭乘私人装甲列车抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克（也称海参崴）。抵俄第二天，金正恩与普京举行了会晤。两人见到对方的时后都笑得很开心，表示要加强双边关系。 作者: 王凡



延续与金正恩个人外交

在《纽约时报》最近对民主党候选人的调查中，桑德斯和另一名参议员沃伦（Elizabeth Warren）都表示，将延续特朗普与金正恩的私人外交。但是前副总统拜登（Joe Biden）、前纽约市长布隆伯格（Michael Bloomberg）和参议员克洛布查尔（Amy Klobuchar）表示不会那样。

桑德斯、拜登和布隆伯格也表示，对于伊朗或朝鲜的核弹或导弹试验，他们将考虑使用武力先发制人。

桑德斯以呼吁经济公平而著称，尤其是改善美国的贫富差距。但是，随着赢得民主党候选人提名的机会增大，他在其他方面的政策也将受到拷问。在上世纪六十年代到七十年代的喧闹时期，桑德斯是芝加哥大学的学生，加入过几个左翼和反战团体，包括学生非暴力协调委员会。2015年，桑德斯在接受美国政治新闻网站Politico访谈时，被问到在越南战争期间决定登记为良心反对者，他回答说："我不是和平主义者。" 他指出，在2001年"9.11"袭击发生后，"我支持阿富汗战争"。

然而，在1991年，他反对第一次海湾战争。桑德斯告诉Politico记者，他支持克林顿政府在科索沃的军事行动以及奥巴马总统在叙利亚的空袭。但是他接着补充说："我从内心深处相信，只有万不得已才能选择战争。"

张平/凝炼（法新社）