 格鲁吉亚宣布“立即”申请加入欧盟 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

格鲁吉亚宣布“立即”申请加入欧盟

格鲁吉亚曾计划于2024 年正式申请加入欧盟。近日，在遭受俄罗斯入侵后，乌克兰总统泽连斯基紧急呼吁欧盟吸收乌为成员国。格鲁吉亚执政党也宣布，决定“立即”申请欧盟成员国候选国身份。

在俄罗斯对乌克兰发动战争背景下，格鲁吉亚执政党主席科巴希泽（ Irakli Kobakhidze ）宣布加快本国加入欧盟申请进

在俄罗斯对乌克兰发动战争背景下，格鲁吉亚执政党主席科巴希泽（ Irakli Kobakhidze ）宣布加快本国加入欧盟申请进

（德国之声中文网）格鲁吉亚执政党"梦想党-民主格鲁吉亚"周三（3月2日）宣布，决定"立即"申请欧盟成员国候选国身份。

DW.COM

谋求加入北约却遭遇重重阻力的乌克兰，现在转而高调呼吁“快速加入欧盟”。布鲁塞尔方面对此予以积极回应，但也同时试图降低乌克兰方面的期望值。

俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。

乌克兰总统泽连斯基向欧洲议会发表视频讲话，强调了他认为乌克兰理应成为欧盟一部分的信念。与此同时，乌克兰外长库列巴和中国王毅通电话，呼吁北京通过与莫斯科的联系让俄罗斯停止对乌克兰的军事侵略。

党主席伊拉克利·科巴希泽（Irakli Kobakhidze）在新闻发布会上表示，将敦促欧盟"紧急审查我们的申请，给予格鲁吉亚欧盟成员国候选人身份。" 

格鲁吉亚预计周四正式提交申请书。最初，这个高加索国家有意于2014年提出申请，但在反对派和示威者的压力下改口。 

几天前，科巴希泽尚表示，到2024年才会提交相关申请，并称，"仓促行动有可能适得其反"。

俄罗斯入侵乌克兰后，科巴希泽宣布，格鲁吉亚支持基辅政府，但不加入欧盟、美国和其他国家对俄经济制裁。 

不过，在乌克兰总统泽连斯基新近紧急呼吁欧盟正式考虑接纳他的国家为成员后，格鲁吉亚决定提前申请入盟。欧盟成员国身份有助于加强应对俄罗斯的防御能力，并经由单一市场使本国经济得到改善。 

俄罗斯利用乌克兰东部顿涅茨克和卢甘斯克地区亲俄分裂分子的不满作为入侵乌克兰的借口。 

类似的情况也曾发生于格鲁吉亚。

格鲁吉亚境内自封的南奥塞梯共和国（South Ossetia）和阿布哈兹共和国（Abkhazia）

格鲁吉亚境内自封的南奥塞梯共和国（South Ossetia）和阿布哈兹共和国（Abkhazia）

俄罗斯支持格鲁吉亚境内的自称的南奥塞梯和阿布哈兹独立共和国。2008年8月，以该两个地区局势紧张为借口，俄罗斯曾短暂入侵格鲁吉亚，并在停火后，宣布正式外交承认这两个地区为独立国家。 

担心成为入侵对象 摩尔多瓦也希望加入欧盟  

摩尔多瓦分别与乌克兰和罗马尼亚接壤

摩尔多瓦分别与乌克兰和罗马尼亚接壤

目前欧洲最贫穷国家的摩尔多瓦也渴望加入欧盟。鉴于成千上万俄军驻扎在分离地区德涅斯特河沿岸（Transnistria），该国总统玛娅·桑杜（Maia Sandu ）忧虑俄军随时可能开进摩尔多瓦。

欧盟有严格的候选资格标准。欧盟最新成员克罗地亚从申请到正式加入历时10年。 

格鲁吉亚和乌克兰均与欧盟签有联系协议，但该协议并不能确保其成为盟员。 

（德新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

观看视频 02:27

俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

相关内容

A picture shows the scene of a huge explosion that rocked the Lebanese capital Beirut on August 4, 2020. - A large explosion rocked the Lebanese capital Beirut on August 4, an AFP correspondent said. The blast, which rattled entire buildings and broke glass, was felt in several parts of the city. (Photo by Janine HAIDAR / AFP) (Photo by JANINE HAIDAR/AFP via Getty Images)

爆炸源于中国倾销化肥?贝鲁特惨案的疑问与传言 07.08.2020

根据当前调查信息判断，此次威力巨大的爆炸来自于堆放于仓库中的2700余吨硝酸铵。但是它们为何长期堆放在安全措施不足的仓库里？这些危险品到底和中国有没有关系？这些问题，暂时都还没有答案。

广告

媒体看中国

USA I Ukraine-Konflikt - Vereinten Nationen

德语媒体：俄乌危机中，中国打错了算盘

乌克兰危机爆发前后，中国多次宣称，包括乌克兰在内的、任何国家的主权和领土完整都不容侵犯，但联合国谴责俄罗斯侵略乌克兰的决议案表决中，中国却又投了弃权票。  