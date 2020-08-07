格鲁吉亚宣布“立即”申请加入欧盟

（德国之声中文网）格鲁吉亚执政党"梦想党-民主格鲁吉亚"周三（3月2日）宣布，决定"立即"申请欧盟成员国候选国身份。

党主席伊拉克利·科巴希泽（Irakli Kobakhidze）在新闻发布会上表示，将敦促欧盟"紧急审查我们的申请，给予格鲁吉亚欧盟成员国候选人身份。"

格鲁吉亚预计周四正式提交申请书。最初，这个高加索国家有意于2014年提出申请，但在反对派和示威者的压力下改口。

几天前，科巴希泽尚表示，到2024年才会提交相关申请，并称，"仓促行动有可能适得其反"。

俄罗斯入侵乌克兰后，科巴希泽宣布，格鲁吉亚支持基辅政府，但不加入欧盟、美国和其他国家对俄经济制裁。

不过，在乌克兰总统泽连斯基新近紧急呼吁欧盟正式考虑接纳他的国家为成员后，格鲁吉亚决定提前申请入盟。欧盟成员国身份有助于加强应对俄罗斯的防御能力，并经由单一市场使本国经济得到改善。

俄罗斯利用乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区亲俄分裂分子的不满作为入侵乌克兰的借口。

类似的情况也曾发生于格鲁吉亚。

格鲁吉亚境内自封的南奥塞梯共和国（South Ossetia）和阿布哈兹共和国（Abkhazia）

俄罗斯支持格鲁吉亚境内的自称的南奥塞梯和阿布哈兹独立共和国。2008年8月，以该两个地区局势紧张为借口，俄罗斯曾短暂入侵格鲁吉亚，并在停火后，宣布正式外交承认这两个地区为独立国家。

担心成为入侵对象 摩尔多瓦也希望加入欧盟

摩尔多瓦分别与乌克兰和罗马尼亚接壤

目前欧洲最贫穷国家的摩尔多瓦也渴望加入欧盟。鉴于成千上万俄军驻扎在分离地区德涅斯特河沿岸（Transnistria），该国总统玛娅·桑杜（Maia Sandu ）忧虑俄军随时可能开进摩尔多瓦。

欧盟有严格的候选资格标准。欧盟最新成员克罗地亚从申请到正式加入历时10年。

格鲁吉亚和乌克兰均与欧盟签有联系协议，但该协议并不能确保其成为盟员。

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。