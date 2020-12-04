桂民海荣获约翰·菲利普·帕尔姆奖项

（德国之声中文网）香港铜锣湾书店书商桂民海荣获了约翰·菲利普·帕尔姆新闻和言论自由奖（Johann-Philipp-Palm-Award）。这是该基金会第10次颁发这个奖项。因疫情，颁奖典礼昨日（12月6日）在线举行。他的女儿安吉拉·桂（Angela Gui）代他出席仪式。

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今年2月，瑞典籍的桂民海被中国法院判处10年徒刑，法院指他为境外非法提供情报。这是桂民海第二次入狱。2015年，他在泰国度假时失踪。随后他在中国央视上称自己2003年12月在浙江宁波酒驾撞死一名女大生逃逸，自愿返回中国自首并服刑。瑞典外交部2017年10月24日表示，接获中国当局通知，桂民海已获释。第二次判决公布后，瑞典外交部长安·林德(Minister Ann Linde)表示，斯德哥尔摩呼吁释放桂民海，并“要求会见我们的公民，以给予他有权获得的领事协助”。欧盟声明强调，欧盟在此案中支持瑞典，并希望北京方面予以合作。

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另外一名约翰·菲利普·帕尔姆基金会新闻和言论自由奖的获得者是居住在也门的政治活动家和作家马克塔利（Bushra Al-Maktari ）。早在2011年 "阿拉伯之春"，她就对也门执政多年的前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)的专制表达抗议。2015年3月也门内战爆发以来，她记录了人道主义灾难中饱受磨难的民众。



约翰·菲利普·帕尔姆新闻和言论自由奖奖金总额为2万欧元。奖项每两年颁发一次，表彰捍卫言论和新闻自由的个人和机构。该基金总部位于德国巴符州绍恩多夫（Schorndorf），以绍恩多夫书商约翰·菲利普·帕尔姆的名字命名。1806年，帕尔姆曾散发过一本匿名小册子，内容是反对拿破仑的军事独裁。拿破仑直接下令，将他从家中逮捕，带到到奥地利，在那里他被判处死刑并被枪决。



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