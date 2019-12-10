 桂民海判刑惹议 欧盟要求释放 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2020

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时政风云

桂民海判刑惹议 欧盟要求释放

銅鑼灣書店股東桂民海被中国法院判处10年徒刑，法院指他为境外非法提供情报。中国外交部发言人没有正面回答桂民海获取和提供了什么情报。这场判决也引发中国和瑞典两国「抢人」。

Pressebilder PEN International - Gui Minhai (PEN International)

曾在香港居住的桂民海是铜锣湾书店股东，该书店出售许多批评中国领导层的书籍。2015年，多名書店負責人接連失蹤，隨後中國當局公佈以不同罪名拘留他們。

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瑞典笔会将今年的一项表达自由的奖项授予在中国被监禁的瑞典籍书商桂敏海。中国驻瑞典大使要求瑞典文化大臣不要出席颁奖仪式，但遭拒绝。 (16.11.2019)

在法兰克福书展期间，一些支持捍卫言论自由的示威者为四年前被绑架、逮捕的香港书商桂民海举行守护集会。 (18.10.2019)

根据桂民海女儿的说法，瑞典驻华大使林戴安的邀请她前往斯德哥尔摩时，她以为对方乃受瑞典政府所托，要协助让桂民海得以早日被釋放。没想到席间两位中国商人却说了令她不可置信的话。目前，这位瑞典大使被传唤回国接受调查。瑞典外长对其做法表示“极为不安”。 (14.02.2019)

(德国之声中文网) 针对中国判桂民海10年监禁，欧盟周二 (2月25日)批评这项判决，表示桂民海的权利未获尊重。欧盟发言人在声明中表示：「此案还有许多严重的问题未解。他的权利，包括领事会见和正当法律程序等，均未获尊重......欧盟已多次在私人和公开场合，包括最高层，向中国当局提起桂民海案，并将继续这样做。」

瑞典外交部长安·林德(Minister Ann Linde)说，斯德哥尔摩将继续呼吁释放桂民海，并「要求会见我们的公民，以给予他有权获得的领事协助」。欧盟声明强调，欧盟在此案中支持瑞典，并希望北京方面予以合作。

在中国外交部例行记者会上，记者提问桂民海非法获取并提供了什么信息？外交部发言人赵立坚说:「为境外非法提供情报，是严重损害中国国家安全和利益的行为。中国是法治国家，中国司法机关严格依法办案，作出上述判决，并充分保障了桂敏海的各项合法权益。」答词并未正面回应记者提问。

他强调，中方反对外国干涉中国的内政和司法主权。

桂民海是瑞典人还是中国人?

瑞典外交部周二召集中国大使关切此案。瑞典外交部表示，在获悉量刑报告后采取了行动。发言人恩迪西 (Johan Ndisi)告诉法新社：「外交部秘书长召见了中国大使，我们重申要求释放桂民海。」他补充说，斯德哥尔摩坚持桂民海仍有瑞典国籍，并要求领事馆与这位瑞典公民取得联系。

恩迪西说：「我们将保持外交渠道的开放，并继续与中国当局就这一问题进行讨论。」

针对瑞典政府表示没有收到桂民海放弃瑞典籍的信息，中国外交部发言人赵立坚表示，1996年入籍瑞典的桂民海在2018年「自愿主动向中国公安机关申请恢复中国国籍」。在中国不承认双重国籍的情况下，「中国依法只承认其为中国公民」。

Hongkong Protest (Reuters/B. Yip)

桂民海的家人和支持者认为，这是中国政府镇压异议人士的行动。

桂民海判囚10年

中国浙江省宁波市中级人民法院周一 (2月24日）宣判，认定桂民海犯为境外非法提供情报罪，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利5年。

瑞典籍的桂民海2018年1月20日在瑞典外交官陪同下在中国逮捕。当日他由两名瑞典外交官陪同，由宁波乘搭火车前往北京求医。中国执法人员则在火车上当着两名瑞典外交官面前，将桂民海带走。

中国当局其后指，桂民海被捕时携带有多份涉及国家机密的资料，涉嫌为境外非法提供国家机密而将他扣查。

这将是桂民海第二次入狱。2015年，他在泰国度假时失踪。随后他在中国央视上称自己2003年12月在浙江宁波酒驾撞死一名女大生逃逸，自愿返回中国自首并服刑。

瑞典外交部2017年10月24日表示，接获中国当局通知，桂民海已获释。不过获释不到3个月，2018年1月20日传出他再次被捕。

邹宗翰/张慈/Phoebe Kong （法新社，路透社）

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