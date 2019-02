桂民海女儿鸿门宴惊魂 瑞典大使遭调查

(德国之声中文网) 瑞典大使林戴安 (Anna Lindstedt)疑私下设鸿门宴,并邀中国商人施压桂民海女儿。事發后林戴安被瑞典召回国调查。

桂民海女儿Angela周三(2月13日)在部落格上透露,瑞典驻华大使林戴安1月24日私下安排她与中国商人在瑞典斯德哥尔摩会面。中方施压要她噤声换取父亲桂民海减刑,但遭到Angela拒绝。一旁的林戴安也帮腔,甚至以「中国可能会惩罚瑞典」希望她配合。

事件爆發后,引發极大争议。瑞典电视台(SVT)2月14日向瑞典外交部求证,指林戴安已被召回调查。

文章详细内容

Angela的文章以林戴安在会面中一番话以及她的回应为题:「Damned if you do, damned if you dont"? I won't」(“无论做还是不做,都会有遗憾?”我不会)。

文章中说,瑞典駐華大使林戴安1月中旬时聯繫Angela,說她父親桂民海的案件有「新方法」可以处理,希望她在1月24日左右前往斯德哥爾摩与2位表示可以协助的中国商人会面。林戴安强调,这些是她信任的人,也说自己会出席。Angela于是与其中一位商人联系。对方还表示要支付她的航班和住宿费用。

Angela在24日早上飞抵斯德哥爾摩后,被指示待在饭店,「没有人告诉我是怎么一回事,或是为什么我要待在那。」

经过一天后,在晚上的宴席上,2位商人向Angela保证一定会帮她,却没有说明要怎么做。Angela逐渐感到有异,在葡萄美酒之外,事情可能不如她想像的这么简单。不过这时她还以为这是瑞典外交部發起的活动,对于即将面对的威胁浑然不觉。

晚飯後,其中一名中国商人告訴她,應該和他們一起在中國工作。他們可以透過中國駐斯德哥爾摩大使館替她安排簽證。Angela在文中称,此人还向Angela展示了中國駐瑞典大使桂从友的照片,并称Angela“有潜力”。

「中国人对妳很生气」

1月25日,Angela被告知有一位商人前往中國大使館代表瑞典「协调」父親桂民海的案件。之后,前一晚表示能提供簽證的中国商人告訴她,他们「在中國共產黨內部有关系」,还說,中國大使有「打電話給北京」,也提到她的父親可能會被釋放。这时商人开始进入重点,说桂民海仍会遭審判,并可能被判處个「幾年」,然后能够被释放回家。但这不是没有条件的。

「我被告知要保持缄默,不要告诉任何人這件事,或者公開談論此案,停止与媒体接触。如果一周后没有结果,我可以重新倡议。雖然在談到後面,一周延長为兩週,然後又延長到一個月。」這位中国商人对她说, 「中國人對她很生氣」。

令人感到不可思议的是,这时林戴安就坐在Angela身旁,还对这种条件交换表示同意。林戴安甚至說,如果桂民海被釋放,她會去上瑞典電視台談論瑞中關係的美好未來,並對去年在斯德哥爾摩的中國客大闹饭店事件和瑞典电视台处理方式表示遺憾。

Angela問中国商人為什麼在她不知情也不同意的情況下開始这种談判。该名商人却进一步指她当初早该阻止一篇关于桂民海的文章發布。Angela回覆说不认识该篇文章作者和其發表动机,却得到这样的回应,「他告訴我應該『用大腦來搞清楚邏輯』」。更令她惊讶的是,商人補充說「談判」已持續了兩個星期,还怪罪Angela未据实以告。

「我嚇了一跳,說我不相信他。然後他說,『你必須相信我,否則你再也見不到你的父親了』。我問他是否曾经成功救出中國囚犯。他告訴我沒有。然而,他說,自己曾进監獄但出来了。他说如果他是我的父親,現在就已經出狱了。他開始問我:『對你來說最重要的是什么?是妳的價值觀還是妳的父親?』」

「我不会用噤声換取簽證和随口承諾」

Angela向一旁的林戴安求救但却碰了壁。「当我指出商人正试图控制我時,林戴安大使說她遗憾我是这样想的。」商人继续說:「你在乎安娜(林戴安的英文名),對嗎?如果你繼續跟媒體联系,會葬送她的職業生涯。你不希望她受到任何傷害,對嗎?」

一旁的林戴安補充說,中國正在採取新的外交路線,如果瑞典在此事件中继续倡议和进行媒體報導,「中國可能會懲罰瑞典」。

Angela說那不是她的責任,林戴安则回她说,很不幸,從一開始Angela就不得不承擔這麼多責任。林戴安要她相信,在外交部出马协调未果下,委託兩名商人就此敏感案件進行談判是最好的行動方案。这位瑞典驻华大使还说:「Damned if you do, damned if you don't」(“无论做还是不做,都会有遗憾”)。

为了离开现场,Angela在不情願地情况下假装说会按照他们的安排。等到1月26日早上,中国商人的下属出现要确认安排并安抚Angela。Angela也为了摆脱她虚应故事。之后随即離開斯德哥爾摩。

一周後她打电话给瑞典外交部,才發现整个部会无人知晓此事。「他們甚至沒有被告知大使在国内。」Angela之后也告訴其中一位中国商人說對他們提出的条件交换沒有興趣,但希望可以報銷他们承诺的的機票費等。但对方没有回覆,她只能用自己博士生的经费缴付这个「政府官员的流氓行動」。

她在文章最后说,「即便我的父親『可能』被釋放,我都不会用噤声換取簽證和随口承諾。不管是威脅、辱罵、賄賂或奉承都不會改變。对了。謝謝你们提供的条件。」