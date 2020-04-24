 桂民海案：瑞典前驻华大使涉越权受审 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.06.2020

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桂民海案：瑞典前驻华大使涉越权受审

瑞典前驻华大使林戴安因涉嫌擅自为桂民海女儿牵线与“中方代表”会面，6月5日在瑞典出庭受审。桂敏海之女称，她曾被威胁不得再就父亲的案件发声。

China Anna Lindstedt Schweden-Botschafterin in Peking abberufen (picture-alliance/AP Photo/L.R. Jansson)

（德国之声中文网）瑞典前驻华大使林戴安（Anna Lindstedt）周五在斯德哥尔摩出庭受审。她被指控去年一月担任驻华大使期间僭越职权，在未知会瑞典当局的情况下，安排瑞典籍异议人士桂民海的女儿与"外国势力"会面。若罪名成立，林戴安可被判最高两年监禁。林戴安本人则否认所有指控。

2019年1月，林戴安安排香港铜锣湾书店股东桂民海的女儿安吉拉·桂（Angela Gui）前往斯德哥尔摩与两名与北京当局有联系的中国商人会面，试图寻求中国当局释放桂民海。安吉拉去年2月在其博客上描述了该次"诡异的经历"，当时负责牵线的林戴安也在场。

安吉拉表示，林戴安介绍她认识了两名自称可以帮助她父亲获释的中国商人，作为交换，她被要求不再对父亲的事公开发声并停止一切媒体活动。安吉拉形容自己感觉受到威胁。她事后联络瑞典外交部，后者表示对于该次会面毫不知情，甚至不知晓驻华大使当时身在瑞典。

瑞典外交部随后将林戴安撤职并展开调查，林戴安仍留在瑞典外交部中但未被指派职务。瑞典当局至今坚称对该次会面并不知情，完全是林戴安的个人行为。去年底，林戴安因未获授权“联系外国势力”遭到起诉

检察官奥林（Henrik Olin）周五在法庭上表示，林戴安当时担任驻华大使，但其行为逾越了她的外交职权，构成犯罪，对瑞典与中国的和平关系造成危害。

林戴安的辩护律师回应说，其委托人对于控方的论述只承认一项事实，即："林戴安当时担任瑞典驻华大使"。
 

多名瑞典外交官员批评瑞典外交部向警方通报林戴安行为的做法。今年二月，21名卸任大使向瑞典最大报《瑞典每日新闻报》（Dagens Nyheter）投书写道，作为大使，林戴安的行为适当而且符合职务范围。

据法新社报道，针对林戴安的部分庭审将持续至6月22日，基于国家安全理由，庭审将会闭门进行。

China Bild von Gui Minhai aufgestellt von Protestierende (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

铜锣湾书店股东桂民海今年二月因“为境外非法提供情报”罪名获刑10年

曾定居香港的桂民海是铜锣湾书店股东，该书店出售许多批评中国领导层的书籍。2015年10月至12月期间，铜锣湾书店股东及员工五人陆续失踪。拥有瑞典国籍的桂民海2015年在泰国度假时突然失踪，一段时间后，他在中国央视上露面，称自己曾在浙江酒驾撞死一名女大生后逃逸，是自愿返回中国自首服刑。2017年，瑞典外交部接获中国当局桂民海获释的通知，但数月后，桂民海在与瑞典外交人员一同搭乘火车前往北京时再次被捕。

今年二月，桂民海因"为境外非法提供情报罪"被判10年有期徒刑

现年60岁的林戴安曾担任瑞典驻越南和驻墨西哥大使，2015年在巴黎气候峰会上任瑞典首席谈判代表。2016年，林戴安接任瑞典驻华大使。

 

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