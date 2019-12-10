桂民海判刑惹议 欧盟要求释放

(德国之声中文网) 针对中国判桂民海10年监禁，欧盟周二 (2月25日)批评这项判决，表示桂民海的权利未获尊重。欧盟发言人在声明中表示：「此案还有许多严重的问题未解。他的权利，包括领事会见和正当法律程序等，均未获尊重......欧盟已多次在私人和公开场合，包括最高层，向中国当局提起桂民海案，并将继续这样做。」

瑞典外交部长安·林德(Minister Ann Linde)说，斯德哥尔摩将继续呼吁释放桂民海，并「要求会见我们的公民，以给予他有权获得的领事协助」。欧盟声明强调，欧盟在此案中支持瑞典，并希望北京方面予以合作。

在中国外交部例行记者会上，记者提问桂民海非法获取并提供了什么信息？外交部发言人赵立坚说:「为境外非法提供情报，是严重损害中国国家安全和利益的行为。中国是法治国家，中国司法机关严格依法办案，作出上述判决，并充分保障了桂敏海的各项合法权益。」答词并未正面回应记者提问。

他强调，中方反对外国干涉中国的内政和司法主权。

桂民海是瑞典人还是中国人?

瑞典外交部周二召集中国大使关切此案。瑞典外交部表示，在获悉量刑报告后采取了行动。发言人恩迪西 (Johan Ndisi)告诉法新社：「外交部秘书长召见了中国大使，我们重申要求释放桂民海。」他补充说，斯德哥尔摩坚持桂民海仍有瑞典国籍，并要求领事馆与这位瑞典公民取得联系。

恩迪西说：「我们将保持外交渠道的开放，并继续与中国当局就这一问题进行讨论。」

针对瑞典政府表示没有收到桂民海放弃瑞典籍的信息，中国外交部发言人赵立坚表示，1996年入籍瑞典的桂民海在2018年「自愿主动向中国公安机关申请恢复中国国籍」。在中国不承认双重国籍的情况下，「中国依法只承认其为中国公民」。

桂民海判囚10年

中国浙江省宁波市中级人民法院周一 (2月24日）宣判，认定桂民海犯为境外非法提供情报罪，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利5年。

瑞典籍的桂民海2018年1月20日在瑞典外交官陪同下在中国逮捕。当日他由两名瑞典外交官陪同，由宁波乘搭火车前往北京求医。中国执法人员则在火车上当着两名瑞典外交官面前，将桂民海带走。

中国当局其后指，桂民海被捕时携带有多份涉及国家机密的资料，涉嫌为境外非法提供国家机密而将他扣查。

这将是桂民海第二次入狱。2015年，他在泰国度假时失踪。随后他在中国央视上称自己2003年12月在浙江宁波酒驾撞死一名女大生逃逸，自愿返回中国自首并服刑。

瑞典外交部2017年10月24日表示，接获中国当局通知，桂民海已获释。不过获释不到3个月，2018年1月20日传出他再次被捕。

邹宗翰/张慈/Phoebe Kong （法新社，路透社）