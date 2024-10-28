桑切斯访问新德里：印度开始制造空客军用运输机

德国总理肖尔茨率领的政府代表团刚刚离开新德里，印度总理莫迪又迎来西班牙首相桑切斯。印西两国将合作生产在印度制造的军用运输机。

（德国之声中文网）周一(10月28日)，西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)与印度总理莫迪一道出席了印度首家私营军用飞机制造厂的揭幕仪式。这家塔塔先进系统（Tata Advanced Systems）旗下的工厂将与西班牙空中客车公司合作生产C-295军用运输机，供印度空军使用。

2021年，印度国防部与空中客车防务与航天公司签署了一项价值25亿美元的协议，采购56架C-295运输机，其中16架在西班牙塞维利亚组装，并已于去年开始交付，剩余的40架将在印度制造。位于印度瓦多达拉的工厂计划于2026年完成首架"印度制造"的C-295飞机。

在瓦多达拉市印度同西班牙合作制造空客军用运输机 图像来源: Stringer/REUTERS

桑切斯表示，该项目是莫迪将印度打造成工业强国理念的胜利，它体现该国对于企业投资与合作有着强大的吸引力。他说，"空客与塔塔的合作将推动印度航空航天产业的发展，为其他欧洲企业的到来开辟新路径。"

莫迪在揭幕仪式上表示，"这家工厂将加强印西关系，推进'印度制造，世界共享'的使命。"

已两次连任印度总理的莫迪希望大力提升本土国防和航空航天工业的制造能力。直到目前，西班牙在印度的投资排在第16位，有大约280家西班牙公司在印度经营业务，两国加强进一步合作尚有很大空间。

印度的崛起之路会成功吗 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、美联社等）

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